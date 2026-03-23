Пенсии по инвалидности 2026: насколько вырастут выплаты военным

Перерасчет ветеранских выплат в 2026 году. Сравнение пенсий для лиц с инвалидностью вследствие войны и травм во время службы. Новые минимальные гарантии для I, II и III групп.

Олександр Панченкно, Мария Бойко
Пенсии военным вырастут в Украине

Для защитников и защитниц Украины, которые потеряли здоровье во время службы, 2026 год принес существенное повышение выплат. Благодаря росту прожиточного минимума и мартовской индексации на 12,1%, пенсии ветеранов остаются значительно выше гражданских.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Категория 1: инвалидность, не связанная с боевыми действиями

Сюда относятся травмы и заболевания, полученные во время прохождения службы, но не непосредственно в бою. Выплата рассчитывается как процент от прежнего денежного обеспечения (зарплаты).

Новые показатели с марта 2024 года:

  • I группа: минимум 11 315 грн (+1 220 грн), средняя — 16 450 грн.

  • II группа: минимум 10 045 грн (+1 083 грн), средняя — 13 120 грн.

  • III группа: минимум 7 185 грн (+775 грн), средняя — 9 240 грн.

Категория 2: лица с инвалидностью вследствие войны

Это самый высокий приоритет государства. Речь идет о ранениях и контузиях во время защиты Родины (АТО/ООС и полномасштабная война). Здесь минимальные гарантии привязаны к прожиточному минимуму (ПМ), который с 1 января 2026 года составляет 2 595 грн.

Динамика роста минимальных выплат:

Группа

% от ПМ

Минимальная выплата

Общий прирост с нач. года

I группа

650%

18 908 грн

+5 603 грн

II группа

525%

15 272 грн

+4 525 грн

III группа

360%

10 472 грн

+3 103 грн

Если ваша реальная пенсия по расчету зарплаты выше этих минимумов, государство платит большую сумму. Для I группы максимальный порог ограничения снят — выплата может превышать 25 950 грн.

Почему эти выплаты выше гражданских?

Государство сознательно закладывает более высокие коэффициенты для военных. Это не только социальная помощь, но и признание подвига и компенсация за утраченную возможность работать в гражданском секторе. Приоритетная индексация именно ветеранских выплат — это стратегия обеспечения достойного уровня жизни для тех, кто пожертвовал здоровьем ради независимости Украины.

Больше читайте в материале: Пенсии по инвалидности 2026: кто и сколько получит после индексации

