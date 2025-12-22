Пенсии в Украине: кому повысят в 2026 году и кто получит больше всего

Кому повысят пенсии в 2026 году

Пенсионеров в Украине становится все меньше. По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), по состоянию на 1 октября текущего года (последние данные) в стране насчитывалось 10,2 млн человек, получающих пенсии. Это на 100 тысяч меньше чем на 1 октября 2024 года.

Одной из главных причин снижения количества пенсионеров является ежегодное продление на один год страхового стажа, то есть по которому работодателем были уплачены взносы в ПФУ. Чтобы выйти на трудовую пенсию по достижении пенсионного возраста, это 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет легальной работы: с официальным оформлением и уплатой страховых взносов. В 2026 году потребуется 33 года стажа, в 2027-м – 34 года и в 2028-м – 35 лет. В дальнейшем размер страхового стажа не изменится.

Кому повысят пенсии в 2026 году?

Приблизительно 40% пенсионеров будут иметь повышение пенсий уже с 1 января 2026 года благодаря росту прожиточного минимума (ПМ) для нетрудоспособных до 2595 грн (+234 грн). Те, у кого пенсия минимальная (2361 грн), получат добавку в 234 грн. Те, у кого пенсия максимальная, это не более 10 минимальных пенсий, будут иметь повышение до 25950 грн, то есть наибольшее повышение будет составлять 2340 грн. Также пенсии поднимут тем, кто имеет сверхурочный стаж, это свыше 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. За каждый год будут платить больше на 2,34 грн, это разница между новой и нынешней доплатой, которая составляет 1% минимальной пенсии. Например, у человека, имеющего 10 лет сверхурочного стажа, пенсия станет больше на 23,40 грн, но она не может превысить 25950 грн.

Самая масштабная индексация планируется с 1 марта, она будет касаться около 90% пенсионеров или более 9 млн сограждан. Индекс повышения пока не определен, оценочно он может быть в пределах 11–15%, но не выше 1500 грн, как и в предыдущие годы. Надбавку в 1500 грн могут получить те, у кого пенсия составляет от 10000 грн при 15% индексации и от 13636 грн при 11% индексации.

Почему стаж работы большой, а пенсия маленькая?

Пенсия по возрасту в Украине рассчитывается по формуле: П = Зп х Кз х Кс. Где П – это пенсия, Зп – средняя зарплата по Украине за три последних года. Кз – личный коэффициент зарплаты, то есть насколько ваша зарплата за весь период труда была больше, меньше или равнялась средней зарплате по стране в каждом месяце. Наконец Кс – коэффициент стажа. Если стаж, к примеру, 40 лет, то Кс = 0,4.

Рассмотрим наименее оптимальный в данном случае вариант: средняя зарплата на уровне минимальной, это 8000 грн, а стаж работы в 60 лет максимальный – 44 года, то есть человек начал трудиться в 16 лет. По формуле пенсия будет: 15057 (Зп за три последних года) х 0,53 (Кз) х 0,44 (Кс) = 3511 грн. Учитывая доплату за сверхурочный стаж, который для мужчин равен 9 годам (44–35 лет), для женщин 14 лет (44–30 лет), доплата за стаж будет соответственно 212 грн и 330 грн. Следовательно "мужская" пенсия будет 3723 грн, "женская" – 3841 грн.

Почему так мало? Несмотря на большой стаж, размер пенсии сильно тянет вниз низкая официальная зарплата. В формуле расчета пенсии стаж и зарплата неравноценные, большой стаж частично компенсирует низкий заработок.

Какая пенсия будет при официальной зарплате в 10 тысяч гривен и страховом стаже 35 лет?

Для человека, выходящего на пенсию в декабре 2025 года, пенсия, исчисленная по вышеприведенной формуле, будет такой. Средняя зарплата по стране за последние три года равна 15057 грн, поэтому 10000: 15057 = 0,66. Это означает, что зарплата составляет 66% от средней по стране. Кс = 0,35. Расчетная пенсия будет 15 057 х 0,66 х 0,35 = 3480 грн.

Какую зарплату нужно получать, чтобы получить пенсию 10 тысяч гривен?

Будем считать, что на момент ухода на пенсию человек (муж) отработал 35 лет, то есть имеет полный стаж. Очевидно, что по актуальным расчетам на декабрь 2025 для пенсии в 10000 грн в формуле изменится только одна составляющая – это Кз, личный коэффициент зарплаты. При стаже 35 лет Кз должно быть не менее 1,9, что означает: средняя официальная зарплата должна быть 28610 грн. Тогда пенсионер будет получать пенсию в 1012 грн.

Такую пенсию можно получить и при значительно меньшей зарплате, если 60-летний человек наработал максимально возможный стаж – 44 года. Опуская подсчеты, получим: чтобы иметь пенсию в 10000 грн (учитывая надбавку за сверхурочный стаж), мужчина должен иметь среднюю зарплату 22700 грн, женщина – 22200 грн, потому что у женщин в данном выпаде сверхурочного стажа 14 лет, а у мужчин только 9 лет.

Почему не индексируют пенсии "молодым" пенсионерам, то есть тем, кто получает их меньше трех лет?

По объяснению ПФУ, цель индексации пенсий – подтянуть зарплатную базу вышедших на пенсию раньше до современных уровней. Поскольку у "молодых" пенсионеров база и так свежа, им вместо полноценной индексации в 2021-2023 годах доплачивали с 1 марта символические 100 грн ежегодно, а в 2024 и 2025 годах для них был уменьшен коэффициент индексации: 2,3% и 3,45. Какова будет индексация в 2026 году для пенсионеров, вышедших на пенсию в 2023–2025 годах, пока неизвестно.

Что такое бальная система пенсий и когда ее могут ввести?

Правительство предлагает новую пенсионную реформу, при которой для расчета пенсии вместо действующей формулы П = Зп х Кз х Кс будет учитываться количество баллов, заработанных работником ежемесячно. Если зарплата равна среднему – это 10 баллов, вдвое выше – 20, вдвое ниже – 5 и т.д. Сумма баллов, заработанных за всю жизнь, умноженная на стоимость одного балла позволит вычислить пенсию.

Бальная система автоматически повышает старые пенсии до современного уровня зарплат, потому что стоимость балла каждый год обновляется для всех одновременно. Это лучше нынешней системы, потому что сейчас пенсионеры, имеющие одинаковый стаж и работавшие на подобных должностях, но вышедшие на пенсию в разные годы (например, в 2015 и 2025) получают очень разные суммы, у старших пенсионеров пенсии гораздо ниже. Сроки введения новой реформы неизвестны, хотя планировалось на 2025 год.

Выгодно ли покупать страховой стаж и сколько это стоит?

Да, выгодно, если для выхода на пенсию в 60 лет не хватает от нескольких месяцев до двух лет стажа. Цена стажа привязана к минимальной зарплате и единому социальному взносу (ЕСВ), который равняется 22%. В 2025 году текущая покупка стажа стоит 1760 грн, с января будет 1902 грн из-за роста минимальной зарплаты. Месяц стажа за предыдущее время стоит вдвое больше.

Если, допустим, не хватает одного года стажа, то расчеты показывают: купить год стажа за 42240 грн (1760х2х12) и выйти на пенсию в 60 лет, выгоднее, чем не купить и ждать пенсии еще три года, до 63 лет. Даже при минимальной пенсии в 2595 грн потери за 36 месяцев ожидания составят 93 420 грн. Расходы окупятся через 16,5 месяцев.

Если не хватает трех и более лет стажа, сумма единовременного взноса превысит 125 тыс. грн и окупится через четыре года, поэтому стаж покупать невыгодно, целесообразнее выйти на пенсию в 63 года.

Какие пенсии будут получать в 2026 году лица с инвалидностью?

Их пенсии повысятся за счет роста с 1 января ПМ для нетрудоспособных и индексации пенсий с 1 марта. Минимальная пенсия по инвалидности составит 2595 грн (+234 грн). Для больших пенсий формула расчета остается неизменной: I группа – 100% пенсии по возрасту, которую человек должен получать, II группа – 90%, III группа – 50%. Для лиц с инвалидностью в результате войны минимальные выплаты составят соответственно 16847 грн, 13822 грн и 9478 грн.

Что такое пенсия по потере кормильца и как ее оформить?

На такую ежемесячную выплату имеют право находившиеся на ее иждивении нетрудоспособные члены семьи умершего человека. Это дети до 18 лет (сироты и студенты стационара до 23 лет); дети с инвалидностью, если инвалидность установлена к совершеннолетию; супруг или родители, если они достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность; родственники, не работающие и ухаживающие за детьми умершего до 8 лет. Минимальная выплата составляет 2361 грн, для детей погибших военнослужащих от 6100 до 7800 грн. Для оформления лучше обратиться лично в любой сервисный центр ПФУ независимо от места регистрации. Там тоже помогут подготовить необходимый пакет документов.

Какая самая большая пенсия в Украине и как ее можно заработать?

По информации ПФУ, самая большая пенсия в Украине составляет 390 тысяч (!) гривен в месяц. Ее получает судья Верховного суда в отставке. Следует уточнить: юридически это не "пенсия", а "ежемесячное пожизненное денежное содержание судьи", поэтому на него не распространяется предел пенсии в 23 610 грн. То есть законный лимит для большинства граждан и специальные выплаты для отдельных категорий. Не только судей, а, например, прокуроров, чьи пенсии могут достигать сотен тысяч гривен, самая высокая из них – 219 тысяч грн в месяц. Хотя для прокуроров действует лимит пенсий, многие из них через суды добились пересчета без ограничений, поскольку есть решение Конституционного Суда Украины, признавшего ограничение максимальной пенсии незаконным.

Единственная возможность для рядовых граждан получить более 23 610 грн пенсии (если вам начислено) – это решение суда. Чтобы заработать пенсию выше максимальной, нужно иметь официальную зарплату, которая достигает сотни тысяч гривен. Такие заработки у топ-менеджеров крупных компаний, прокуроров, народных депутатов. У высококвалифицированных специалистов – это IT, строители, водители-дальнобойщики и т.п. зарплаты также могут превышать 100 тыс. грн. Но такие люди в большинстве своем получают их "в конвертах", не платя взносов в ПФУ, поэтому рассчитывать на высокие пенсии они не могут.