ПЦР-тест и "Дій вдома": какие требования введут для пересечения границы или админлиний с оккупированными территориями

ПЦР-тест и "Дій вдома": какие требования введут для пересечения границы или админлиний с оккупированными территориями

Нацполиция усилит контроль за соблюдением самоизоляции.

Люди, которые пересекают контрольно-пропускные пункты с оккупированными территориями, должны пройти обязательное ПЦР-тестирования. Также обязательное ПЦР-тестирование, даже при наличии сертификата о вакцинации, ввели для лиц, возвращающихся из Индии, Великобритании, Португалии, России и Беларуси.

Об этом рассказал глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

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Михаил Радуцкий: "Для именно граждан этих стран и туристов из этих стран — справка о негативном ПЦР-тесте должна быть для всех, кто пересекает границу с Украиной. Это Совет нацбезопасности предоставил такую рекомендацию правительства. Они должны в пятницу это подтвердить — не 72 часа, как было до сегодняшнего дня, а 48 часов".

Наталья Мосейчук: "Интересует алгоритм. Люди заезжают из Крыма, с оккупированных территорий Донбасса. Кроме справки, которую они должны иметь, они еще должны делать ПЦР. Они садятся на "Дій вдома"?

Депутат подтвердил, что люди, которые возвращаются из ОРДЛО или оккупированного Крыма должны установить на свои гаджеты мобильный приложение "Дій вдома" для контроля за самоизоляцией.

Михаил Радуцкий: "Они садятся на "Дій вдома" обязательно, информация о них идет в Центр общественного здоровья для того, чтобы эпидемиологи могли отслеживать их. Нацполиция усилит контроль. И пока не будет сдан ПЦР-тест именно для этой категории граждан — они не могут пересечь границу Украины".

Нардеп убежден, что тест для граждан Украины должен быть бесплатным, однако окончательное решение будут принимать СНБО и правительство.

Михаил Радуцкий рассказал, какие введут требования для пересечения украинской границы

Ранее Михаил Радуцкий заявил о подготовке к четвертой волне коронавируса в Украине.

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