Пекин проигрывает войну за Тайвань: дипломат – о вероятном конфликте США и Японии против Китая

По его словам, Китай строил свою армию на примере российской и теперь видит недостатки.

В израильском издании был опубликован материал, что в случае возможности военного противостояния за Тайвань Китай проиграет. По мнению аналитиков, Япония примет участие в военном противостоянии на стороне Соединенных Штатов. США и Япония понесут большие потери, но все же Китай проиграет.

Насколько реалистичен такой сценарий и что по этому поводу думают в Пекине, рассказал посол Украины в Японии Сергей Корсунский в интервью ТСН.ua.

По его словам, Китай строил свою армию на примере российской и теперь видит недостатки.

"Я думаю, что в Пекине четко отдают себе отчет, что когда в свое время Вьетнам вторгся в Камбоджу, армия Китая не воевала. Они понимают, что с тех пор Китай очень многое копировал из армии России — батальонно-технические группы, виды вооружения, В Китае было четкое понимание того, что Россия имеет мощную армию и очень сильную военную науку. Сегодня они увидели, что мы сожгли невероятное количество их техники и почти 150 тысяч личного состава, что армия, которая недавно в определенных рейтингах называлась "второй армией мира", оказалась не только не "второй", но и вообще не армией", — говорит Корсунский.

По мнению дипломата, в Пекине сейчас раздумывают над вопросом: по какой модели нужно строить армию.

"Украина еще до второй стадии агрессии России переходила на стандарты НАТО. Они касаются абсолютно всего: поставок, логистики, управления, системы вооружения, формирования частей и др. Выяснилось, что эти стандарты и оружие работают", – отметил посол.

Он предположил, что превосходство оружия образца НАТО беспокоит КНР. И потому Китай сказал, что планирует увеличить количество ядерного оружия и заявил, что нужно готовиться к войне. Китайская армия проводит бесконечные учения, в том числе в Тайваньском заливе.

"Это все неслучайно, потому что китайцы очень обеспокоены тем, что Тайвань — сильный противник. Люди там мотивированы, хорошо вооружены сверхсовременным оружием. И происходящее в России обычно их беспокоит. Эти учения показали преимущество союзников США и Японии. Я думаю, что это очень беспокоит Китай и они сейчас будут смотреть на то, сколько ошибок они совершили и окончательно пытаться понять, в чем же ошибка — российская концепция правильна и сможет привести к победе или нужно искать другие варианты? С моей точки зрения, этот процесс однозначно будет происходить", — подытожил Сергей Корсунский.

Ранее Корсунский объяснил, почему "мирный план" Китая к Украине не имеет отношения. Также он рассказал, что официально на уровне правительства Япония призывает Россию вернуть ей свои северные территории.

Китай может напасть на Тайвань: что известно

Министр иностранных дел Тайваня заявил, что Китай вторгнется на остров в 2027 году.

Президент Тайваня осенью прошлого года заявляла, что вторжение Китая на Тайвань может произойти уже в ближайшее время. Она призналась, что изучает опыт Украины.

Также Тайбэй предупредил, что Китай изучает опыт войны в Украине, начатой Россией, по разработке собственной стратегии против Тайваня.

В то же время Джо Байден отмечает, что США будут защищать остров Тайвань в случае китайского вторжения.

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