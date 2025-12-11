Педагог в ТЦК отказался получать повестку: суд принял неожиданное решение

Мобилизация в Украине / © ТСН

Лисянский районный суд Черкасской области 9 декабря 2025 года вынес приговор в уголовном производстве в отношении работника Лисянского профессионального аграрного лицея, который обвинялся по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации). Его отправили на исправительные работы.

Об этом говорится в приговоре суда.

Отказ от повестки и неявка

Обвиняемый был признан военно-врачебной комиссией годным к службе 30 мая 2024 года.

Суд установил, что в этот же день в помещении ТЦК ему было предложено получить повестку на призыв по мобилизации на 05:00 06 июня 2024 года.

"Но последний от получения и подписи повестки отказался",- говорится в материалах дела.

Несмотря на надлежащее уведомление о призыве и его последствия, мужчина, действуя умышленно, без уважительных причин не прибыл в определенное время и дату в ТЦК, чем уклонился от призыва на военную службу в особый период.

Позиция обвиняемого

Мужчина в судебном заседании вину признал полностью и искренне раскаялся. Он пояснил, что ранее был ограниченно годным, а в ТЦК явился для обновления учетных документов, чтобы устроиться на работу, а взамен получил "боевую повестку". На вызов он не явился по состоянию здоровья и поскольку, по его мнению, имел право на отсрочку.

Что решил суд

Суд принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств, в частности: искреннее раскаяние, положительную характеристику, состояние здоровья (врожденный порок сердца) и, что важно, наличие у него на момент вынесения приговора отсрочки от призыва до 31 августа 2026 года как педагогического работника.

Суд ссылается на позицию Верховного Суда: "Вероятное наличие у обвиняемого нереализованного права на отсрочку на время совершения уголовного преступления... не препятствует привлечению последнего к уголовной ответственности", но это учитывается при назначении наказания.

Лисянский районный суд постановил:

Признать виновным подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины .

Назначить наказание с учетом ч. 1 ст. 69 УК Украины в виде двух лет исправительных работ с отчислением в доход государства двадцати процентов его заработка.

Приговор может быть обжалован в течение тридцати дней.