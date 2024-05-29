Пассажирский самолет якобы увидели в небе над Киевом: что об этом говорят в аэропорту "Борисполь" и "Украэрорухе"

В небе над Киевом заметили якобы пассажирский самолет. Событие произошло еще 27 мая, но в социальных сетях активно обсуждают загадочный пролет самолета. Некоторые даже предположили, что таким образом Международный аэропорт "Борисполь" возобновляет свою работу.

ТСН.ua проверил, действительно ли такое возможно и узнал мнения экспертов.

Загадочный самолет: был ли он на самом деле?

Сразу стоит отметить, что пролет самолета не попал на фото или видео жителей города, поэтому информация об этом очень сомнительна. Неофициально эксперты нам рассказали, что именно из аэропорта «Борисполь» вряд ли могло что-то лететь и, скорее всего, это был не рейсовый самолет.

"Возможно, это было чисто техническое событие, которое никак не связано с перевозкой пассажиров. Гражданские самолеты в Украине пока не летают и в ближайшее время не будут летать, из-за постоянной угрозы и опасности от российских обстрелов", - пояснил нам собеседник, который имеет отношение к авиационной отрасли.

Что касается версии, мол, гражданский самолет получил разрешение на перелет в Украину из-за рубежа, то она тоже мало вероятна, потому что такие перелеты очень опасны, особенно в условиях войны.

Не взлетал и не садился

Как заверили нас в Международном аэропорту "Борисполь", гражданские самолеты не покидали в этот день аэропорт.

"27 мая 2024 из Международного аэропорта "Борисполь" не вылетал и не прилетал ни один самолет", — сообщили ТСН.ua в пресс-службе аэропорта.

Представители "Борисполя" отмечают, что сейчас все усилия работников аэропорта направлены на сохранение инфраструктуры аэропорта. Но уверяют, что она находится в рабочем состоянии.

"Мы продолжаем поддерживать операционную способность терминалов и аэродрома, сохраняем и постоянно обучаем высококвалифицированный персонал. Работаем и также ждем возобновления полетов", — говорят в пресс-службе аэропорта.

Там подчеркивают, что оставшиеся самолеты в аэропорту с начала войны не вылетают за пределы аэродрома, а за более подробной информацией советуют обратиться к государственному предприятию "Украэрорух".

Что говорят в "Украэрорусе"?

Между тем, в Государственном предприятии обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) ТСН.ua заверили, что в связи с военным вторжением РФ на суверенную территорию Украины решением Госавиаслужбы установлен запрет использования воздушного пространства Украины для всех гражданских воздушных судов.

"Предоставление аэронавигационных услуг в воздушном пространстве Украины приостановлено с 24 февраля 2022 года. На 29 мая 2024 года статус этого запрета не изменился. Вероятно, речь идет о сбое в системе Flightradar — программы, отслеживающей движение воздушных судов по всему миру", — сообщили ТСН .ua в пресс-службе "Украэроруха".

Там добавляют, если бы жители столицы действительно видели самолет, то они бы заметили название компании на борту или ее эмблему, а этого нет. Если люди заметили самолет над Киевом в системе Flightradar, то это мог быть сбой в ее работе, что уже случалось несколько раз из-за технических проблем в системе.

Читайте также: