"Печерская улитка": мужчина странно вел себя в метро Киева

Киевляне обсуждают в социальных сетях забавный случай, произошедший на станции метро "Печерская". Человек, сидя на пятой точке, ползет ногами вперед по подземному переходу и помогает себе руками. От входа на станцию он оставляет за собой влажный след, поэтому мужчину позвали "Печерской улиткой".

В полиции Киевского метрополитена нам рассказали, что гражданин так ползал вчера вечером. В детали правоохранители не вдаются, потому что мужчина ползал не по станции, а у входа в нее – по переходу от входной двери.

"Мы не можем утверждать, что этот мужчина с видео является бездомным. Это было вчера вечером в подземном переходе. Мужчина там спал и был сильно нетрезвым. Чтобы он не мешал пассажирам заходить и выходить на станцию "Печерская", сотрудники военизированной охраны его разбудили, сделали замечания и попросили уйти домой. Мужчина послушался и вот так ушел, как вы видите на видео", — рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киевского метрополитена.

Фото: скриншот с видео

Куда пополз "улитка" остается загадкой. Будем надеяться, что он попал домой и не заболел.

Напомним, в Киевской области пропала 16-летняя девушка.

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