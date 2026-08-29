«Пеле» в ходе первого боя попал в плен: он перехитрил русских и вернулся — невероятная история

«Пеле» / © ТСН

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Удивительная история бойца с позывным «Пеле» — это позывной одного из пограничников, который отправился на свой первый боевой выход, пытался добраться до позиции и попал в плен.

А вот то, что произошло дальше, поразило его сослуживцев настолько, что они сняли на камеру все рассказы бойца и передали их корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

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Первый боевой выход и неожиданный плен

Эту историю сняли сослуживцы пограничника из подразделения «Серебряная тройка» бригады «Месть» ГПСУ по прозвищу «Пеле».

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«Где-то уже пробивается осознание того, что не стреляет, не летает…»— вспоминает боец первые минуты дома.

Его тепло встречают в родном подразделении: «Привет! Как дела? Все хорошо! Привет, старичок, вижу — бодр и весел!». Ещё не так давно друзья были на 100% уверены, что «Пеле» погиб. А оказалось, что он попал в плен, но смог вырваться, уничтожить врага и вернуться к своим.

«Пеле» рассказывает, как вместе с товарищами по оружию отправлялся выполнять первое боевое задание:

«Это был первый выход на позицию, нас было трое мужчин. Ты стоишь на открытой местности, и тебя в любой момент могут убить — это очень тяжело».

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Военные едва добрались до блиндажа и даже не успели распаковать рюкзаки. Один из сослуживцев успел лишь открыть банку каши с мясом и съесть две ложки. Второй — вышел на улицу покурить. И именно в этот момент Пеле услышал русскую речь.

«Спросили, сколько нас. Он назвал три позывные — и это всё, что он успел назвать…»— рассказывает боец.

Затем раздался выстрел. Побратима убили на месте, а в блиндаж россияне бросили серию гранат: «Вторая граната уже была ближе к нам, а третья — ещё ближе».

Ошеломленного «Пеле» вместе со вторым товарищем русские взяли в плен. По рации вражеской пехоте передали приказ: молодых бойцов оставить в живых, а остальных — расстрелять на месте.

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«Меня спасло то, что нашу посадку „прикрывали“ наши же дроны»,— объясняет «Пеле».

«Пеле» / © ТСН

Уничтожение врага и путь через минное поле

Оккупанты, убившие его сослуживцев, имели позывные «Люций» и «Старый». Они беззастенчиво ели трофейную еду украинских бойцов, искали сигареты и в какой-то момент окончательно потеряли бдительность. Это позволило пленному «Пеле» мгновенно выхватить автомат у одного из врагов.

«Может, это из-за адреналина… Но я им сказал: „Ребята, извините!“. Потом вышел на связь по рации со своими — они сначала не верили, что это я. Три раза передавал: „Пеле на связи!“»,— делится пограничник.

Далее нужно было как можно быстрее добраться до украинских позиций:

«С места посадки я уже бежал прямо по полю. В тот момент, может, и велось минирование, но мне было уже совершенно всё равно».

Из укрытия боец смог окончательно выйти только через 10 дней, когда представилась такая возможность. Сейчас он уже успел помыться и с аппетитом ест горячий армейский борщ, вспоминая самый вкусный деликатес в блиндаже: «Тушонка со сгущёнкой поперемешку — это настоящий деликатес!».

Заслуженные награды и долгожданный отпуск

Командир лично поздравил бойца с освобождением. За мужество и уничтожение врага Пеле получил особые награды.

«Для меня большая честь передать флаг нашего подразделения „Серебряная тройка“, а также коин и боевой шеврон. Подобные шевроны мы вручаем пехотинцам после выхода с позиций, но ты — наш особенный пехотинец!» — подчеркнул комендант подразделения «Серебряная тройка» бригады «Месть» ГПСУ Анатолий Нагорный, вручая бойцу также наградной нож.

Командир уже пообещал «Пеле», что тот сможет отдохнуть в внеплановом отпуске. Но самая главная награда для бойца — это возможность снова обнять свою любимую девушку и домашнего питомца.

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