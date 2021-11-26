Патруль техосмотра вышел на украинские дороги: как это работает и будут ли останавливать весь транспорт

Патруль техосмотра вышел на украинские дороги: как это работает и будут ли останавливать весь транспорт

Патрульные будут проверять только коммерческий транспорт.

На украинские дороги вернулись проверки технического состояния автомобилей. Патрульные при помощи специальных автомобильных станций будут штрафовать водителей, автомобили которых слишком дымят или затонированы.

О том, как это работает и будут ли останавливать весь транспорт — говорится в сюжете ТСН.

Такие диагностические станции работают на украинских дорогах уже две недели.

"В наличии приборы для определения светопропускания стекла, для определения остаточной высоты рисунка протектора, газоанализатора, который предназначен для измерения вредных веществ в отработанных газах", — рассказывает заместитель руководителя отдела безопасности дорожного движения Анатолий Нагорный.

Есть еще прибор для определения параметров света фар и люфта руля и шумомер. Но вот водителям легковых автомобилей можно вздохнуть с облегчением – патрульные будут проверять только коммерческий транспорт.

Новости Украины: на украинские дороги возвращаются проверки технического состояния автомобилей

"Это может быть перевозка грузов, перевозка пассажиров или предоставление услуг такси. Именно эти транспортные средства являются субъектами проведения технического контроля", — отмечает начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Сейчас такие передвижные станции есть во всех регионах Украины – патрульные не обязательно будут охотиться на нарушителей с обочины – могут останавливать прямо в движении.

Патрульные говорят: водитель после штрафа должен устранить недостатки, потому что, если его в течение года остановят за это самое нарушение второй раз, водитель может и вообще на полгода остаться без водительского удостоверения

Напомним:

С 26 ноября на дорогах Украины увеличится количество камер автофиксации нарушений ПДД. Еще 10 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработают на дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей. Всего в 24 городах и 15 областях будут работать уже 246 приборов автоматической фиксации нарушений ПДД.

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