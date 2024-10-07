Педагог из Ивано-Франковска стала лучшей учительницей Украины и выиграла 1 млн гривен

В эти выходные Украина узнала имя лучшей учительницы года.

Победительницу объявили во время церемонии Global Teacher Prize Ukraine 2024. Триумфаторкой стала учительница начальных классов из Ивано-Франковска Леся Павлюк. Педагог надеется: после мероприятия ее профессия станет еще более популярной и востребованной.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Стали известны результаты конкурса Global Teacher Prize Ukraine 2024. Лучших педагогов выбрали из числа 3 тысяч участников. Эти учителя живут в разных городах и селах. У кого-то боевые действия идут прямо под боком. Кто-то от фронта далеко. Но всех их объединяет желание изменить образование, сделав его более интересным для детей.

"Мы каждый год, когда собираем заявки учителей, мы думаем: ну мы уже тысячи собрали. уже не найдем новых звезд. Но каждый год находим невероятные истории украинских учителей, которые нас очень вдохновляют. Нынешняя десятка невероятная", - говорит директор ОС „Освитория“ Анна Сидорук.

Global Teacher Prize Ukraine 2024

Премьер, министр образования и науки и первая леди Украины благодарят педагогов за то, что не изменяют профессии. Елена Зеленская даже предлагает сделать День учителя фиксированной датой.

"У наших защитников есть дата – первое октября. и мы все это знаем. И учителя тоже достойны того, чтобы их дату знали все. И она была стабильной каждый год в один и тот же день", – говорит Елена Зеленская.

Елена Зеленская

Педагогам вручают ценные подарки и поздравляют победителей разных номинаций. Свой "Выбор сердцем" уже традиционно сделала и ведущая 1+1 и куратор премии Наталья Мосейчук. В этом году она решила отметить учителя истории из Днепра. Евгений Кравченко преподает в образовательных центрах "Школы Супергероев", обучая детей, которые сейчас борются за жизнь в больницах.

Евгений Кравченко

"Это работа, где нужно делиться не только знаниями, это нужно постоянно брать кусок своего сердца и отдавать детям. У него есть мужество быть со своими детьми до конца", — говорит куратор Teacher Prize Ukraine Наталья Мосейчук.

Главную победительницу года зал приветствовал стоя. Леся Павлюк — учительница из Ивано-Франковска. Одна из первых в своем заведении начала работать с инклюзивным классом еще до школьной реформы. Своими знаниями делится не только с детьми, но и с коллегами-педагогами, разрабатывает методические пособия и курсы. Лучшей ее признали также в номинации "Народный учитель". На какую именно образовательную мечту потратит выигранный миллион – еще не определилась.

"На премию я подаюсь уже в третий раз. Я писала образовательную мечту. В этом году я увидела, что этот пункт не оценивается и я его пропустила. Но у меня есть несколько идей для сотрудничества не только с учениками. Я их в голове уже формулирую и думаю, что они должны сбыться", — говорит победительница Global Teacher Prize Ukraine 2024 Леся Павлюк.

Ученики ее обожают: что известно о лучшей учительнице года и куда она потратит выигранный миллион?

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