- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 12
- Время на прочтение
- 2 мин
Пенсии с 1 января: страховой стаж растет, а выплаты пересчитают — кто получит больше
С 1 января страховой стаж в Украине возрастает до 33 лет. Как изменится минимальная и максимальная пенсия, кому добавят 300-570 грн и что будет с доплатами за стаж.
С 1 января 2026 года в Украине стартует так называемая «малая индексация» пенсий. Из-за «размораживания» социальных стандартов вырастет прожиточный минимум и минимальная зарплата, что автоматически подтянет выплаты для миллионов украинцев. Однако для тех, кто только собирался на отдых, условия станут более жесткими.
Об этом говорится в материале ТСН.ua
новые требования к стажу: выйти на пенсию в 60 станет труднее
Для тех, кто планирует выйти на пенсию в 2026 году по достижении 60-летия, новости неутешительны. Минимальный страховой стаж снова повышается:
С 1 января 2026 года нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа (в 2025-м было 32 года).
Если стажа не хватает, выйти на пенсию удастся только в 63 или 65 лет, в зависимости от имеющегося количества отработанных лет.
«Малая индексация»: как изменятся суммы выплат
Поскольку с 1 января повышается прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, вырастут и привязанные к нему выплаты:
|
Категория выплаты
|
Было (декабрь 2025)
|
Станет (январь 2026)
|
Прибавка
|
Минимальная пенсия
|
2 361 грн
|
2 595 грн
|
+234 грн
|
Максимальная пенсия
|
23 610 грн
|
25 950 грн
|
+2 340 грн
|
1 год сверхнормативного стажа
|
23,61 грн
|
25,95 грн
|
+2,34 грн
Максимальная пенсия ограничена 10 минимальными выплатами. Это касается обычных трудовых пенсий, а не спецвыплат (например, у судей).
Надбавки за звания и ордена
Рост прожиточного минимума повлияет и на доплаты за особые заслуги перед Украиной:
«Заслуженные» (артисты, учителя, врачи и т.д.): +58,5 грн к надбавке.
«Народные»:+84 грн к надбавке.
Орденоносцы: за один орден теперь будут доплачивать на 53 грн больше (всего почти 597 грн).
Возрастные доплаты и «гарантии 65-летних»
В январе продолжают действовать автоматические надбавки, в зависимости от возраста пенсионера:
Гарантия для 65-летних: Неработающие пенсионеры (стаж 35 лет для мужчин / 30 лет для женщин) должны получать не менее 40% от минимальной зарплаты. Поскольку «минималка» вырастет, минимальная выплата для этой категории увеличится с 3200 грн до 3 458,8 грн.
Возрастные бонусы (независимо от размера пенсии):
70-74 года: +300 грн;
75-79 лет: +450 грн;
80+ лет: +570 грн.
-