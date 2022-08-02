Пелоси прилетела на Тайвань: перерастет ли обострение в отношениях США и Китая в войну

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 2 августа прибыла на Тайвань в рамках своего турне по странам Азии. Самолет с американской делегацией сел на остров.

Все, что известно о визите Пелоси на Тайвань, и почему это может привести к вооруженному конфликту между США и Китаем – читайте в материале ТСН.ua.

Тайвань – это остров, расположенный примерно в 100 милях от побережья Юго-Восточного Китая с населением 23,57 млн человек (по состоянию на 2020 год). Тайвань позиционирует себя как независимое государство. Это признает часть стран мира. А Китай считает остров своей отколовшейся провинцией и хочет "вернуть" ее в свой состав.

27 июля стало известно, что спикер Палаты представителей Конгресса США собирается в августе посетить Тайвань. Поэтому Пентагон принялся разрабатывать планы на любые "непредвиденные обстоятельства", которые могут произойти во время визита. Ведь самолет из Пелоси могли бы просто сбить.

Сначала сообщалось о вероятности такого визита 30 июля, однако этого не произошло. Была информация, что в тот день самолет Пелоси вылетел из базы "Эндрюс", в то же время Тайбэй поднимал в небо истребители и разворачивал средства ПВО в международном аэропорту "Таоюань". А Китай в свою очередь в этот момент проводил якобы учения по стрельбам в Тайванском проливе.

В тот день американская политик на Тайвань таки не прилетела, а уже на следующий Китай заявил о непреклонной решимости защищать свой суверенитет.

"… она (Америка – ред.) постоянно бросала вызов суверенитету Китая. И даже умышленно создавала напряженность в Тайваньском проливе. Это пренебрежение и нарушение принципов целей устава ООН. Китай всегда уважал суверенитет других стран, поэтому надеется, что его собственный суверенитет будет уважаться другими странами", – эмоционально заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан.

"Я надеюсь, что соответствующая страна ясно это поймет и не будет играть с огнем", – подчеркнул он.

В чем проблема отношений США, Китая и Тайваня

Дело в том, что Китай считает самовластный Тайвань своей собственной территорией и планирует захватить остров при провозглашении им независимости.

Противостояние между КНР и Китайской Республикой неоднократно приводило к вооруженным столкновениям. Официальный Пекин считает власти Тайваня сепаратистами. Тайбэй же поначалу не признавал власть Коммунистической партии и претендовал на возобновление своего контроля над всем Китаем. Хотя в последние десятилетия власти Тайваня уже не декларируют таких претензий, пытаясь отстоять хотя бы суверенитет острова.

В то же время, США поддерживают с Тайванем неформальные отношения и оборонные связи, но не признают его независимость. Штаты также оказывают военную поддержку Тайваню и утвердили в июле продажу военного оборудования на 108 млн долларов. Китай требует расторгнуть это соглашение.

Что касается Пелоси, то она на протяжении всей карьеры осуждала нарушения прав человека в Китае, проводила встречи с диссидентами, посещала площадь Тяньаньмэнь, чтобы почтить память жертв расстрела в 1989 году.

Обострение отношений между США и Китаем

Еще в январе и Белом доме заявили, что администрация президента США Джо Байдена намерена выстраивать отношения с Пекином "с позиции силы". Беседу с позиции силы с Вашингтоном пытается вести и Китай.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Китай пытался занимать нейтральную позицию по отношению к войне. США и страны Запада критикуют КНР и ее лидера Си Цзиньпина за то, что Пекин не осудил российское вторжение и не поддержал санкции против РФ. Китай утверждает, что выступает за скорейшее прекращение войны и мирное урегулирование, однако отказывается от резкой критики Кремля.

В марте США предупредили Китай о серьезных последствиях при оказании военной помощи России, которая попросила у Пекина такую помощь: военную технику и беспилотники. Однако тогда китайская сторона опровергала факт такой просьбы.

Отношения США и КНР накалились во время встречи представителей их представителей на Аляске 18-19 марта. Как рассказали участники закрытых переговоров, встречи были действительно жесткими. Ключевыми вопросами встречи на Аляске были особенности политики Китая по Гонконгу, Тибету и Тайваню. Ведь Пекин ущемляет права нацменьшинств Гонконга и Тибета. Китай также выдвинул территориальные претензии на остров Тайвань.

В апреле США предупредили Китай о серьезных последствиях, если тот будет предоставлять России оружие или помагать обойти санкции.

В июне США внесли пять китайских компаний в черный список экспорта за нарушение санкций и оказание поддержки российским военным и оборонным компаниям во время вторжения в Украину.

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В том же месяце представитель американского Госдепа Нед Прайс обвинил КНР в поддержке вооруженной агрессии России против Украины.

"Китай утверждает, что нейтральный, но его поведение дает понять, что он все еще инвестирует в тесные связи с Россией и стоит на ее стороне. Он помогает распространять в мире российскую пропаганду и защищает Россию в международных организациях... И все еще отрицает зверства России в Украине, предполагая, что они были инсценированы", – сказал Прайс.

В свою очередь глава МИД Китая Ван И заявил, что США виноваты в разжигании кризиса вокруг Украины, который завершился военным конфликтом.

Кроме того, еще в январе появилась информация о том, что администрация Байдена планирует пересмотреть первую фазу торгового соглашения с Китаем. Она в свое время фактически прекратила торговую войну между Вашингтоном и Пекином. Китай надеялся на пересмотр соглашения об отмене санкций в отношении исследовательских институтов. Но в США заявили, что пока не планируют отменять пошлины.

После встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с руководством стран-членов форума безопасности "Квадритераль" (США, Индия, Япония, Австралия) было опубликовано совместное заявление о том, что четыре государства "приветствуют свободный, открытый, безопасный и преуспевающий Индийско-Тихоокеанский регион", что, конечно, рассматривается как послание Пекину.

Китай назвал этот союз антикитайским образованием. А Байден объявил о создании союза с участием Австралии, Индии и Японии для противодействия Китаю в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Еще больше напряжение в отношениях США и КНР обострилось на фоне политики Китая в регионах Гонконг и Синьцзян. Штаты запретили импорт из Синьцзяна, сославшись на принуждение к труду людей в этом регионе. Власти Китая отвергают все обвинения, включая преследование мусульманского населения Синьцзяна.

Пелоси таки прилетела на Тайвань

Вернемся в Тайвань. В преддверии визита Пелоси Си Цзиньпин во время телефонного разговора с Байденом предостерег его от "игры с огнем" из-за вмешательства в дела Тайваня.

1 августа в Белом доме заявили, что США никогда не объявляли о своей поддержке независимости Тайваня, поэтому поездка спикера Палаты представителей на этот остров, который Китай считает собственной территорией, не изменит эту позицию.

Фото: Associated Press

2 августа Пелоси прибыла на Тайвань и планирует переночевать там, а также еще 3 августа провести рабочие встречи с местными властями. По данным СМИ, американская делегация забронировала целый этаж и около 50 номеров в Grand Hyatt на острове.

Несмотря на успокоение со стороны США, ожидаемый визит политика на Тайвань может вызвать вооруженный конфликт между КНР и Штатами. Так, в Китае сделали новое предупреждение: армия не будет наблюдать в стороне, если самолет с американским политиком приблизится к острову. Пекин сочтет это грубым вмешательством в свои внутренние дела, посягательством на суверенитет и территориальную целостность, а также принцип одного Китая.

В свою очередь, дежсекретарь США Энтони Блинкен заявил, если во время визита Пелоси на Тайвань Китай создаст напряженность – "ответственность будет полностью на Пекине".

Не обошлось в этой истории без России. Так, спикер МИД страны Мария Захарова заявила, что РФ рассматривает возможный визит Пелоси на Тайвань как провокацию США.

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Вечером 2 августа стало известно, что самолет Пелоси приземлился на Тайване. За несколько часов до этого тайваньские силы на западных островах перешли в состояние "боевой готовности". По информации СМИ, китайские военные стягивают на остров бронетехнику и авиацию. Так, в Китае была замечена перевозка межконтинентальной ракеты DF5b.

В МИД Китая заявили, что США переходят все границы разрешенного по тайваньскому вопросу. Подразделения Народно-освободительной армии КНР находятся в состоянии высокой готовности из-за ситуации на Тайване. Также известно, что два китайских авианосца вышли в море. Китайские военные самолеты пролетели близко к срединной линии, разделяющей Тайваньский пролив. В это время в небе над Тайванем для предотвращения угрозы находились истребители.

В то же время в акватории к востоку от Тайваня находятся четыре корабля ВМС США.

Что заявила Пелоси

Пелоси и сопровождавшая ее делегация Конгресса заявили 2 августа, что этот визит "чествует непоколебимую преданность Америки поддержке живой демократии Тайваня".

"Наши дискуссии с руководством Тайваня будут сосредоточены на подтверждении нашей поддержки нашего партнера и на продвижении наших общих интересов, включая продвижение свободного и открытого Индийско-Тихоокеанского региона", – говорится в заявлении спикера Палаты представителей.

"Солидарность Америки с 23 миллионами жителей Тайваня важна сегодня как никогда, поскольку мир стоит перед выбором между автократией и демократией", – добавила она.

"Перед лицом ускорения агрессии Коммунистической партии Китая визит нашей делегации в Конгресс следует рассматривать как недвусмысленное заявление о том, что Америка поддерживает Тайвань, нашего демократического партнера, когда он защищает себя и свою свободу", — заявила Пелоси после того, как ее самолет приземлился на острове.

Фото: Getty Images

Реакция Китая

В Китае выразили решительный протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань и осудили его. В МИД КНР заявили, что приезд политика серьезно нарушает принцип "одного Китая и положения китайско-американских коммюнике".

Почему визит Нэнси Пелоси на Тайвань неприемлем для Китая

Что говорят эксперты, и как это повлияет на ситуацию в Украине?

По мнению экс-главы МИД Украины Павла Климкина, ситуация с визитом американского политика на Тайвань не может привести ни к вооруженной, ни к холодной войне США с Китаем.

"Нет, не может. Я думаю, что наоборот это приведет к более тесным контактам между Соединенными Штатами и Китаем. Китай, безусловно, ответит. Китай хочет соревнования с Соединенными Штатами в этом мире. Он пока к нему не готов. Будет готов, по моим прогнозам, где-то лет за 10-15. Но Китай, в отличие от России, хочет соревнования как части мировой системы, как взаимодействия инь янь", – сказал Климкин в комментарии ТСН.ua.

"Штаты и Китай, конечно, будут поднимать ставки. Кто-то будет хвататься за сердце в бизнесе. Тем не менее, я думаю, что они найдут мудрость и понимание, как построить ситуацию вокруг Тайваня. Я чувствую, что в Пекине очень бы хотела съесть Тайвань, но съесть цивилизованным путем, мирным путем, путем присоединения. Ну, для китайского лидера это было бы безумным свершением в его карьере в истории Китая, он вошел бы в историю Китая как лидер, объединивший Китай", – объяснил Климкин.

"Две фундаментальных вещи: результаты нашей войны и ситуация вокруг Тайваня определят этот мир на следующие лет 20-25", — отметил дипломат.

Он также убежден, что Китай не будет помогать России оружием, однако будет помогать ей обходить санкции.

Климкин также написал в Сети о том, что "США показали зубы, когда совершили визит спикера Конгресса на Тайвань".

"США показали зубы – дважды за последние дни. Первый раз, когда уничтожили в Афганистане лидера "Аль-Каиды" Аль-Завахири. Второй – когда совершили визит спикера Конгресса на Тайвань. У нас многие боятся, что поднятие ставок американцами будет отвлекать их от нашей войны с РФ. Зря, все с точностью до наоборот. Кремлевский режим не понимает ни одной цивилизованной дипломатии, только силу. Зубы, которые показали США Китаю и террористам, сразу увидели в Кремле. Сигнал очень прост: мы никого в этом мире не боимся и получим всех, кто нам угрожает. Просто и максимально доступно. Для всех, и в первую очередь для Кремля", – говорится в сообщении экс-министра.

В то же время, по мнению руководителя секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network Юрия Пойты, США и Китай пока не заинтересованы в переходе кризиса в реальный военный конфликт. Однако такая вероятность увеличивается.

"Я думаю, что вероятность (прямого столкновения – ред.) увеличивается. Потому что мы наблюдаем риторику высшего руководства Китая о том, что Китай не будет сидеть, сложа руки, и будет даже готов применить силу и освободительную армию для защиты своих интересов", – сказал эксперт, добавив, что Китай не готов к установлению контроля над Тайванем военным путем.

Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов считает, что Тайвань готов к любым последствиям после визита Пелоси.

"Тайвань – это самодостаточная демократия, это первая демократия Азии. Тайвань готов к любым последствиям. Пока угрозы вторжения нет. Война будет, но когда она будет – не знает никто. Как говорят тайваньские депутаты: правда известна только Си Цзиньпину. Безумный диктатор может делать что угодно и он не будет думать о последствиях», – рассказал Харитонов.

Суть конфликта между Китаем и Тайванем - Ночной дозор

Напомним, Министерство обороны Японии озабочено военной угрозой со стороны России, а также давлением Китая на Тайвань.

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