В 2026 году изменятся пенсии / © iStock

Реклама

С 1 января 2026 года в Украине стартует так называемая «малая индексация» пенсий. Из-за «размораживания» социальных стандартов вырастет прожиточный минимум и минимальная зарплата, что автоматически подтянет выплаты для миллионов украинцев. Однако для тех, кто только собирался на отдых, условия станут более жесткими.

Об этом говорится в материале ТСН.ua

новые требования к стажу: выйти на пенсию в 60 станет труднее

Для тех, кто планирует выйти на пенсию в 2026 году по достижении 60-летия, новости неутешительны. Минимальный страховой стаж снова повышается:

Реклама

С 1 января 2026 года нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа (в 2025-м было 32 года).

Если стажа не хватает, выйти на пенсию удастся только в 63 или 65 лет, в зависимости от имеющегося количества отработанных лет.

«Малая индексация»: как изменятся суммы выплат

Поскольку с 1 января повышается прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, вырастут и привязанные к нему выплаты:

Категория выплаты Было (декабрь 2025) Станет (январь 2026) Прибавка Минимальная пенсия 2 361 грн 2 595 грн +234 грн Максимальная пенсия 23 610 грн 25 950 грн +2 340 грн 1 год сверхнормативного стажа 23,61 грн 25,95 грн +2,34 грн

Максимальная пенсия ограничена 10 минимальными выплатами. Это касается обычных трудовых пенсий, а не спецвыплат (например, у судей).

Реклама

Надбавки за звания и ордена

Рост прожиточного минимума повлияет и на доплаты за особые заслуги перед Украиной:

«Заслуженные» (артисты, учителя, врачи и т.д.): +58,5 грн к надбавке.

«Народные»: +84 грн к надбавке.

Орденоносцы: за один орден теперь будут доплачивать на 53 грн больше (всего почти 597 грн).

Возрастные доплаты и «гарантии 65-летних»

В январе продолжают действовать автоматические надбавки, в зависимости от возраста пенсионера: