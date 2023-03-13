Пела о паровой машине и случайно взорвала TikTok: как рождался настоящий народный украинский хит

Похоже певческая украинизация идет на ура, потому что кроме безумных просмотров у нас, на украинском все чаще поют даже в мире.

Подорвавшая TikTok паровая машина — новый хит в соцсети возник, когда давнюю народную песню перепела Ярина Квасний. В исполнении девушки за неделю "Паровую машину" посмотрело более 6 миллионов украинцев. Видео перепочивают, под пение Ярины снимают собственные TikTok, а диджеи наперегонки записывают стремительно растущие в музыкальных чартах ремиксы, говорится в ТСН.

Запустить новый народный тренд, Ярина признается, не планировала. Дело, говорит, было вечером, после концерта квартирки и в компании друзей, она, как и всегда, пела. "А в тот момент напела громче и Алексей еще камеру включил, все", — признается она.

“Открыл одну всем известную социальную сеть и в комментариях меня кто-то заметил просто, и написал “ждем твою версию”. Думаю, пойду возьму кофе, прогуляюсь. И ухожу, и заметил, что я иду и сам напеваю. Думаю так, значит, надо что-то делать”, — рассказывает саундпродюсер Артем Будчук.

Диджей Артем Будчук придал перепев еще большую популярность, когда из фрагмента Ярины создал ремикс. “Загрузил его в TikTok. Через несколько часов открываю и там просто все в этой песне. Я не хотел испортить подачу Ярины. Я максимально подстраивал инструмент и аранжировку под ее голос. Возможно, поэтому подкупило это слушателя”, — рассказывает Артем.

Песня, которую действительно поет уже не одно поколение украинцев. Сейчас набрала популярность снова. В чем секрет? Когда с войной старшее поколение – подтанцовывает под современные молодежные хиты, а молодежь – перепевает давние украинские песни. “Украинцы отказываются от того языка, который стал нам отвратительным. И будут расти разные стили музыки. Теперь украинцы большинство и большое количество стали гордиться этим. Том они ее гордо изображают на картинах, цвета нашего государственного флага, в музыке гораздо легче и с большим удовольствием прославляют свое. Вспоминая, конечно, и какие-нибудь старые вещи”, — убежден диджей.

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“Оно всегда заходит и будет заходить людям, пока мы еще люди, а не работы. Если бы это было специально сделано, я бы у нее смотрела, готовилась, то думаю…», — убеждена Ярина.

Похоже певческая украинизация идет на ура, потому что кроме безумных просмотров у нас, на украинском все чаще поют даже в мире. “Сделали из какой-то испаноязычной страны перепев, прямо иностранка пела. Слышно, видно, что они оба музыканта. И это было очень красиво”, – добавляет девушка.

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