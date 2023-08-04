Пенсии в Украине "заморозят": кто сколько получает и выгодно ли покупать стаж

В 2023 году многие украинские пенсионеры увидели значительный рост своих пенсий после ежегодного пересчета.

На днях Пенсионный фонд (ПФ) сообщил: средняя пенсия на 1 июля 2023 года составляет 5311 грн. То есть, за год она увеличилась на 874 грн, или почти на 20%. И если бы не ограничение повышения максимальной суммой в 1500 грн в связи с понижением доходов ПФ из-за войны, средний пенсионер мог бы получать еще больше.

Но не все, кто сейчас находится на заслуженном отдыхе, получили значительную добавку: многим прибавили всего 100 гривен. Речь идет о тех, кто вышел на пенсию в 2020-22 годах. В Минсоцполитики это объяснили тем, что у них "и так большие пенсии". К сожалению, дальнейшее повышение пенсий в Украине пока приостановлено.

Сайт ТСН.ua дает ответы на главные вопросы касательно размеров пенсий:

у скольких процентов пенсионеров пенсия сейчас больше средней, у скольких меньше;

от чего зависит размер пенсии;

будут ли еще перечислять пенсии в 2023 году;

выгодно ли покупать стаж;

и ряд других, в частности, почему судьи в отставке получают в среднем почти по 100 тысяч гривен ежемесячно.

Что изменилось для пенсионеров за год?

Увеличилось количество тех, кто получает высокие пенсии. А вот самих пенсионеров уменьшилось за год на 223 тысячи, теперь их 10,552 млн человек или 29 человек на каждых 100 жителей Украины.

Справка: по данным Фонда народонаселения ООН, на 2023 год в Украине проживало 36,7 млн человек.

У кого какая пенсия – пенсия в Украине. Инфографика. / Фото: ТСН.ua

Как видно из инфографики, теперь 10,4% пенсионеров или 1,1 млн человек имеют пенсии более 10 тыс. грн (год назад было 6,6%). Средняя пенсия в этой группе составляет 14 660 грн.

Пенсии 5–10 тыс. грн имеют 23,2% пенсионеров, или 2,45 млн человек (было 18,5%). Средняя пенсия – 6833 грн.

Пенсии 4-5 тыс. грн имеют 15% или почти 1,59 млн человек (было 11,1%). Средняя пенсия – 4406 грн.

Мало изменилось количество людей с небольшими пенсиями, от 3 до 4 тыс. грн: таких было 20,4%, стало 21,3%, или 2,24 млн человек. Средняя пенсия – 3597 грн.

Людей с мизерными пенсиями стало гораздо меньше: 2-3 тыс. грн получают 29,5%, или 3,1 млн человек (было 42,7%). Средняя пенсия – 2619 грн.

Наконец пенсию до 2000 грн имеют лишь 0,6% (было 0,7%) человек или 63,6 тыс. Как нам объяснили в ПФ, это люди, которые находятся на полном государственном содержании, например в домах престарелых. Таким пенсионерам выплачивают 25% от пенсии, остальные уходят на оплату их содержания. Здесь средняя пенсия 1227 грн.

Итог: пенсию больше средней сейчас имеет треть пенсионеров, пенсию меньше средней имеют две трети.

Почему при большом стаже работы у многих пенсионеров пенсии незначительно выше минимальных?

Размер пенсии зависит от двух критериев – это стаж официальной работы и личный коэффициент, то есть насколько "белая" зарплата человека была больше, равной или меньше средней по стране.

Формула расчета: пенсия = средняя зарплата на момент начисления пенсии х стаж х личный коэффициент.

Один год стажа дает только 1% пенсии, а личный коэффициент вы можете ее увеличить в 3-5 раз.

Рассчитаем пенсию для трех пенсионеров с одинаковым стажем – 35 лет, но с разными личными коэффициентами: 0,5, 1 и 3.

По последним данным Пенсфонда, средняя зарплата для расчета пенсии – 13423,28 грн.

При коэффициенте 0,5 пенсия будет 2349 грн, при 1 – 4698 грн, при 3 – 14094 грн.

Размер пенсии зависит от стажа официальной и личного коэффициента. / Фото: Pexels

Какая должна быть зарплата, чтобы заработать пенсию более 10 тыс. грн?

Чтобы сейчас заработать столь высокую пенсию, нужно иметь среднюю официальную зарплату за все годы страхового (трудового) стажа примерно в 2,2 раза выше средней по стране. На сегодняшний день это около 40 тыс. грн в месяц. Те, кто уже получает такие пенсии, – это преимущественно спецпенсии: народных депутатов, госслужащих и силовиков высокого ранга, ученых. Спецпенсии достигали 80% от заработка, это почти в три раза выше, чем для обычных трудовых пенсий. Такие спецпенсии не назначаются с мая 2016 года.

Чем пенсия отличается от пенсионной выплаты?

Пенсия – то, что заработал пенсионер. А пенсионная выплата – это его пенсия с разными доплатами, в том числе за сверхнормативный стаж, награды, почетные звания и т.д. Пенсия даже может быть меньше прожиточного минимума (ПМ) для нетрудоспособных, а пенсионная выплата – не может. Поэтому минимальная сумма, которую с 1 апреля 2023 получают неработающие пенсионеры, равна 2520 грн, а работающие пенсионеры — 2093 грн. Тем, кто имеет пенсию меньше, в ПМ доплачивает государство.

Почему такие высокие пенсии у судей?

Судьи формально… вообще не получают пенсии. По закону "О судоустройстве и статусе судей", судьи после ухода в отставку выплачивается ежемесячное денежное содержание, равное половине зарплаты судьи на такой же должности. По сути это та же пенсия, но из-за юридической терминологии ("содержание", а не "пенсия") она не подпадает под ограничение размера максимальной пенсии, на сегодня это 20930 грн.

И это не всё. Если увеличивается зарплата действующего судьи, автоматически перечисляется денежное содержание судьи в отставке. На сегодняшний день оно составляет в среднем более 96 тыс. грн в месяц. По данным ПФ, получают его 3629 бывших служителей Фемиды, это всего 0,03% от общего количества пенсионеров.

Будут ли повышать пенсии в 2023 году?

Не будут повышать, сообщили нам в ПФ. Последнее повышение было в июле, на 19,7% проиндексировали (впервые за многие годы) пенсии госслужащим, ученым, работникам органов местного самоуправления. Результаты этого повышения пока не обнародованы, однако пенсии также возрастут не более чем на 1500 грн.

Как быть тем, кто достиг пенсионного возраста (60 лет), но не имеет необходимого страхового (трудового) стажа?

Всё зависит от того, какой стаж.

Если на 1 января 2023 был стаж не менее 29 лет и 1 день, и человек продолжает работать официально, то пенсию он сможет оформить с 31 декабря 2023, поскольку в 2023 году для пенсии нужно иметь стаж 30 лет.

Если стаж более 20 лет, но меньше 30, то можно либо продолжать работать, либо не работать и оформить пенсию в 63 года.

За стаж от 15 до 20 лет пенсию можно оформить в возрасте 65 лет.

Тем, кто официально не отработал даже 15 лет, пенсия не полагается. Но без средств к существованию такие люди не останутся. При достижении 65 лет им выплачивается госпомощь в виде разницы между их доходами и размером ПМ для нетрудоспособных. На сегодняшний день это 2093 грн. Если никаких доходов нет, государство будет платить 65-летнему и старшему пособие в размере минпенсии.

Размер пенсии зависит от стажа.

Почему каждый год увеличивается стаж, необходимый для получения пенсии?

Так предусмотрено законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". С 2018 года стаж ежегодно увеличивается на 1 год, к 2028 году составит 35 лет и остановится. С 2023 года минимальный страховой стаж составляет 30 лет.

Выгодно ли покупать страховой стаж, чтобы выйти на пенсию в 60 лет?

Не всегда. В 2023 году один месяц страхового стажа "стоит" 2860 грн (два минимальных единых соцвзноса). Это если уплатить всю сумму, чтобы начать получать пенсию сразу после уплаты. Год стажа "стоит" 34320 грн.

Если, допустим, не хватает года-двух, то докупить стаж и выйти на пенсию в 60 лет, а не в 63 года выгоднее. Даже при минимальной пенсионной выплате в 2520 грн за три года неработающий пенсионер получит более 90 тыс. грн пенсии. А если не хватает 3-5 лет и старше, то покупка стажа не имеет экономического смысла – отбить расходы не получится.

Почему в Украине почти за 25 лет с момента принятия соответствующего закона так и не ввели обязательные личные накопительные пенсии, которые могли бы обеспечить достойную старость будущих пенсионеров?

Главная причина – отсутствие надежного механизма сохранения взносов работников от обесценения из-за высокой инфляции. Например, за последние 10 лет цены в Украине, по данным Госслужбы статистики, выросли более чем в три раза. Чтобы взносы работников не обесценились, нужно изменить пенсионное законодательство по их инвестированию.

Как пояснил ТСН.ua экономист Олег Пендзин, это может быть, например, разрешение вкладывать взносы работников в высокодоходные операции, которые могут быть рискованными, а также в ценные бумаги за границей.

"Сейчас, в связи с войной, вопрос обязательных личных накопительных пенсий вообще не ко времени. Когда к нему вернутся, прогнозировать невозможно, но очень нескоро", — подытожил Олег Пендзин.

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