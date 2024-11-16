Пели российский гимн и носили камни: военный рассказал об издевательствах в русском плену

История о том, что пришлось пережить украинскому защитнику за 28 месяцев адского российского плена, шокирует. Впервые он рассказал о физических и психологических пытках, а также ужасных военных преступлениях против украинских бойцов, которые привели к жестокой смерти. Всю правду, не имеющую права быть забытой – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Выход из "Азовстали" и Еленовка

Сергей Можаровский проходил срочную службу в 12-й бригаде оперативного значения НГУ в городе Мариуполь. К моменту начала полномасштабного вторжения ему исполнилось 23 года. Во время обороны города после приказа прекратить борьбу и сохранить жизнь бойцов Сергей вместе с другими военными попал в плен. Сначала он оказался в Еленовке, где начался его кошмар, длившийся долгие месяцы.

"Сначала мы жили в двухэтажном бараке, где было чуть больше 600 человек. Кроватей не было, нас просто на кучу туда бросили. Спали по всем комнатам друг на друге. Даже ходить было тяжело, надо было через людей переступать. Особенно ночью, идешь, кому-то на голову наступишь", – рассказал военный.

Теракт в Еленовке

Теракт в Еленовке стал одной из самых больших трагедий для украинских военных, оказавшихся в плену во время войны. 29 июля 2022 года в бывшей колонии, где содержались украинские военные, произошел взрыв, в результате которого погибли более 50 украинских пленных, большинство из которых были представителями "Азова".

"Это произошло ночью. У нас в 10 часов был отбой и мы все легли спать. Ну и ночью был громкий "прилет" и сразу после этого начал работать РСЗО "Град". Работал не с территории колонии, а где-то за ней, прям рядом работал. То ли отвлекающий маневр был, я не знаю. Но был слышен выход пары кассет "Града". А после этого мы услышали крики, ребята кричали раненые, — рассказал Можаровский.

По его словам, о случившемся пленные узнали утром.

1 сентября 2022 определенное количество украинских защитников "этапировали" в Горловку. Сергей рассказал, что сначала подумал, что едет на обмен. Но когда приехали в Горловку, стало ясно, что это не так, ведь встречали украинских пленных "очень дружески" — избиениями и издевательствами.

Голод и психологическое давление

Украинские пленные, попавшие в руки российских войск, сталкиваются с ужасающими условиями содержания, включая катастрофически плохое питание. Отсутствие должного питания — одна из самых больших проблем, которую приходится почувствовать всем украинцам в плену. Еда, которую предоставляют российские военные, часто не только недостаточна, но и низкого качества.

"В Еленовке мы 3 месяца жили. Нас кормили там сначала два раза в день, потом уже три. Но давали понемногу еды, хлеба немного. Я там похудел почти на 20 кг за три месяца. Мы вообще были там как овощи атрофированные, худые", – вспоминает военный.

Российские военные часто прибегают к психологическому и физическому насилию, в частности, изоляции, унижениям, избиениям и пыткам разного рода.

"Морально было очень тяжело", – рассказал Сергей.

По его словам, россияне заставляли пленных петь российские "патриотические" песни, в частности гимн РФ, требовали благодарности за каждую вещь, которую давали. Любое неповиновение или "вина", вроде забытой строки очередной песни, каралось жестоким избиением.

Тюрьма в Горловке

В 2022 году в одном бараке в Горловке жили более 220 человек. Условия были катастрофическими – пленных содержали в переполненных камерах, лишенных должной пищи, воды и медицинской помощи.

По словам военного, питьевой воды в бараке не было вообще. Поэтому пленникам приносили из столовой 100 литров кипяченой воды на всех. А для других нужд они сами были вынуждены набирать ее в затопленном подвале.

"Нам говорили, что ее пить нельзя… Мы сперва не пили, а потом в сентябре, еще тепло было, начали пить. Сначала были кишечные расстройства, потом организм привык", – рассказал Можаровский.

Россияне заставляют украинских пленных носить камни

Российские оккупанты устанавливают жестокие и бесчеловечные правила для украинских пленных. Они нарушают международные соглашения и нормы, в частности Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Конечно, все это часть более широкой стратегии России по снижению морального духа и уничтожению сопротивления Украины. Подобные нарушения прав человека служат основанием для международных расследований и наказания ответственных лиц.

"И вы потом выбегаете в локальный сектор, поете гимн Российской Федерации. То есть это даже не обсуждается, каждый должен петь. Потому что кто не будет петь, тот будет страдать. Могли целый барак вывести "на работу" в промзону. Говорят, видите там куча камней лежит, вот ее надо отсюда перенести туда, на 200 метров. И ты просто ходишь целый день, это камни. носишь", – вспоминает Сергей.

По его словам, на такие бессмысленные "работы" пленных отправляли регулярно. Российские смотрители называли это "благоустройство колонии".

"Кому патрон дать?"

Сергей рассказал об одном работнике этой тюрьмы и о том, как он обращался с пленными украинскими военными. В частности, предлагал дать патрон тому, кто хочет застрелиться.

"Он морально постоянно нагнетал ситуацию. Постоянно какие-то "новости" [сообщал – ред.]. Говорит, мы уже под Киевом, пацаны, скоро вы дома будете", – говорит военный.

По его словам, тот российский надзиратель все время рассказывал, что Украина забыла о своих военнослужащих в плену, и никто их обменивать не собирается.

Убийство украинского пленника в Горловке

В условиях российского плена украинские военнопленные часто сталкиваются с отсутствием базовых медикаментов и медицинской помощи, что представляет серьезную угрозу для их здоровья и жизни. Бывшие пленники рассказывают, что в плену почти невозможно получить должное лечение, даже если это касается тяжелых ранений или инфекций. Пленных часто оставляют без лекарства, что приводит к серьезным осложнениям, даже к летальным исходам.

Военный рассказал, что стал свидетелем того, как без должной медицинской помощи у военнослужащего развилась гангрена, от которой он спустя некоторое время умер.

"Это было в Горловке. У нас был один военнослужащий, ему лет 55 наверное было. ТРОшник, тоже в Мариуполе воевал. Еще на приемке его ударили по ноге, и вышел как натоптень стертый. А потом это у него переросло в гангрену... Нога опухла, там дырка и просто кость была видна. Его водили в санчасть, давали бинт и перекись, и больше никакой помощи не оказывали. Ему становилось все хуже и в один день он просто умер", – рассказал военный.

Российский спецназ

Российские оккупанты часто прибегают к еще более жестоким методам обращения с украинскими пленными в особые даты — на свои государственные праздники или важные для РФ дни, что подчеркивает их стремление продемонстрировать властвование через насилие.

В частности, 9 мая 2024 года наблюдатели из числа ростовских спецназовцев "поздравили" украинских военнопленных массовым избиением.

История любви

Не сломаться Сергею все это время давала его любовь к девушке, которая ждала его из плена.

"Это меня и спасло. Мы жили вместе почти два года… Думали, вернусь [со срочной службы – ред.], сыграем свадьбу", – вспоминает Сергей.

А потом началась война. Оборона Мариуполя, затем плен.

"У меня все время была фотография с собой. Я пообещал, что вернусь. И у меня все время была эта місль, когда мы на позициях были, когда бой принимали. Я думал, ну, Серый, сдохнуть — вообще не вариант, надо держаться. Кому-то помогала вера в Бога, а мне помогала вера в мою любовь", – рассказал военный.

Он добавил, что уже в Горловке через волонтеров получил от любимой несколько писем, которые перечитывал в трудные моменты.

Обмен и возврат в Украину

Сергей Можаровский вернулся в Украину в августе 2024 года вместе со 115 защитниками. В настоящее время он проходит реабилитацию.

Украинские защитники, попавшие в плен, переживают ужасные пытки, не имеющие никаких оправданий. Эти бойцы борются не только за свою свободу, но и за будущее Украины. Каждый из них является героем, отдающим все ради своей Родины, и мы не имеем права забывать о них. Украинский народ ждет их возвращения, и мы должны сделать все, чтобы помочь им вернуться домой живыми.

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