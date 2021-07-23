"Паводок сметал все на своем пути": как на Закарпатье 12-летняя девочка спасла четырех детей

Президент наградил школьницу медалью "За спасенную жизнь".

"За спасенную жизнь": такой медалью наградил президент 12-летнюю Татьяну Тулайдан с Закарпатья. Девочка во время масштабного паводу спасла своего младшего брата и еще трех соседских детей.

Во время страшной непогоды девочка не растерялась: выключила электричество и завела маленьких детей на второй этаж, куда ни достигала наводнение, рассказали в сюжете ТСН.Ранок 23 июля.

Уничтожен пол, мебель, техника, одежда, продукты, зруноване двор — все это мелочи, убеждают хозяева. Ведь уцелело самое ценное — дети, которых наводнение застало дома самих. Их спасла 12-летняя Таня Тулайдан. "Я выключила рубильник, взяла брата за ручку и пошла к соседям", — вспоминает она.

В соседнем доме всех было еще трое маленьких детей — это двоюродные братья и сестры Тани. Родителей с обеих семей внезапная непогода застала на сенокосе далеко от дома. Тем временем на улице творилось невероятное: стена дождя, гром, молнии и паводок, что сметал все на своем пути. "Я видела, как река несет животных, доски, ограждения. Я очень переживала, что и дом мой унесет. А мои дети в доме", — говорит мама Мария Тулайдан.

Новости Украины: президент нагодив медалью "за спасенную жизнь" 12-летнюю девочку с Заркапаття

Когда наводнение уже начало разрушать соседние дома, Таня спасала не только младших детей, но и скот. Делала все, как во время предыдущего паводка папа. Выпустила собак из клеток и бросилась к козе — завела ее в надежное место.

Отец домой вернулся первым: домчал горами на мотоцикле. В доме было около двух метров воды, а все вещи разбитые. Зато дети были в безопасности: выглядели с окна второго этажа, где их собрала Таня. О девочке, которая не растерялась, теперь говорит вся страна. Чрезвычайники номинировали ее на Всеукраинскую премию "Герой-спасатель года".

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