Пелоси полетела, а Тайвань готовится к окружению китайскими военными из-за якобы учений

Бьют тревогу из-за военных учений Китая, которые должны стартовать завтра, на Тайване не зря, говорится в ТСН.

На карте предыдущих учений очерчены зоны, где были маневры, правда, растянутые почти на год, в каждой зоне отдельно. А сейчас зоны заявлены одновременно – это полное окружение острова и заодно воздушная блокада. Потому что китайцы уже разослали предупреждение коммерческим рейсам и просят не залетать на эту территорию до 7 марта.

Фото: УНИАН

Собравшиеся у Гранд отеля встречали Нэнси Пелоси в сине-желтых масках и футболках — это не совпадение. Мало где в Юго-Восточной Азии за широкомасштабной российской агрессией в Украине и международной реакцией на нее следили столь же пристально. Ведь для острова, который от Китая отделяет пролив в 200 километров в ширину, последовательная поддержка американцев и других союзников – единственный способ сохранить демократию.

При всех сложных отношениях Китай остается главным торговым партнером Тайваня, товарооборот между странами — более трехсот миллиардов долларов в год. К тому же, экспортирует Тайвань больше, чем импортирует. Кроме военных угроз, материковый Китай прибег и к экономическому рычагу. Он перестает покупать два вида рыбы и цитрусовые. И запрещает продавать на Тайвань природный песок, из которого на Тайване делают бетон и асфальт.

Пока все это выглядит громким бряцанием мышцами и косметическими санкциями, которые призваны сохранить лицо Си Цзиньпина после визита спикера американского конгресса.

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