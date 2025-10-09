Пассажирские поезда в опасности: Россия взялась атаковать железную дорогу в Украине— Жданов раскрыл план Путина

Военный эксперт Олег Жданов / © ТСН

Россия в очередной раз нанесла удар по железной дороге в Украине. В ночь на 8 октября под ударом оказался товарный эшелон на Черниговщине. Армия РФ направила на него 12 «Шахедов». В результате атаки повреждены пути, перевозки приостановлены. Накануне от удара пострадала железнодорожная инфраструктура Полтавской области.

Зачем Россия уничтожает железную дорогу в Украине, чего ждать от врага дальше, есть ли угроза пассажирским поездам и как защитить их от ударов — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Зачем РФ атакует украинскую железную дорогу

По словам Олега Жданова, российская армия атакует железную дорогу, ведь это основа экономики, и враг это понимает.

«Основную массу грузов и товаров перевозят по железной дороге. Вы не доставите эшелон боеприпасов. Если перечислить, то в фурах это будут такие конвои, которые растянутся на всю протяженность нашей страны. Россияне это понимают. Особенно тяжелая техника, гусеничная техника, она далеко не уедет. Ее нужно перевозить по железной дороге. Потому и Российская Федерация привязывается к железной дороге», — объясняет военный эксперт.

Разрушение железной дороги в Нежине в результате атаки РФ

Он считает, что Украине стоило бы тоже использовать такую тактику и наносить зеркальные ответные удары:

«Я не знаю, почему наш Генштаб ведет такую политику. Мы на оккупированных территориях вообще не трогаем железную дорогу. Очень редко. Эшелоны немного на Запорожье мы растерзали в августе и все. А так россияне строят, и новую ветку построили на Крым, и новую ветку построили на Мелитополь из Ростова. Они постоянно подвозят боекомплект и технику, личный состав».

Россия наносит двойной вред

Особенность поражения движущихся целей состоит в том, что это наносит двойной вред, говорит Олег Жданов. С одной стороны, это нарушает транспортное сообщение — железную дорогу.

«А с другой стороны — все, что стояло на эшелоне, оно тоже калеится и ломается. И надо потом восстанавливать, растягивать, допустим, бронетехнику, которая изуродована вместе с вагонами и скатилась. Это же огромная проблема, чем просто восстановить путь, убрать его поезд, или просто путь восстанавливать», — говорит эксперт.

В то же время, с военной точки зрения российская армия прекрасно понимает, что делает, отметил Олег Жданов:

«Вопрос, почему мы не совершаем зеркально такие действия, это во-первых. И почему мы не делали это раньше? Кстати, то, что российские дроны попадают по подвижному составу, говорит о том, что эти дроны управляются в режиме онлайн. Это означает, что оператор видит, куда летит дрон, и может влиять на его траекторию полета».

Последствия российской атаки по УЗ / © Алексей Кулеба

Как защититься от ударов по железной дороге

По словам эксперта, существует два способа оградиться от ударов по железнодорожной инфраструктуре.

«Это средства радиоэлектронной борьбы, которые могут прикрывать и подвижные составы, и вообще железнодорожные узлы, или отстойники поездов, или тупиковые ветки железной дороги, где могут прятаться эшелоны, которые нам очень нужны сохранить», — объясняет Олег Жданов.

В то же время, по его словам, со средствами радиоэлектронной борьбы существует проблема:

«Китай снабжает россиян антенной на 16 элементов. То есть 16 частот надо перекрыть, и этот РЭБ будет огромной конструкции и, пожалуй, неподвижным. На мобильную базу такие поставить невозможно. Первые „Шахеды“ шли четыре частоты, потом восемь было, а сегодня уже на 16 частот могут работать „Шахеды“. Подавить его РЭБом очень тяжело».

Кроме того, Украине нужны огневые средства. Пулеметы не достают до «Шахедов», а ракет для борьбы с беспилотниками не хватает.

«Пулеметы это хорошо, но надо ракеты, чтобы высота была до 5 тысяч, как минимум, потому что пулемет туда не достает. Да и дальность хотя бы 10-15 километров была. Это может обеспечить только ракета», — объясняет военный эксперт.

Есть ли угроза для пассажирских поездов

По мнению Олега Жданова, угроза пассажирских поездов в Украине существует. Ведь РФ в том числе протягивает линию геноцида нашего народа и побуждение к миру.

«Таким образом, из-за таких зверских убийств, они пытаются сформировать общественное мнение, что лучше капитуляция, чем война. Поэтому я не исключаю, что они будут бить и по пассажирским поездам. Тем более что обычный пассажирский поезд, если это не «Интерсити», не скоростной, его втянет обычный электровоз, являющийся тяговым железнодорожным составом, что особенно важно — лишить и заставить пересесть на паровозную тягу», — говорит эксперт.

Он добавляет, что российская армия активно проводит разведку дронами, чтобы атаковать грузовые эшелоны.

«Вчера два дрона разведчика пролетели через весь Киев, и сейчас там аналитический отдел воздушной разведки РФ сидит с перхотями и изучает все эти видео-фотоматериалы, выискивают, где эти поезда. Днем у нас железная дорога фактически стоит, только ночью передвигаются, особенно грузовые склады. Пытались сбить дроны-разведчики из пулеметов, но они идут на высоте более четырех тысяч, кроме ракеты никто не достанет, а ракеты у нас нет. И вот они спокойно себе вдвоем полетели дальше».

Олег Жданов объясняет: вот ответ на вопрос, откуда в РФ знают, когда и по какому составу бить.

«И как только начинается движение передвижного состава, или если они знают, или если корректировщики сообщают, что на такой-то перегоне сегодня будет прогон эшелонов со 2 до 4 часов ночи. Что им нужно? Им нужно отправить с десяток Шахедов с интервалом 15-20 минут, чтобы они там немного покружили и подождали этот состав, которым они будут поражать», — говорит эксперт.

В то же время пассажирские поезда можно атаковать где угодно, отмечает Олег Жданов:

«Где поймали, там и ударили. И они могут просто ударить по тепловозу, по тяговой силе. Кстати, в Шостке первый „Шахед“ ударил по тепловозу, а потом уже второй ударил по перрону рядом с вагоном. И тогда основное количество жертв последовало после второго удара. Могут так, а могут на перегоне. Так будет большее количество жертв, будет сход поезда с рельсов и разбирать эти завалы будет гораздо сложнее».

Удар РФ по Укрзализныце

Может ли РФ оставить Украину без подвижного состава

По мнению военного эксперта, Россия, к сожалению, вполне реально может оставить Украину без подвижного состава, если будет регулярно атаковать железную дорогу.

«На сегодняшний день, судя по тем объемам выпуска дронов, которые они применяют против нас, я думаю, что вполне реально. Если мы не будем принимать меры по усилению противовоздушной обороны, то вполне реально», — говорит Олег Жданов.

По его словам, Украине нужно быстро реагировать, вплоть до того, чтобы обращаться к опыту Второй мировой войны:

«И в состав эшелона вставлять платформы со средствами противовоздушной защиты. То есть мобильные огневые группы нужно загонять на платформы и ставить их в эшелоны, чтобы они могли отбиваться от „Шахедов“. Но они должны быть оснащены средствами разведки, сопровождения и корректировки огня. Не так, что фонарикам светят в небо и ищут этот дрон. Нет, у них должна быть радиолокационная станция, тепловизионный прицел. А еще желательно, чтобы была система полуавтоматической наводки пулеметов. У нас все это есть. Надо только масштабировать и распространять этот опыт».