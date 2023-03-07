Пекин-Москва-Минск: о чем действительно свидетельствуют выпады Лукашенко и новые заявления Китая

Сюда можно отнести и Тегеран с его вооруженной поддержкой российской войны против Украины. Но сейчас Иран занимает скорее выжидательную позицию, не поставляя больше России свои "шахеды", как и баллистические ракеты.

Пока в Киеве была еще ночь, во вторник, 7 марта, новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган неожиданно сравнил вооруженную помощь Тайваню со стороны США с возможной аналогичной помощью России со стороны Китая. Это новое и достаточно тревожное для Украины заявление Пекина, из которого можно сделать вывод, что, манипулируя войной России против Украины, Китай пытается решить свои вопросы по Тайваню. Напомним, что Си Цзиньпин не исключает силовой вариант по отношению к островам.

"Почему США просят Китай не давать оружие России, в то время как сами продолжают продавать оружие Тайваню?" – заявил Цинь Ган.

Надо понимать еще и контекст сказанного новоиспеченным главой МИД Китая, который до недавнего времени был послом Китая в США. Это была его первая пресс-конференция в должности, где он заявил, что конфронтация с США неизбежна, если Вашингтон не изменит свой курс, угрожая катастрофическими последствиями.

"Если США не нажмут на тормоза, а будут продолжать ускоренное движение неправильным путем, никакие ограждения не смогут предотвратить схождение с рельсов, и, безусловно, возникнет конфликт и конфронтация", — сказал Цинь.

Относительно войны России против Украины глава китайского МИД заявил, что "украинским конфликтом управляет невидимая рука". Ему мгновенно подыграли в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что "эта невидимая рука – это рука США".

После обнародования Пекином "мирного плана" по Украине, а в Китае российскую войну продолжают упорно называть "внутренним украинским кризисом", еще и на фоне официальных заявлений США по поводу риска начала поставок Китаем оружия России, все украинские эксперты и дипломаты так или иначе доказывали, что это невыгодно Пекину на фоне его колоссальной зависимости от западных инвестиций и огромного товарооборота с США и ЕС на более чем $1,3 трлн.

Но, если руководствоваться логикой, России тоже не была выгодна большая война против Украины в Европе. Но Путин ее развязал. Поэтому, возможно, мы ошибаемся, когда говорим о подлинных мотивах автократических и диктаторских режимов? По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, Китай не будет поставлять оружие России для войны против Украины. Мол, Пекин предоставил соответствующие гарантии.

"Я думаю, это имело бы последствия (санкции против Китая – ред.). Но сейчас мы находимся на этапе, когда четко даем понять, что этого не должно произойти, и я относительно оптимистично настроен, что мы добьемся успеха, но нам надо быть очень осторожными", — считает Олаф Шольц.

То же самое раньше говорил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Тем не менее, мы должны оставаться бдительными", — добавлял Боррель.

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, побывавший на прошлой неделе в Пекине, где три часа лично говорил с Си Цзиньпином, поддержав "мирный план" Китая по Украине, также во вторник, 7 марта, неожиданно вышел на публику с очень обидными заявлениями в адрес Украины и лично президента Владимира Зеленского.

Во-первых, он обозвал президента Зеленского "гн*дой", вспомнив о каком-то пакте о ненападении на Украину со стороны Беларуси, который ему якобы предлагали заключить в Киеве при посредничестве ООН, а также бросил какой-то вызов непонятно кому и зачем.

Во-вторых, Лукашенко заявил, что с помощью "Бога и чуда", в Беларуси якобы задержали более 20 человек, причастных к взрыву российского разведывательного самолета А-50 на военном аэродроме "Мачулищи".

То есть, по словам белорусского диктатора, можно сделать вывод, что что-то таки произошло с российским самолетом на белорусском военном аэродроме. Но заявления Лукашенко не больше, чем информационный шум, потому что делаются только для одного человека – Путина. Цель Кремля – оставлять силы обороны Украины в постоянном напряжении, ожидая удара с белорусской территории. Куда более интересна именно позиция Пекина.

"Перерастет ли война в Украине в третью мировую? Краткий ответ: нет, если Китай не предоставит военную поддержку России…Это сделало бы ситуацию гораздо хуже, чем эпоха Холодной войны, когда США и СССР избегали любой прямой конфронтации". Именно с этого тезиса начинается статья в Financial Times под названием "Зажатый между Россией и Западом Китай давит на Украину".

Действительно, в конце прошлого года Китай и Индия дали Путину ясно понять, что выступают категорически против использования любого ядерного оружия в его большой войне против Украины. Но услышали ли это в Кремле? Очевидно, что нет. Россия приостановила свое участие, а фактически вышла, из договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, то есть ядерных. Теперь в мире больше нет механизмов контроля за наращиванием ядерных потенциалов.

Хорошо, если предположить, что Путин действительно услышал мнение Китая и Индии по поводу ядерного оружия, где гарантия, что "пророссийский нейтралитет" именно Пекина не изменится, и на поле боя в Украине мы не увидим китайское оружие? В этом случае Запад обещает решительные санкции против Китая. Но, остановили ли такие же санкции Путина?

В интервью ТСН.ua посол Украины в Японии Сергей Корсунский отмечал, что Украине было бы выгодно сближение США и Китая, которое бы играло на ослабление России. Но пока такого сближения и на горизонте нет. В войне России против Украины Пекин обвиняет именно США, прямо говоря, что во время урегулирования этого "кризиса" должны быть учтены интересы безопасности "всех участников". Переводя с китайского дипломатического языка на украинский, это учет ультиматумов Путина, высказанных еще осенью 2021 года, когда в Москве кричали в адрес НАТО "собирать манатки и убираться к границам 1997 года".

Из анализа статей в западной прессе и аналитических центрах, проанализированных ТСН.ua, есть несколько выводов о возможной цели выхода Китая на геополитическую арену со своими планами по Украине и достаточно воинственными заявлениями в адрес США и Запада.

Первый. В Пекине могут понимать, как только Запад расправится с Россией, то есть после окончательной победы Украины, США сразу же возьмутся за Китай. Поэтому Пекин действительно может пойти на радикальный шаг: начать поставки оружия России, но скрыто через третьи страны, такие как Северная Корея и Иран.

Второй. "Мирный план" Китая на самом деле не об Украине, а о Тайване. Поэтому проигрыш России в войне против Украины в Пекине могут рассматриваться как возможный проигрыш и Китая в военном противостоянии с США и другими союзниками за Тайвань. Тем более, что по данным ЦРУ, Си Цзиньпин уже дал указание китайским военным быть готовыми ко вторжению на Тайвань до 2027 года.

Третий. Ближайшие советники Си Цзиньпина могут убеждать, что если Пекин не позволит Москве проиграть войну, Запад подтолкнет Украину к мирному урегулированию на условиях, приемлемых для России.