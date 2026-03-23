ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
59
Время на прочтение
2 мин

Пенсии по инвалидности 2026: кому и на сколько повысили выплаты после индексации

Обнародованы новые размеры пенсий по инвалидности после мартовской индексации. Сколько добавят работающим и неработающим пенсионерам: подробные цифры и расчеты.

Авторы публикации
Фото автора: Олександр Панченкно Олександр Панченкно Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
В Украине выросли пенсии по инвалидности

В Украине выросли пенсии по инвалидности

В Украине завершился масштабный перерасчет пенсий. Согласно актуальным данным Пенсионного фонда, в 2026 году минимальные и средние выплаты для гражданских лиц с инвалидностью существенно выросли.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Как изменились пенсии по инвалидности

После мартовского перерасчета расчетные показатели для гражданских групп (не связанных с войной) выглядят так:

Группа инвалидности

Тип занятости

Минимальная выплата

Средняя выплата

Прирост (от 2025 г.)

I группа

-

3 340 грн

9 855 грн

+360-420 грн

II группа

Неработающие

2 825 грн

7 884 грн

+305-350 грн

II группа

Работающие

2 595 — 2 825 грн

6 900 грн

+253-800+ грн

III группа

Неработающие

2 825 грн

6 077 грн

+305-350 грн

III группа

Работающие

2 346 — 2 595 грн

5 450 грн

+253-600 грн

Как осуществляется перерасчет пенсий по инвалидности

Суммы в ваших платежках изменились под влиянием трех ключевых показателей:

  1. Минимальная база: Для неработающих лиц II и III групп она подтянулась с 2520 грн до 2825 грн. Для I группы база теперь составляет 3340 грн.

  2. Прожиточный минимум (ПМ): С 1 января 2026 года ПМ для нетрудоспособных лиц зафиксирован на уровне 2 595 грн. По закону, ни одна пенсионная выплата не может быть ниже этого порога (за исключением отдельных случаев для работающих с малым стажем).

  3. Индивидуальные надбавки: Те, чья пенсия выше «минималки», почувствовали индексацию сильнее. Если для большинства прирост составил 300-400 грн, то при наличии большого стажа и высокой прежней зарплаты доплаты достигают 500-800 грн.

Нюанс для работающих пенсионеров

Как отмечают в ПФУ, средняя выплата у работающих пенсионеров обычно ниже, чем у неработающих. Это связано со спецификой начисления «социальных дотяжек», которые для неработающих являются более лояльными. Однако даже для этой категории прирост в марте составил от 253 грн.

Напомним, что для военных инвалидов действуют другие нормы и значительно более высокие коэффициенты, о которых мы расскажем в следующих материалах.

Дата публикации
Количество просмотров
59
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie