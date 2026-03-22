Пенсии по инвалидности 2026: кто и сколько получит после индексации

В Украине вырастут пенсии по инвалидности

Война изменила лицо украинского пенсионера. Теперь это не только пожилой человек, но и молодой ветеран, потерявший здоровье в результате войны. По официальным отчетам Министерства социальной политики и Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, по состоянию на март 2026 года в Украине насчитывается почти 3,4 млн человек с инвалидностью. Это около 10% сограждан, потому что теперь цифра в 33 млн наличного населения фигурирует в отчетах демографов как такая, что учитывает масштабную миграцию за границу и потерю контроля над частью территорий.

Пенсии в Украине: кто получает выплаты не по возрасту

С 2022 года общее количество лиц с инвалидностью выросло на 700 тысяч, почти на 26%. Главная причина — война, которая длится пятый год. Лиц с инвалидностью в связи с ранением, контузией и т.д. примерно 150 тысяч, среди гражданских лиц с инвалидностью тех, кто имеет I группу — 205 тыс. человек, II группу — 889 тыс. III группу — 1,47 млн. Также есть лица с инвалидностью с детства, их 530 тыс. и отдельно дети с инвалидностью до 18 лет, которых 150 тыс.

Важно понимать, что среди 3,4 млн человек с инвалидностью только 1,5 млн получают пенсии по инвалидности, остальные, в основном это II и III группы, работали и смогли заработать себе пенсии по возрасту. Эти пенсии часто больше, чем пенсия по инвалидности, поэтому достигнув пенсионного возраста — 60 лет — лицо с инвалидностью может оформить себе именно трудовую пенсию. Но статус и все льготы как для инвалида при этом сохраняются, поэтому статистика дает цифру в 3,4 млн.

Как индексировали пенсии

Как пояснили в Минсоцполитики, механизм индексации пенсий для большинства лиц с инвалидностью такой же, как и для пенсионеров по возрасту: чистая пенсия без дополнительных выплат увеличится с марта на 12,1%. Это выше уровня инфляции в 2025 году, который составил 8%. Пенсии по инвалидности, назначенные в 2026 году, не индексируются, потому что считаются актуальными. Для пенсий, назначенных в 2025 году, индексация меньше, всего 2,4%, за исключением военных с инвалидностью вследствие войны.

Напомним, пенсии рассчитываются по формуле:

Пенсия = Зп × Кз × Кс

Зп (Средняя зарплата): показатель средней зарплаты в Украине за три предыдущих года.

Кз (Коэффициент зарплаты): соотношение официальной зарплаты пенсионера к средней по стране, он показывает, насколько его зарплата была выше (ниже, равна) средней.

Кс (Коэффициент стажа): составляет 0,01 (1%) за каждый год стажа.

Очевидно, что для лиц с инвалидностью Кз и Кс — это условные величины. Они рассчитываются специалистами Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на момент наступления инвалидности. При расчете пенсии по инвалидности к имеющемуся страховому стажу добавляется период со дня установления инвалидности до дня достижения лицом 60 лет.

При I группе инвалидности пенсия составляет 100% возможной пенсии по возрасту, при II группе — 90%, при III группе — 50%. Понятно, что I группа является самой тяжелой, а III группа легкой. Запрета работать нет ни для одной группы, но, как правило, работают те, кто имеет II и III группы инвалидности. С I группой можно работать, в частности, при потере зрения (это не только несложный механический труд, но и преподавателем, специалистом по правоведению, адвокатом, такие примеры есть).

Сколько пенсии получают лица с инвалидностью: пример расчета

Инвалидность II группы наступила в результате заболевания в возрасте 45 лет. Заработная плата лица соответствовала средней по Украине, страховой стаж на момент наступления инвалидности составлял 20 лет. Для расчета пенсии по инвалидности к реальному стажу прибавляется дополнительный стаж — период со дня установления инвалидности до достижения пенсионного возраста в 60 лет. В нашем случае это 15 лет, всего стаж 35 лет. По состоянию на 2020 год пенсия в размере 100% по возрасту равнялась 2717 грн, пенсия по инвалидности для 2 группы — 2717×0,9 (90%) = 2445 грн. После индексаций в 2021–2025 годах пенсия выросла до 4617 грн. Индексация 2026 года добавила еще 220 грн, стало 4837 грн.

Аналогичные расчеты для I группы инвалидности дают индексацию в 245 грн (до 5375 грн), для III группы инвалидности — в 92 грн (до 2687 грн). Однако для III группы индексация будет 100 грн, а пенсия 2695 грн, потому что, согласно постановлению Кабмина №236 от 25 февраля 2026 года, индексация не может быть меньше 100 грн.

Заметим: данный расчет является упрощенным, так как считается, что лицо с инвалидностью не работало. Но, как правило, те, кто имеют II и III группы инвалидности, продолжают работать, поэтому суммы индексации пенсий по инвалидности могут быть больше.

Кому сколько добавили к пенсии после индексации

Если опираться на актуальные данные ПФУ по установленным минимальным гарантиям на 2026 год, то расчетные минимальные и средние выплаты по гражданским группам инвалидности, не связанным с войной (о пенсиях военным инвалидам далее, — Авт.) выросли после индексации так.

I группа

- Минимальная выплата: 3340 грн (+360 грн от уровня 2025 года).

- Средняя выплата: 9855 грн (+420 грн за счет индексации минимальной гарантированной выплаты).

II группа (неработающие)

- Минимальная выплата: 2825 грн (+305 грн).

- Средняя выплата: 7884 грн (+350 грн).

II группа (работающие)

- Минимальная выплата: от 2595 грн (на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных, ПМ) до 2825 грн (если выполняются требования по размеру стажа, они индивидуальны, зависят от возраста, в котором наступила инвалидность).

- Средняя выплата: 6900 грн (обычно ниже, чем у неработающих из-за специфики начислений). Выросла от 253 грн до 800+ грн (в зависимости от страхового стажа и зарплаты).

III группа (неработающие)

- Минимальная выплата: также 2825 грн (+305 грн от уровня 2025 года).

- Средняя выплата: 6077 грн (также +350 грн).

III группа (работающие)

- Минимальная выплата: от 2346 грн (минимальная база для работающих с малым стажем) до 2595 грн (уровень ПМ).

- Средняя выплата: 5450 грн. Выросла от 253 грн до 600 грн.

Суммы выплат после перерасчета зависят от трех показателей.

- Для I группы минимальная выплата традиционно выше (была 2980 грн), для II и III групп неработающих она была на уровне 2520 грн. После индексации на 12,1% эти суммы подтянулись к указанным выше значениям.

- Поскольку ПМ с 1 января 2026 года составляет 2595 грн, ни одна выплата не может быть ниже этого порога.

- У тех, чья основная пенсия выше минимальной, доплата по индексации может быть больше (+500-800 грн), но для большинства получателей минималок прирост составляет 300-400 грн.

Инвалидность с детства - какая индексация пенсии

Кроме лиц с инвалидностью, которые имеют определенный стаж работы, есть те, кто такого стажа не могут иметь априори — это люди с инвалидностью с детства. Их в Украине 680 тысяч или 2% населения. Они получают от государства социальную помощь, которая также была проиндексирована в марте на 12,1%. Вот как увеличились выплаты для них по группам инвалидности.

1. Лица с инвалидностью с детства (18+ лет)

I группа (подгруппа А, человек не может себя обслужить вообще)

До марта 8 044,50 грн (ПМ для нетрудоспособных + надбавка на уход), после индексации — 9 018 грн (+974 грн).

I группа (подгруппа Б, человек может себя частично обслужить)

До марта 3892 грн (ПМ для нетрудоспособных + надбавка на уход), после индексации — 4363 грн (+519 грн).

II группа

До марта: 2 595 грн (ПМ), после индексации 2909 грн (+ 314 грн).

III группа

До марта 2 595 грн, после индексации также 2909 грн (+ 314 грн).

2. Дети с инвалидностью (до 18 лет)

Для них индексация применяется к общей сумме пособия вместе с надбавкой на уход.

Ребенок с инвалидностью подгруппы А (самые тяжелые состояния)

До марта: 6747 грн, после индексации 7563 грн (+ 816 грн).

Ребенок с инвалидностью (без подгруппы А)

До марта: 3114 грн, после индексации 3491 грн (+377 грн).

Индексация инвалидам-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

По данным ПФУ, в Украине на март текущего года насчитывается более 60 тысяч инвалидов-ликвидаторов аварии на ЧАЭС в 1986 году (не путать с пострадавшими от аварии, их в 10 раз больше и для них пенсии индексируются по общей формуле — Авт.). Ликвидаторы, которые имеют инвалидность I, II или III группы, получают пенсии, которые ежегодно увеличиваются в соответствии с ростом средней зарплаты в Украине за прошлый год и индексируются на такой же процент, как и пенсии по возрасту. Вот как изменились их пенсии в 2026 году.

I группа (100% средней зарплаты за 2025 год) получает с марта 2026 года 23153 грн, в том числе 20653 грн (+3167 грн благодаря росту средней зарплаты до 20653 грн и +2499 грн благодаря индексации, всего прибавилось 5667 грн).

II группа (80% зарплаты) — получает 18522 грн (прибавилось 2533+1999 = 4532 грн)

III группа (60% зарплаты) — получает 13892 грн (прибавилось 1900+1499 =2399 грн).

Военная инвалидность — приоритет номер один

Как выросли пенсии по инвалидности у защитников и защитниц Отечества? Здесь цифры значительно выше, поскольку они рассчитываются в процентах от денежного обеспечения (зарплаты) военнослужащего и имеют более высокие законодательные пределы минимальных выплат.

Военные пенсии по инвалидности бывают двух категорий. Главное — причина инвалидности, которая зафиксирована в справке МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии).

1. Военная инвалидность, НЕ связанная с боевыми действиями

Это травмы, хронические заболевания во время службы и увечья, полученные не в бою. Сюда же относятся те, кто служил до 2022 года и чья инвалидность имеет статус «заболевание, связанное с прохождением военной службы». Здесь выплаты считаются как процент от денежного обеспечения военнослужащего. Вот как они изменились с марта.

I группа инвалидности (100% зарплаты).

Минимальная выплата 11315 грн (+1220 грн), средняя выплата 16450 грн.

II группа (80%).

Минимальная выплата 10045 грн (+1083 грн), средняя выплата 13120 грн.

III группа (60%).

Минимальная выплата 7185 грн (+775 грн),средняя выплата 9240 грн.

2. Инвалидность вследствие войны (полномасштабная война с 2022 года и АТО/ООС с 2014)

Это ранения, контузии, увечья, полученные непосредственно во время защиты Родины. Статус - «Лицо с инвалидностью вследствие войны». Здесь выплаты — это процент от ПМ. Поскольку ПМ для нетрудоспособных с 1 января 2026 года вырос до 2 595 грн (+234 грн), поэтому минимальные гарантии также подвищились. С марта эти суммы были проиндексированы еще на 12,1%.

I группа (650% ПМ).

Минимальная выплата 18908 грн (+3562 грн с начала года, в марте +2041 грн, всего +5603 грн). Средняя выплата 21200 грн. Если реальная пенсия по зарплате выше, платят больше без ограничений в 25950 грн.

II группа (525% ПМ).

Минимальная выплата: 15272 грн (+2877 грн и +1648 грн соответственно, всего +4525 грн). Средняя выплата 17120 грн.

III группа (360% ПМ).

Минимальная выплата: 10472 грн (+1973 грн и +1130 грн соответственно, всего +3103 грн). Средняя выплата 12650 грн.

Возможно, кто-то спросит: почему пенсии военным-инвалидам выше? Ответ прост — государство приоритетно индексирует именно эти выплаты, чтобы обеспечить достойный уровень жизни тем, кто потерял свое здоровье на фронте. Это — признание подвига и компенсация за утраченную возможность полноценно работать в будущем.