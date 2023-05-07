Пехотинцы близ Горловки "вошли в кураж" и готовы гнать врага, хотя линия фронта здесь неизменна со времен АТО

На их плечах стоит вся линия фронта, им всегда достается больше всего от врага. Отбить атаку, пойти в штурм, вгрызться в каменистую почву лопатой и киркой – такова их ежедневная тяжелая работа. Это все об украинской пехоте, которая уже 9 лет держит рубежи российско-украинской войны. Накануне у бойцов-пехотинцев был профессиональный праздник, говорится в ТСН.

С позиций 24-й бригады имени короля Даниила в бинокль хорошо просматривается город, уже 9 лет в оккупации. "Горловку, начало ее, первые кварталы", — показывают бойцы.

Небольшой участок фронта, который сейчас держат бойцы королевской бригады, без преувеличений, уникальный — линия фронта здесь не менялась еще со времен АТО.

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Можно только представить, сколько тонн вражеского железа за все время выдержали на себе здешние окопы. “Прямое попадание в блиндаж, ну выдержало, просто порох поднялся, да и все. Каждый день летают те же дроны, каждый день работает их артиллерия, минометчики работают, каждый день работают РСЗО”, — рассказывают бойцы.

Но воины каждый раз заставляют недруга сожалеть, что начал обстрел. "Они иногда начинают канонады с выстрелов, наши ребята их пресекают и уже бывает просто, что они прекращают огонь, чтобы мы прекращали, но мы не прекращаем, мы уже как вошли в кураж, мы достреливаем до всех", — говорят бойцы.

Россияне, привыкшие к безлимиту артснарядов, на этом отрезке фронта вынуждены искренне удивляться, преимущество в артиллерии — за нами. “Больше наверняка нашей работает, чем их, это можно сказать на сегодняшний день на этом направлении наверняка. Это радует”, — добавляют воины.

Королевичи здесь крепко держат господствующую высоту, поэтому россияне в штурмы не ходят. Несколько раз только пытались прощупать оборону. "Лезут на пулемет и их офицер — "пашли-пашли", нам еще слышно их было, сейчас еще немного-еще немного, мос** такие смешные, они такие шумные, капец, как в Европе уже слышать, что это мос* *ь, так же и здесь, они ведут себя так шумно, что их слышно на сотни метров”, — рассказывают пехотинцы.

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Иногда странными жестами доброй воли оккупанты помогают нашим ребятам. “Этот фактор мы объяснить не можем, потому что мы смотрим позиции противника слева-справа, они запускают пулеметную очередь трассерами и им сразу же дают их ответ, то есть начинают бой и бросают гранату и просто бой заканчивают. Ну, упрощают нам ситуацию немного”, — говорят военные.

Большинство бойцов королевской бригады никогда не были в Горловке, но имеют непреодолимое желание прогуляться по ее улицам. "От тысячи до 1300 метров, возможно, сейчас где-то расстояние это сократится, где-то на каких-то 500-400 метров, оно будет меняться, уже пришло время, чтобы это расстояние до них сокращать, ну и соответственно сокращать расстояние до Горловки", — убеждают бойцы.

Пехотинцы в свой праздник продолжали держать рубежи. “Наибольшую работу делают ребята из пехоты, поверьте мне, самую большую. Как останавливают танки, как борются в городах, это все делает пехота”, — говорят ребята.

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