"Пехота Красной армии, дубль два": эксперт о мобилизации в России

Враг пытается оттянуть мобилизацию до того момента, когда ему будут крайне необходимы эти силы. Россияне были не готовы к этому технически – не могли оформить большое количество мобилизованных и обеспечить их необходимым. Однако большая мобилизация в РФ будет.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт Михаил Притула.

“Россиянам нужно не больше двух тысяч – для тех мощностей, которые у них есть, этого достаточно. Мобилизация происходит достаточно быстро. Все повестки уже написаны, они даже лежат в конвертах. То есть, их взяли и разослали или сделали это в электронном виде. В России механизм уже отточен», – говорит эксперт.

Почему они не мобилизуют заранее? Потому что мобилизованных нужно кормить. А когда речь идет, например, о 100 тысячах мобилизованных, то это сто тонн пищи, ежедневно их нужно где-то брать. Поэтому они пытаются оттянуть этот процесс к тому моменту, когда им будут крайне необходимы эти силы. Они их там размещают, каждый мобилизованный должен взять с собой пищу на три дня и сразу на фронт. То есть достаточно простая система”, — отметил Михаил Притула.

Он считает, что, скорее всего, россияне будут мобилизовывать население в Крыму: «Они для того туда по разным государственным программам загнали до 800 тысяч «поехавших». То есть, это где-то 200 тысяч мобилизационного ресурса, который будет загнан в траншеи, которые уже накопали по побережью Крыма”.

«Конечно, они никого выпускать из Крыма не будут — во-первых, некуда, а во-вторых, они же не будут отдавать паромы, которые нужны для эвакуации Аксенова и рядовых жителей Крыма. Не для того они их туда заманивали», — заметил эксперт.

Он продолжил: “Самое интересное, что на въезде в Крым россиянам, которые ехали туда отдыхать, раздавали флаеры. С одной стороны было написано "Добро пожаловать в Крым", а с другой — реклама службы по контракту в Крыму. Наивных людей просто заманивают туда, чтобы было кем наполнить эти траншеи. Это то, что происходит сейчас”.

Поэтому враг готовится к большой мобилизации, говорит Михаил Притула: «Я ожидал эту мобилизацию еще в феврале этого года. Это было бы логично с их стороны. Но, вероятно, они были не готовы к этому технически — то есть не могли ни бюрократически оформить большое количество мобилизованных, ни обеспечить их самым необходимым. Поэтому ожидаем этой большой мобилизации”.

Будут выдавать вещевые мешки образца 1878 года, автомат Калашникова и в убийство. Просто — пехота Красной армии, дубль два», — резюмировал эксперт.

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Напомним, в России планируют мобилизовать примерно до 250 тыс. человек, заявил экспредседатель Службы внешней разведки Украины и эксначальник ГУР генерал Валерий Кондратюк. Путин собирается воевать не до последнего патрона, а до последнего россиянина.

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