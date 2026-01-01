ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
12
Время на прочтение
2 мин

Пенсии с 1 января: страховой стаж растет, а выплаты пересчитают — кто получит больше

С 1 января страховой стаж в Украине возрастает до 33 лет. Как изменится минимальная и максимальная пенсия, кому добавят 300-570 грн и что будет с доплатами за стаж.

Авторы публикации
Фото автора: Олександр Панченкно Олександр Панченкно Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Пенсия

В 2026 году изменятся пенсии / © iStock

С 1 января 2026 года в Украине стартует так называемая «малая индексация» пенсий. Из-за «размораживания» социальных стандартов вырастет прожиточный минимум и минимальная зарплата, что автоматически подтянет выплаты для миллионов украинцев. Однако для тех, кто только собирался на отдых, условия станут более жесткими.

Об этом говорится в материале ТСН.ua

новые требования к стажу: выйти на пенсию в 60 станет труднее

Для тех, кто планирует выйти на пенсию в 2026 году по достижении 60-летия, новости неутешительны. Минимальный страховой стаж снова повышается:

С 1 января 2026 года нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа (в 2025-м было 32 года).

Если стажа не хватает, выйти на пенсию удастся только в 63 или 65 лет, в зависимости от имеющегося количества отработанных лет.

«Малая индексация»: как изменятся суммы выплат

Поскольку с 1 января повышается прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, вырастут и привязанные к нему выплаты:

Категория выплаты

Было (декабрь 2025)

Станет (январь 2026)

Прибавка

Минимальная пенсия

2 361 грн

2 595 грн

+234 грн

Максимальная пенсия

23 610 грн

25 950 грн

+2 340 грн

1 год сверхнормативного стажа

23,61 грн

25,95 грн

+2,34 грн

Максимальная пенсия ограничена 10 минимальными выплатами. Это касается обычных трудовых пенсий, а не спецвыплат (например, у судей).

Надбавки за звания и ордена

Рост прожиточного минимума повлияет и на доплаты за особые заслуги перед Украиной:

  • «Заслуженные» (артисты, учителя, врачи и т.д.): +58,5 грн к надбавке.

  • «Народные»:+84 грн к надбавке.

  • Орденоносцы: за один орден теперь будут доплачивать на 53 грн больше (всего почти 597 грн).

Возрастные доплаты и «гарантии 65-летних»

В январе продолжают действовать автоматические надбавки, в зависимости от возраста пенсионера:

  1. Гарантия для 65-летних: Неработающие пенсионеры (стаж 35 лет для мужчин / 30 лет для женщин) должны получать не менее 40% от минимальной зарплаты. Поскольку «минималка» вырастет, минимальная выплата для этой категории увеличится с 3200 грн до 3 458,8 грн.

  2. Возрастные бонусы (независимо от размера пенсии):

    • 70-74 года: +300 грн;

    • 75-79 лет: +450 грн;

    • 80+ лет: +570 грн.

Дата публикации
Количество просмотров
12
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie