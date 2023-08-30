Патрульная – с переломами костей лица в больнице: что нового известно о стрельбе в Днепре

Свидетели рассказали, что после удара мужчины с авто патрульная на время потеряла сознание.

Застрелившего мужчину в Днепре патрульного задержали, но подозрения до сих пор не объявили. Его напарница – в больнице с переломами. Государственное бюро расследований изучает инцидент. В то же время, патрульная полиция обнародовала видео с бодикамер полицейских.

Больше об инциденте – смотрите в сюжете ТСН.

На видео, снятом сыном погибшего, видно, как мужчина опрокидывает патрульного и идет к его напарнице. Коп получает табельное оружие и стреляет в нападающего. А на кадрах с бодикамерами полицейской видно, что выстрелы раздаются после того, как она падает на землю без сознания после удара мужчины ей в голову. Человек от ранений погиб на месте. Все произошло на оживленном проспекте во вторник вечером на глазах многочисленных свидетелей.

"Мы привыкли к взрывам, поэтому не испугались. Муж сказал: пистолет, но уже поздно было пугаться. Крик женщины и стрельбы", — рассказала продавщица, ставшая очевидцем конфликта.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как "Ягуар" нарушает правила дорожного движения — поворачивает налево с правой полосы. Видно, что за рулем сидит мужчина. Рядом, на пассажирском сиденье – женщина. Ехавшие сзади патрульные в громкоговоритель приказали авто остановиться, но легковушка помчалась прочь. Когда машину удалось остановить, за рулем уже сидела женщина. Документы женщина не захотела показать, зато спорит с патрульными. Присоединяется и мужчина. Нецензурно ругается и оскорбляет патрульных. Наконец приказывает своей подруге уезжать. Женщина, оказавшаяся на водительском сиденье, – подруга отца.

Тогда начинается толкотня. Женщину наконец-то вытаскивают из авто. Муж выходит из авто и начинает сражаться с полицейскими. Те сначала брызгают газовым баллончиком. Видно, как мужчина применяет боевой прием к полицейскому и возвращается к его напарнице. На видео видно: патрульная лежит на земле неподвижно.

Свидетели рассказывают: после удара мужчины с авто она на время потеряла сознание. Ее госпитализировали с переломами костей лица.

В прокураторе сообщили, что зарегистрировано уголовное производство по факту превышения служебных полномочий. В настоящее время прокуратура и ДБР выясняют все обстоятельства инцидента. В государственном бюро расследований сразу сообщили: мужчина, в которого стрелял патрульный, имел все признаки алкогольного опьянения. Кто был за рулем – он или женщина и не поменялись ли они местами в последний момент – сейчас выясняют эксперты и следователи.

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Александр Савенко, заместитель прокурора Днепропетровской областной прокуратуры, рассказал, что предварительно за рулем была водитель.

"Опять же все точные обстоятельства, все точные события будут установлены в ходе следствия. Правомерность, порядок, весь алгоритм их действий — это и будет предметом исследования этого уголовного производства", — подчеркнул он.

В патрульной полиции воздерживаются от комментариев, но уверяют: способствуют следствию.

"Он мог использовать огнестрельное оружие исключительно, когда это угрожало жизни и здоровью граждан, окружающих и т.д. ", – рассказал адвокат Станислав Лифлянчик.

Человек, напавший на копов, не дожил несколько дней до своего тридцати девятилетия. Он занимался торговлей и имел похоронный бизнес. Если вину стрелявшего патрульного докажут, ему будет грозить до 15 лет заключения.

Напомним, полиция показала видео с бодикамер, как все происходило, когда полицейский в Днепре застрелил мужчину.

Сайт ТСН.ua собрал все, что известно о событии и участниках.

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