Пели гимн и развернули флаги: в Одессе празднуют 30-летие Вооруженных Сил Украины

На Потемкинской лестнице собрались военнослужащие.

Вооруженные Силы Украины сегодня отмечают 30-летие. По случаю праздника накануне в Одессе военнослужащие и курсанты Военной академии выстроились в виде цифры 30 на Потемкинской лестнице.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 6 декабря.

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В сопровождении военного оркестра около сотни нацгвардейцев и будущих офицеров спели "Марш новой армии" — неофициальный гимн украинских героев. Это марш украинской армии, возрожденный после событий 2014 года. Также ребята спели гимн Украины и развернули флаги: государственный и военный.

“Марш новой армии, это неофициальный марш, но он запечатлелся в нашей душе, в нашем теле. Его почти все знают, он так скрепляет и закаляет наш дух”, — сказал Александр Федорчук, начальник оркестра, военный дирижер в/ч 3012 Национальной гвардии Украины.