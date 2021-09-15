Педагоги и церковники договорились совместно охранять традиционные семейные ценности: о каких семьи будут рассказывать школьникам

Священники уверяют, что не будут ходить в школы и контролировать образовательный процесс.

Всеукраинский совет церквей и Министерство образования и науки договорились совместно заботиться о морали украинских школьников и студентов. Они заключили соглашение, по которому, кроме духовного и интеллектуального воспитания, должны стать совместной охраной для "традиционных семейных ценностей украинского народа".

О том, появятся ли теперь священники в школах и о чем рассказывают на уроках христианской этики, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

О подробностях противоречивой соглашения между Советом церквей и Минобразования рассказал протиерей Алексей Петров. Он уверяет, что священники не будут ходить в школы и контролировать образовательный процесс.

"Речь идет о том, чтобы не дай бог не выбрасывали из учебников рисунки, где есть мама, папа и ребенок, потому что это, якобы, дискриминирует тех, у кого нет кого-то из родителей. Разве это справедливо?" — объясняет священник.

Зато народный депутат, бывший заместитель министра образования Инна Совсун предостерегает: если на уроках полноценными называть только классические семьи, то дискомфортно будут чувствовать себя дети, у которых, к примеру, есть только мама или папа.

"Кроме того, всем известно, что в некоторых учебниках закладываются, я бы сказала, средневековые взгляды. Например, о том, что роль мужчины — это обеспечивать семью, а роль женщины — заботиться о семье и молиться за мужа ", — отметила народный депутат.

В столичном лицее, который посетила съемочная группа ТСН, уверяют, что кухарок из девушек не воспитывают. Сегодня, скажем, на уроке христианской этики в шестом классе рассказывали о крещении Руси. Такие уроки — факультативные, дети посещают их только с письменного согласия родителей. "Это больше история и культура, я бы так сказала. И здесь никто никого не заставляет ", — говорит учительница Елена Лопушняк.

Больше всего споров вызвал пункт соглашения между Минобразования и ВСЦ, в котором говорится о защите традиционных семейных ценностей украинского народа. "Традиции — это хорошо, но они также меняются. Сто лет назад женщины не имели права голосования — и это было традиционно, устойчиво. Мы же не хотим вернуться к этой традиции ", — считает народный депутат Инна Совсун.

Учитель христианской этики столичного лицея Василий Ковалев обеими руками поддерживает разнополые семьи, хотя старшеклассникам рассказывает, что могут быть варианты.

"У меня только на прошлом уроке была эта тема. Там я и про лесбиянок, и о геях говорил, и даже о том, что наш президент пообещал 19-го сентября гейпарад в Киеве ", — говорит учитель.

Мнения родителей школьников по поводу того, какие семьи считать "традиционными", разошлись. Кто-то говорит, что неважно, в какой семье ребенок будет счастлив, некоторые категорически против "пропаганды" однополых браков.

О различных возможных супружеских парах рассказывают также в лицее города Куты на Прикарпатье. Правда, только во время одного урока в год. Приоритетом здесь однозначно называют гетеросексуальную семью.

Людям, которые имеют влечение к лицам своего пола, учительница христианской этики Любовь Иосифовна советует открыть Священное Писание. "От мужчины с мужчиной размножение не может быть. От женщины с женщиной — не может быть. Поэтому — раскрываем Библию ", — говорит она.

Между тем эксперты по вопросам образования прогнозируют, что содержание образования в Украине после подписания соглашения с церквями не изменится. Мол, этот документ призван просто показать, что министерство хочет дружить с церквями.

Министерство образования соглашение прокомментировало только письменно. В комментарии объясняют, что акцент соглашения — мораль, культура и патриотизм молодежи. Это подтверждают и учителя.

Новости Украины: из-за преподавания христианской этики в школах разгорелся церковно-образовательный скандал

Авторы: Дмитрий Фурдак и Алла Пасс

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