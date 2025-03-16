Пассажиры самолета 10 часов летели "в никуда" и вернулись на место вылета: что произошло

Это путешествие пассажиры не забудут никогда! Люди 10 часов летели "в никуда" и оказались в стране вылета… через туалеты!

Что это за история и как это произошло, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Пассажиры рейса авиакомпании Air India пережили 10-часовое путешествие "в никуда", когда их самолет был вынужден вернуться обратно в США из-за того, что большинство туалетов засорились и не работали. Об этом сообщает New York Post.

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Рейс 126 авиакомпании Air India пролетал над Гренландией 5 марта, когда 11 из 12 туалетов вышли из строя, и пассажиры спускали в унитазы пакеты и тряпки.

По данным трекера FlightAware, проблемы начались почти на пять часов 14-часового перелета, что заставило самолет Boeing 777-300ER вернуться в международный аэропорт О'Хара в Чикаго.

Після приземлення в Чикаго всі пасажири і члени екіпажу зійшли з літака в нормальному режимі і були забезпечені житлом для мінімізації незручностей", — йдеться в заяві компанії, яка посилається лише на "технічну проблему". Авіакомпанія зазначила, що через нічні обмеження в більшості європейських аеропортів на той час вона не могла змінити напрямок польоту, тому єдиним прийнятним варіантом була зворотна подорож до Чикаго.

Расследование инцидента показало, что "были найдены полиэтиленовые пакеты, тряпки и одежда, которые были смыты и застряли в сантехнике", добавили в авиакомпании. Сама авиакомпания Air India заявила, что предложит возмещение за отмену рейсов, но это не принесло облегчения некоторым клиентам.

Один клиент рассказал, что забронировал билет первого класса для своей двоюродной сестры, летевшей в Индию на свадьбу, используя программу вознаграждений через колумбийского перевозчика, сообщает View From The Wing. Другой разочарованный клиент рассказал изданию, что пассажиры после приключений еще долго не могли выяснить как вернуть деньги за билеты. Засор туалетов в самолетах – не редкость, причем проблема обычно обостряется, когда пассажиры смывают в трубы непозволительные предметы.

Авиакомпания Air India заявила, что уже сталкивалась с подобными инцидентами во время предыдущих рейсов, когда в туалетах находили "такие предметы, как одеяла, одежду и подгузники, а также другие отходы", смытые в унитазы. Даже одного-двух засоренных туалетов достаточно, чтобы заставить экипаж развернуть самолет и совершить приземление из-за ограниченного количества доступных туалетов.

Как уже сообщалось, британские пассажиры летели 8 часов и приземлились всего в 300 км от места вылета. Ранее в пражском аэропорту самолет задержали из — за вибратора.

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