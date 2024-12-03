"Пенсией можно подтереться": сколько молодой ветеран получает от государства после ранения

Ветеран Анатолий Леоненко, известный как "Буйвол", отметил, что его пенсии не хватает даже на аренду однокомнатной квартиры с надлежащим ремонтом в Киеве.

Об этом он рассказал в разговоре с Натой Островской эксклюзивно для ТСН.

"Не буду говорить размер пенсии, не хочу, но если ты живешь в Киеве и снимаешь однокомнатную квартиру без ремонта – тебе хватит. Если однокомнатную с евроремонтом – уже не хватит. А если у тебя еще есть машина или жена с детьми, то, прошу прощения, этой пенсией можно что-нибудь подтереть и выбросить", – рассказывает Леоненко.

Также он подчеркнул необходимость государственной поддержки ветеранов для их адаптации к гражданской жизни.

"Если этим вопросом быстро не заняться, то люди скоро уже будут выходить на митинги. Ветераны не такие терпеливые, как гражданские люди", — подчеркнул Анатолий Леоненко.

▶На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

"...Можна підтертися"! Я БУВ у ШОЦІ! 23-річний БУЙВОЛ з АЗОВУ / ПЕРШЕ ВЕЛИКЕ ІНТЕРВ'Ю українською"

Кроме этого, Анатолий Леоненко высказался о мобилизации 18-летних украинцев. По его словам, 18-летние бойцы – более физически подготовлены и "заряжены", чем мужчины старшего возраста. Однако для эффективности каждого военного важна мотивация.