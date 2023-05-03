Пастор из "Азовстали", которого 7 месяцев считали погибшим в Оленовке, случайно нашелся: история чуда

64-летнего пастора Анатолия Волошина сыновья считали погибшим во время теракта в Оленовке, куда он попал из "Азовстали". От него ни до трагедии в исправительной колонии, ни после – они не получали ни одного известия. Ожидание каждого нового обмена оборачивалось для них очередным разочарованием и только после семи месяцев неизвестности они узнали отца на кадрах, отснятых российскими пропагандистами, говорится в ТСН.

Анатолия только что выписали из госпиталя и он попросил просто пройтись по парку. Это было единственное желание – после 2 месяцев на "Азовстали", 10 месяцев в российском плену и еще месяца в госпитале.

До полномасштабного вторжения россиян Анатолий Волошин жил в Мариуполе, был пастором в протестантской церкви и его утро 24 февраля началось с размышлений. “Мой дом, на мой огород зашли крысы и их надо выгонять из того огорода, чтобы они не вредили мои овощи. С такими мыслями я пришел в военкомат”, — вспоминает мужчина.

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Так пастор Анатолий попал в территориальную оборону в Мариуполе. Его сын Тимофей тоже поступил в Киеве, где уже давно живет. Анатолий Федорович загружал боекомплекты, рыл окопы, траншеи и блиндажи. 14 марта попал под минометный огонь. “Удар, мне стало очень больно и тяжело дышать. Стекло в машине выбило. На руке я видел свою кость”, – говорит Анатолий.

Затем больница, которую впоследствии тоже обстреляли, бункер "Азовстали", а после — плен. И все это время его двое сыновей пытались узнать судьбу отца. Видели его в списках пленников, но связи с ним не было. "Когда разбомбили на Оленовке, передали информацию, что отец там был", — вспоминают сыновья.

Официальной информации у них не было, но каждый сделал выводы. Сейчас Анатолий объясняет, на момент теракта в Оленовке, его там уже не было. Еще полтора месяца до того, вместе с другими пленными, его перевезли в Свердловск. Сыновья об этом не знали, но верить в гибель отца отказывались. "Мы искали по группам, бывало такое, что я ночью сяду и час-два листаю всевозможные группы в телеграмме, чтобы хотя бы лицо увидеть", — вспоминает сын.

Все это время пленник Волошин был уверен, что сыновья его ждут, но не ищут. "Я думал, что Женя знает, что я в плену и со мной все хорошо и этим я жил", — вспоминает Анатолий.

Где-то летом он действительно имел возможность позвонить — он выменял звонок сыну на хлеб, но ошибся. "Три первые идут 099, потом я звонил на 743, а надо 473. Я думал, что это мой сын, голос похож", – рассказывает мужчина об ошибке.

О том, что отец жив, они узнали только через 7 месяцев после трагедии в Оленовке. “Мне отправили фотографию. Я сначала не сильно поверил, а потом мне послали фотографию побольше”, — показывают сыновья фото, на котором узнали отца.

Не успели они прийти в себя от этой новости — как их ждала еще одна приятная неожиданность. "Каждый обмен, мы постоянно выглядели. Здесь первая фотография на телефоне выскакивает – отец”, – вспоминает сын.

“Через 4 часа после того, как я узнал, что отца освободили, отец мне звонит по телефону и говорит: Женя, я на территории Украины. Говорю: я знаю, папа, я знаю, что ты здесь. Я рад тебя слышать”, – добавляет еще один сын.

Пастор Анатолий был одним из 130 освобожденных из плена украинцев, обмененных 7 марта. Украинский флаг, потому что, наконец, дома, и телефон, чтобы об этом сказать родным — первое, что ему подарили на родной земле. "Знаешь, тебя не забыли. Нам там кричали, что Украина вас не ждет и забыли вас. Вы ей не нужны, вы хлам”, — вспоминает пастор.

Это то, что теперь позади, впереди – лечение руки, а после этого Анатолий планирует присоединиться к батальону капелланов. Очень хочет вернуться в родной Мариуполь, но только после того, как оттуда выгонят последнего русского оккупанта. Пока же наслаждается тем, что может наконец-то быть рядом с детьми. "Я мечтал о том, чтобы побыть с вами так за столом посидеть, в баню обязательно пойдем", — говорит сыновьям мужчина.

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