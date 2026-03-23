- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 364
- Время на прочтение
- 2 мин
Пенсии по инвалидности 2026: насколько вырастут выплаты военным
Перерасчет ветеранских выплат в 2026 году. Сравнение пенсий для лиц с инвалидностью вследствие войны и травм во время службы. Новые минимальные гарантии для I, II и III групп.
Для защитников и защитниц Украины, которые потеряли здоровье во время службы, 2026 год принес существенное повышение выплат. Благодаря росту прожиточного минимума и мартовской индексации на 12,1%, пенсии ветеранов остаются значительно выше гражданских.
Об этом говорится в материале ТСН.ua.
Категория 1: инвалидность, не связанная с боевыми действиями
Сюда относятся травмы и заболевания, полученные во время прохождения службы, но не непосредственно в бою. Выплата рассчитывается как процент от прежнего денежного обеспечения (зарплаты).
Новые показатели с марта 2024 года:
I группа: минимум 11 315 грн (+1 220 грн), средняя — 16 450 грн.
II группа: минимум 10 045 грн (+1 083 грн), средняя — 13 120 грн.
III группа: минимум 7 185 грн (+775 грн), средняя — 9 240 грн.
Категория 2: лица с инвалидностью вследствие войны
Это самый высокий приоритет государства. Речь идет о ранениях и контузиях во время защиты Родины (АТО/ООС и полномасштабная война). Здесь минимальные гарантии привязаны к прожиточному минимуму (ПМ), который с 1 января 2026 года составляет 2 595 грн.
Динамика роста минимальных выплат:
|
Группа
|
% от ПМ
|
Минимальная выплата
|
Общий прирост с нач. года
|
I группа
|
650%
|
18 908 грн
|
+5 603 грн
|
II группа
|
525%
|
15 272 грн
|
+4 525 грн
|
III группа
|
360%
|
10 472 грн
|
+3 103 грн
Если ваша реальная пенсия по расчету зарплаты выше этих минимумов, государство платит большую сумму. Для I группы максимальный порог ограничения снят — выплата может превышать 25 950 грн.
Почему эти выплаты выше гражданских?
Государство сознательно закладывает более высокие коэффициенты для военных. Это не только социальная помощь, но и признание подвига и компенсация за утраченную возможность работать в гражданском секторе. Приоритетная индексация именно ветеранских выплат — это стратегия обеспечения достойного уровня жизни для тех, кто пожертвовал здоровьем ради независимости Украины.
