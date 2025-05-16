Патриарх РПЦ Кирилл носит украденный в Украине артефакт: что рассказал владелец

Патріарх Кирило / © ТСН

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Несколько дней назад глава РПЦ Кирилл на одной из публичных встреч появился в панагии, которая могла принадлежать киевскому митрополиту Владимиру.

О сногсшибательной истории дорогоценной вещи, которая была похищена в Киеве, а нашлась в Москве — в сюжете корреспондента ТСН Нелли Ковальской.

Митрополит Александр до сих пор не может оправиться от удивления.

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«Фотографию я увидел дня три назад, когда в новостях проскочила новость о награждении сербским президентом», — говорит он.

Владыка говорит об этой картинке. Обычная протокольная встреча руководителя российской церкви. Она не стоила бы внимания, если бы не артефакт — на груди россиянина. Это — ценная золотая панагия, украшенная рубинами, как две капли воды похожая на ту, что почти двадцать лет назад носил киевский митрополит Владимир.

«Есть четкая вероятность, что это та панагия, которая принадлежала митрополиту Владимиру, досталась мне и была похищена у меня», — говорит он.

Митрополит Александр / © ТСН

Панагия — некий знак митрополичьей власти, который архиереи носят вместе с крестом или вместо него. У каждого церковного высокопоставленного чиновника таких, как правило, целая коллекция: их дарят друг другу и заказывают у лучших мастеров.

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Митрополит Александр показывает панагии, принадлежавшие киевскому митрополиту Владимиру. И тот — завещал их Драбинко, который впоследствии создал музей, где все эти вещи экспонируются. Та, которую увидели на груди Кирилла, вероятно — тоже была частью этой коллекции: в свое время Владимиру ее подарил Павел Лебедь, скандальный наместник Лавры. Так как она могла оказаться в Москве? В 2016 году дом Митрополита Александра ограбили. Из дома тогда вынесли сейф, в котором хранились самые ценные вещи из наследства Владимира — около 70 предметов, среди которых — та самая панагия.

В 2017 прокурор Киевщины отчитывается о спецоперации в одном из столичных отелей. Похищенное пытался продать один из священников РПЦ. «Товар» у него изъяли — из 70 вещей тогда удалось вернуть двадцать, самое ценное — бесследно исчезло.

Главный фигурант дела несколько лет назад умер. Другие — сбежали в Россию. Следы драгоценных артефактов — потерялись окончательно. Пока панагию, как две капли воды похожую на краденую не увидели на шее у российского патриарха.

«Следователи мне говорили, что вещи, которые были похищены — они находятся за рубежом, а именно в России, то есть, перекупы, возможно, могли приобрести эту панагию у воров, а потом предложить кому-то из епископов, который мог подарить ее патриарху Кириллу, тем более, что ее себестоимость, цена, как раз подходит для такого подарка. В то время на 2007-2008 год это — от 15 тысяч долларов», — говорит митрополит.

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Могли ли быть копии у этой панагии? Митрополит Александр говорит — ее изготовил лаврский мастер, который работал на митрополита Павла. Впрочем, вероятность, что Павел — презентовал одинаковые украшения и киевскому, и московскому предстоятелям — по мнению Драбинко, мизерная. На вопрос, сознательно ли Кирилл надел на себя краденую в Украине вещь, украинский митрополит московского патриарха по-христиански оправдывает: «Я думаю, он не знал, когда ее надевал… да, она очень красивая, она ценная, но то, что она возможно краденая — я думаю, он этого не знал. У него и так руки в крови по локоть, чтобы говорить о том, что он вор».

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