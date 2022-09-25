"Патово-суицидальная ситуация": эксперт рассказал о состоянии оккупантов на правом берегу Херсонщины

Российские войска на правом берегу Херсонской области сегодня заблокированы. У них большие проблемы с логистикой и обеспечением передовых подразделений.

Однако оккупанты постараются удержаться на этой территории фактически до своего полного уничтожения.

Такое мнение в эфире ТСН высказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Что касается Херсонской области, то россияне сегодня находятся на правом берегу в патовой ситуации. Я бы даже назвал эту ситуацию патово-суицидальной. Потому что они сами очень хорошо понимают, что они там заблокированы", — сообщил эксперт.

По его данным, все российское командование делает все, чтобы продолжать удерживать хотя бы какой-то контингент на правом берегу.

"Поэтому они даже обеспечивают на сегодняшний день поставки через железнодорожный Антоновский мост горюче-смазочных материалов. Они наладили там опрокидывание, имитацию трубопровода, через который они пытаются эту поставку восстановить. Они пытаются восстановить Новокаховский мост – также, чтобы использовать его для транспортировки сил и средств именно с левого на правый берег", – рассказал Коваленко.

Он отметил, что у российских захватчиков большие проблемы именно с логистикой, обеспечением передовых подразделений.

"Решить они их на самом деле не смогут. У них нет на это ресурса, они технически и технологически к этому не готовы. Но они будут пытаться удержаться на этой территории фактически до полного уничтожения", — прогнозирует военный эксперт.

Напомним, 25 сентября в оккупированном Херсоне прогремели взрывы, а в районе Антоновского моста был виден дым.

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