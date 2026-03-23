Пенсии по инвалидности 2026: кому и на сколько повысили выплаты после индексации
Обнародованы новые размеры пенсий по инвалидности после мартовской индексации. Сколько добавят работающим и неработающим пенсионерам: подробные цифры и расчеты.
В Украине завершился масштабный перерасчет пенсий. Согласно актуальным данным Пенсионного фонда, в 2026 году минимальные и средние выплаты для гражданских лиц с инвалидностью существенно выросли.
Как изменились пенсии по инвалидности
После мартовского перерасчета расчетные показатели для гражданских групп (не связанных с войной) выглядят так:
|
Группа инвалидности
|
Тип занятости
|
Минимальная выплата
|
Средняя выплата
|
Прирост (от 2025 г.)
|
I группа
|
-
|
3 340 грн
|
9 855 грн
|
+360-420 грн
|
II группа
|
Неработающие
|
2 825 грн
|
7 884 грн
|
+305-350 грн
|
II группа
|
Работающие
|
2 595 — 2 825 грн
|
6 900 грн
|
+253-800+ грн
|
III группа
|
Неработающие
|
2 825 грн
|
6 077 грн
|
+305-350 грн
|
III группа
|
Работающие
|
2 346 — 2 595 грн
|
5 450 грн
|
+253-600 грн
Как осуществляется перерасчет пенсий по инвалидности
Суммы в ваших платежках изменились под влиянием трех ключевых показателей:
Минимальная база: Для неработающих лиц II и III групп она подтянулась с 2520 грн до 2825 грн. Для I группы база теперь составляет 3340 грн.
Прожиточный минимум (ПМ): С 1 января 2026 года ПМ для нетрудоспособных лиц зафиксирован на уровне 2 595 грн. По закону, ни одна пенсионная выплата не может быть ниже этого порога (за исключением отдельных случаев для работающих с малым стажем).
Индивидуальные надбавки: Те, чья пенсия выше «минималки», почувствовали индексацию сильнее. Если для большинства прирост составил 300-400 грн, то при наличии большого стажа и высокой прежней зарплаты доплаты достигают 500-800 грн.
Нюанс для работающих пенсионеров
Как отмечают в ПФУ, средняя выплата у работающих пенсионеров обычно ниже, чем у неработающих. Это связано со спецификой начисления «социальных дотяжек», которые для неработающих являются более лояльными. Однако даже для этой категории прирост в марте составил от 253 грн.
Напомним, что для военных инвалидов действуют другие нормы и значительно более высокие коэффициенты, о которых мы расскажем в следующих материалах.
Больше читайте в материале: Пенсии по инвалидности 2026: кто и сколько получит после индексации