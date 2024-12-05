Пассажирские самолеты в небе над Украиной: возможно ли это в 2025 году и что для этого нужно

В Украине снова заговорили о возможности возобновления полетов для пассажирских самолетов. Поводом для этого стало громкое заявление представителей страхового бизнеса о возобновлении полетов из аэропортов "Львов" или "Борисполь" до конца января 2025 года.

Страховщики отмечают, что к этому времени 5-6 авиакомпаний согласятся летать в Украину. Но добавляют, что обеспечить механизмы страхования для гражданской авиации будет проще, если полеты будут осуществляться из львовского аэропорта, но якобы украинские власти настаивают, чтобы это был Международный аэропорт "Борисполь".

Пока в главном аэропорту страны не комментируют заявления представителей страхового бизнеса, но говорят, что постоянно готовятся к открытию еще с начала войны. Если получат разрешение, то через месяц смогут возобновить работу главного аэропорта страны.

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Какое главное условие возобновления полетов?

По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, о возможности возобновления полетов гражданской авиации действительно заявляли представители страховых компаний, но такое возобновление возможно при одном условии – полной безопасности в небе.

"Компании обещают, что они готовы начать процесс страхования полетов. Потому что без него – осуществлять перевозку невозможно. Это – основное требование, иначе, никто в Украину не будет летать, поскольку все самолеты у нас в лизинге, авиакомпании не имеют собственных. А их страхование возможно при одном условии – безопасность в небе. Лично я считаю, что во время ведения боевых действий достичь полной безопасности в нашем небе невозможно", – рассказывает ТСН.ua Валерий Романенко, авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

Специалист добавляет, что, к сожалению, Украина не может защитить свои аэропорты так, чтобы воздушное движение было безопасно. А также обеспечить безопасность пассажиров при посадке или высадке из самолетов. Особенно это трудно гарантировать в Киеве и столичном регионе, которые ежедневно с воздуха атакует враг.

Плюсы и минусы аэропорта в Ужгороде

По словам Валерия Романенко, больше шансов для возобновления полетов у аэропортов на Западе Украины – Ужгород и Львов.

"Аэропорт в Ужгороде, по моему мнению, единственный, который можно было бы открыть во время войны. Но здесь есть проблема, он имеет небольшие мощности. Чтобы запуск этого аэропорта был экономически выгодным, там должен быть соответствующий поток самолетов. А обеспечить этот поток будет довольно проблематично. Кроме того, взлетно-посадочная полоса пригодна только для небольших самолетов, на 50-70 пассажиров. Для "боингов" или "эрбасов" она слишком короткая", – рассказывает Валерий Романенко.

Стоит ли игра свеч?

Он добавляет, что по Ужгороду за время войны еще ни разу не прилетали российские ракеты, что свидетельствует об относительной безопасности этого аэропорта.

"Заход на взлетно-посадочную полосу с одной стороны находится над Украиной, а с другой над Словакией. Эта полоса почти упирается в границу – перелет займет минуты. Поэтому восстановить полеты можно именно в Ужгороде. Но в случае принятия такого решения нужно уладить немало формальностей, прежде всего, согласовать все со Словакией, а также обеспечить необходимое количество ЗРК Patriot, чтобы отражать возможные ракетные атаки россиян. Но повторюсь, мощность аэродрома здесь слишком мала, поэтому, по-моему, игра не стоит свеч", – говорит Валерий Романенко.

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Аэропорт во Львове и воображаемая эвакуация

Что касается возобновления работы аэропорта во Львове, то эксперт сомневается в безопасности этого аэропорта, потому что город тоже периодически находится под ракетными и дроновыми атаками противника.

"Представим, что аэропорт во Львове заработал и люди идут на посадку, но раздается сигнал "воздушная тревога". Для покидания самолета пассажирами нужно 90 секунд. Это при условии, если выбрасываются аварийные трапы. А если это случится посреди посадки – половина людей будет бежать к самолету, а половина из самолета. Наши люди еще и потянут за собой ручную кладь и устроят столпотворение в проходе самолета. Такая эвакуация затянется надолго, а это смертельная опасность", – рассказывает эксперт.

Угроза от баллистики

Что касается не мнимых, а реальных угроз, то Валерий Романенко добавляет, что время подлета российских ракет во Львов немного длиннее, чем в Киев. Поэтому, возможно, и рассматривается вариант именно этого аэропорта.

"Есть еще один момент – угроза от баллистики. До Киева "Кинжал" долетит за 5 минут. Поэтому это время, когда все пассажиры должны зайти в укрытие. До Львова баллистика не долетит – там расстояние более 500 километров. Хотя, россияне могут нанести удара из Белоруссии, как когда-то, в таком случае достанут и до Львова. Пока такого нет, но все может измениться в любой момент, так что риск угрозы высок", – объясняет Валерий Романенко.

Должна быть экономическая целесообразность

Авиационный эксперт добавляет, что проблема аэропорта во Львове, такая же, как и в Ужгороде – нужен значительный поток самолетов, иначе работа аэропорта будет экономически невыгодной.

"Добавьте сюда частые воздушные тревоги, которые будут ощутимо влиять на экономику, потому что аэропорт должен работать круглосуточно, а у нас последние воздушные атаки продолжались по 8-9 часов. То есть все это время пассажиры должны быть в укрытии. Как в таких условиях будет работать аэропорт? Пэтому перед принятием таких решений экономические процессы должны рассчитываться со всеми минимальными рисками", – подчеркивает Валерий Романенко.

Почему пассажирские самолеты летают над Израилем

Аргументируя целесообразность возобновления полетов, украинцы часто приводят пример Израиля, где во время войны гражданская авиация работает и пассажиры могут совершать воздушные путешествия, несмотря на угрозу от ракет.

"Здесь стоит учитывать плотность противовоздушной обороны Израиля. Она очень высокая, израильтяне могут сбивать даже расхваленный Путиным "Орешник". В этой стране в разы большее количество зенитно-ракетных систем на территории меньше одной области в Украине. Израиль имеет системы ПВО разной дальности и противоракетный комплекс Arrow. Плюс американский противоракетный комплекс THAAD – оба могут сбивать даже российские "Орешники". Добавьте сюда американские эсминцы в Средиземном море, способные сбивать все, вплоть до новых ракет Путина. Поэтому Израиль это не вариант для сравнения по безопасности полетов", – отмечает Валерий Романенко.

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Воздушный коридор под защитой Patriot

Ранее военные эксперты отмечали, что в Украине стоит выстроить воздушный коридор от аэропорта "Борисполь" до западной границы, который будут защищать ЗРК Patriot, это позволит восстановить полеты гражданской авиации.

"Можно строить все что угодно, даже воздушный коридор из Patriot, хотя вряд ли кто сможет объяснить, что это такое. Кстати, сбить самолет в воздухе на таком расстоянии от фронта невозможно. Но как быть с посадкой и высадкой пассажиров во время возможных ракетных. ударов? Хватит ли времени добежать до укрытий, да и самих укрытий? Как быть с прохождением контроля безопасности? Вряд ли кто-то согласится в разы снизить время проверки пассажиров и багажа. И вы никак этот процесс не ускорите. В результате люди часами будут сидеть в аэропорту в случае затяжной воздушной тревоги. И я не уверен, что наши аэропорты оборудованы бомбоубежищами, которые могут вместить такое количество людей. Особенно в небольшом аэропорту Львова", – объясняет авиационный эксперт.

Может, хоть разовые авиарейсы?

По словам Валерия Романенко, нет смысла делать разовые рейсы из аэропортов, потому что у них не будет никакой экономической пользы.

"Это будут одни убытки как для авиакомпаний, так и для государства. Для приема даже одного самолета должны работать все службы аэропорта, сотни специалистов. Конечно, государство может решиться на такой шаг ради какой-то большой идеи. Но перевозчики точно не пойдут на такой риск до прекращения боевых действий в Украине", – заключает Валерий Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в небе над Украиной заметили пассажирский самолет из России: куда летел и что это значит.

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