Печенье по 400 и 600 гривен за кило: горсовет в Ровенской области своими закупками удивил даже прокуратуру

Прокуратура и полиция взялась за городской совет в Ровенской области, который втрое закупил новогодние сладости для детей, чьи родители в ВСУ, говорится в ТСН.

В магазинах Острога нет печенья по ценам, по которым их якобы закупил горсовет, поэтому этим заинтересовалась прокуратура. "Среди прочего есть печенье "Наполеон" по 400 грн за килограмм и печенье "Котигорошко" по 600 грн за килограмм", — говорят в прокуратуре.

Речь идет о недавних закупках, когда покупали новогодние сладости детям, родители которых защищают Украину. "Стоимость одной из закупок 98 тысяч гривен, закупили за него 220 килограмм печенья. То есть, в среднем стоимость 445 гривен за один килограмм”, — добавляют в прокуратуре.

В магазин, где осуществлялись закупки, печенья «Напалеона» две разновидности, но ни одной за 400 гривен. “Это обычное – 101 гривна стоит килограмм. И 120 гривен килограмм другого”, – говорят в магазине.

Следовательно, в магазине в 4 раза дешевле, чем в документах. Дорогого же печенья из перечня — по 600 гривен за килограмм — уже нет. Раньше стоило – 40 гривен сверток из 100 грамм. Но утверждают здесь никаких оборудок, просто именно того – новогоднего – печенья уже нет. “Разнообразное печенье бывает, оно было разрисовано, украшено, раскрашено. Если упаковано по 100, по 200 грамм, если измерение единицы в килограммах переводишь, то оно получается”, — убеждают в заведении.

Кроме печенья формировали в подарок еще и конфеты, но оказалось, что в такие пакеты и печенье вкладывали другое. "Если есть какая-то небрежность, или в спешке, человеческую ошибку никто не отменял, все мы живые люди", — отмечает заместитель городского головы Ольга Логвин, причастная к закупкам.

Она утверждает, что это только в документах такая цена, а на самом деле печенье было дешевле. "Конец года, у нас загрузка в бухгалтерии, все на конечную сумму посмотрели, а предприниматель вместо упаковок указал килограммы", – объясняет она.

Что не сходится в документации, говорят в горсовете, сами выясняют. В то же время и другие закупки горсовета в «Прозора» вызывают вопросы. В частности, мусорные пакеты за 90 тысяч гривен — по 250 гривен за штуку. Или закупка корзин ритуальных, живых цветов по 2 с половиной тысячи гривен. Такая цена действительно может быть, говорят в магазине. Но к примеру, в Радивиловском горсовете, тоже на Ровенщине, в среднем ритуальные цветы — чуть больше 500 грн, а в Демидовке — 640. Почему такая разница — объяснить в Остроге не могут.

В настоящее время производство открыто только по сладостям. Если докажут злоупотребление, виновным грозит до 8 лет за решеткой. Кроме того, говорят в прокуратуре, возможно расторжение договоров и возврат излишне израсходованных средств.

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