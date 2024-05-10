Пассажирский самолет из России заметили над Украиной: эксперт объяснил, что могло быть на самом деле

В воздушном пространстве Украины заметили пассажирский самолет. В социальных сетях пишут, что это был Boeing 777 - рейс Москва-Анталия.

Отмечается, что борт зашел в воздушное пространство в Харьковской области в направлении Бахмута. В условиях войны такое событие - выглядит фантастикой и очень рискованным со стороны пилота. Поэтому специалисты не исключают, что программа отслеживания полетов воздушных судов могла просто дать сбой.

Сбой в программе из-за множества РЭБов

Все же на флайтрадаре видно самолет и его направление движения.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Потому что что такое флайтрадар - это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому, я бы скорее объяснил это забоем в программе. Потому что ни один трезвый пилот гражданского судна туда бы не полетел", - рассказал ТСН.ua Андрей Гук, эксперт по авиационному праву.

Над Украиной заметили российский самолет / Фото: из соцсетей

Плохая погода – не причина

Во время войны уже были случаи, когда пассажирские самолеты залетали в воздушное пространство Украины на западе нашего государства. Тогда пилот пытался таким образом облететь грозу, и залетел на нашу территорию.

"В данном случае такое большое отклонение маловероятно для погодных условий. Это должна быть настолько большая гроза, которой просто не было до этого в природе. Это маловероятно", - отмечает эксперт.

Летают по безопасным маршрутам

Он добавляет, что у пилотов гражданской авиации страны-агрессора есть определенные маршруты, по которым они летают, например, над Ростовом.

"Но то, что пилот Boeing полетел в сторону Бахмута - маловероятно. Скорее, это произошел сбой в программе, из-за работы военной техники и РЭБов, которые там есть. Ими покрыт весь регион со всех сторон, поэтому это наиболее вероятное объяснение", - заключает Андрей Гук.

Самолет в небе над Украиной / Фото: из соцсетей

Напомним, российский самолет снова сбросил на Белгород ФАБ.

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