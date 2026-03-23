Пенсии по инвалидности 2026: кому и на сколько повысили выплаты после индексации

В Украине выросли пенсии по инвалидности

В Украине завершился масштабный перерасчет пенсий. Согласно актуальным данным Пенсионного фонда, в 2026 году минимальные и средние выплаты для гражданских лиц с инвалидностью существенно выросли.

Как изменились пенсии по инвалидности

После мартовского перерасчета расчетные показатели для гражданских групп (не связанных с войной) выглядят так:

Группа инвалидности Тип занятости Минимальная выплата Средняя выплата Прирост (от 2025 г.) I группа - 3 340 грн 9 855 грн +360-420 грн II группа Неработающие 2 825 грн 7 884 грн +305-350 грн II группа Работающие 2 595 — 2 825 грн 6 900 грн +253-800+ грн III группа Неработающие 2 825 грн 6 077 грн +305-350 грн III группа Работающие 2 346 — 2 595 грн 5 450 грн +253-600 грн

Как осуществляется перерасчет пенсий по инвалидности

Суммы в ваших платежках изменились под влиянием трех ключевых показателей:

Минимальная база: Для неработающих лиц II и III групп она подтянулась с 2520 грн до 2825 грн. Для I группы база теперь составляет 3340 грн. Прожиточный минимум (ПМ): С 1 января 2026 года ПМ для нетрудоспособных лиц зафиксирован на уровне 2 595 грн. По закону, ни одна пенсионная выплата не может быть ниже этого порога (за исключением отдельных случаев для работающих с малым стажем). Индивидуальные надбавки: Те, чья пенсия выше «минималки», почувствовали индексацию сильнее. Если для большинства прирост составил 300-400 грн, то при наличии большого стажа и высокой прежней зарплаты доплаты достигают 500-800 грн.

Нюанс для работающих пенсионеров

Как отмечают в ПФУ, средняя выплата у работающих пенсионеров обычно ниже, чем у неработающих. Это связано со спецификой начисления «социальных дотяжек», которые для неработающих являются более лояльными. Однако даже для этой категории прирост в марте составил от 253 грн.

Напомним, что для военных инвалидов действуют другие нормы и значительно более высокие коэффициенты, о которых мы расскажем в следующих материалах.

