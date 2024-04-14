Patriot могут быть в Украине через недели: Кулеба признался, что говорит партнерам за закрытыми дверями

Если бы страны, на территории которых расположены американские батареи Patriot, выразили готовность передать их Украине, они были бы на вооружении ВСУ в считанные недели.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ТСН.Тиждень.

По его словам, тема ПВО для Украины — самая горячая с начала полномасштабного вторжения, и президент Зеленский поставил задачу на всех уровнях "пробивать" Patriot для защиты неба.

"Все батареи Patriot зависят от решения США. Это американская система. Мы точно знаем, где и что находится. Уже идут активные переговоры по 2 батареям Patriot и по одной батарее SAMP-T. И если бы сейчас была готовность стран, где они расположены, их нам передать, это был бы вопрос недель”, — подчеркнул он.

Дмитрий Кулеба признался, что в разговорах с западными партнерами выражает согласие на все условия, позволяющие защитить небо над Украиной от российских атак.

"Когда мы сидим за закрытыми дверями, то я всем партнерам говорю: "Дорогие мои, что угодно — хотите в аренду, давайте в аренду. Хотите, чтобы он [Patriot] прикрывал вашу границу, давайте так, но дайте", — пояснил министр.

Кулеба отметил, что "бунт" Европарламента, отказавшегося финансировать Совет ЕС, пока страны Евросоюза не дадут Украине дополнительных систем Patriot, был "заслугой" активной работы украинской команды.

“Это мы разбудили все политические силы [в Европарламенте]. Мы подняли такую волну, люди читают газеты. Они видят, что происходит, они видят, что просит Украина, и они думают, а что я могу сделать, чтобы помочь Украине. Еще 3 недели назад никто, кроме Украины, не говорил, что нам нужны новые системы. Мы куда-то кричали, и все это растворялось в воздухе”, — подчеркнул он.

Напомним, 11 апреля Европарламент отказался принимать решение о финансировании Совета ЕС из-за несостоятельности стран Евросоюза обеспечить Украину дополнительными системами Patriot.

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