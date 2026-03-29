Пенсии в Украине: кто будет получать больше уже с 1 апреля

В Украине в 2026 году произошло сразу несколько изменений в пенсионных выплатах. Пенсионерам провели индексацию, с 1 апреля стартует перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, а часть граждан получит одноразовую доплату в размере 1500 гривен.

В этом материале ТСН.ua рассказываем, кому повысят выплаты, кто получит дополнительные деньги и какие изменения ждут пенсионеров в ближайшее время.

Индексация пенсий в 2026 году: на сколько выросли выплаты

С 1 марта 2026 года в Украине произошла ежегодная индексация пенсий. Для большинства пенсионеров выплаты увеличились на 12,1%.

Перерасчет произвели автоматически, без подачи заявлений. Индексация касается только основного размера пенсии без доплат и надбавок. Это предусмотрено Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Имеются установленные пределы повышения:

минимальное увеличение — 100 гривен

максимальное — 2 595 гривен

Пересчет охватил почти все основные виды пенсий по возрасту, инвалидности, в связи с потерей кормильца, а также военные пенсии.

В то же время индексация не распространяется на:

людей, чья пенсия уже доведена до минимального гарантированного уровня

пенсионеров, получающих максимальные выплаты — 25 950 гривен

Пересчет пенсий с 1 апреля: кому автоматически повысят выплаты

С 1 апреля 2026 года в Украине стартует ежегодный перерасчет пенсий для граждан, продолжающих работать после выхода на пенсию. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

«Пенсионерам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2026 года приобрели 24 месяца страхового стажа, а также пенсионерам, которые приобрели менее 24 месяцев страхового стажа, но после назначения/предварительного перерасчета пенсии прошло два года, — с 1 апреля пенсии идет».

Пересчет будет произведен без обращения в Пенсионный фонд.

Повышения получат:

пенсионеры, после выхода на пенсию официально работавшие и накопившие 24 месяца страхового стажа

пенсионеры, у которых от последнего перерасчета прошло два года, даже если стажа меньше

В таком случае Пенсионный фонд учтет новый стаж, а иногда и новую зарплату, полученную после предварительного перерасчета.

Если же на 1 марта 2026 года человек имеет менее 24 месяцев стажа и еще не прошло два года после последнего пересчета, повышение проведут позже.

В апреле выплатят по 1 500 гривен: кто получит помощь

Правительство приняло решение об единовременной денежной доплате в размере 1500 гривен для пенсионеров и получателей социальных пособий. Выплата предусмотрена постановлением Кабинета министров №341 от 18 марта 2026 года.

Деньги начислят автоматически — обращаться в Пенсионный фонд для этого не нужно. Доплату перечислят отдельной суммой на банковский счет или доставят по почте — так же, как выплачивают пенсию или социальную помощь.

Право на выплату имеют граждане, которым на 1 апреля 2026 года назначена пенсия или государственные социальные выплаты, если их размер не превышает 25 950 гривен.

В частности, доплату получат:

пенсионеры по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца

военные пенсионеры и бывшие госслужащие

лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы

внутренне перемещенные лица

малообеспеченные семьи

люди с инвалидностью

одинокие матери, опекуны и многодетные семьи

В то же время, лица, принимавшие непосредственное участие в защите Украины, а также члены семей погибших, пропавших без вести или умерших военнослужащих, получат доплату независимо от размера пенсии.

Если человек имеет право на выплату по нескольким основаниям, деньги начислят только один раз.

Чтобы не потерять пенсию: какое заявление нужно подать до 1 апреля

До 1 апреля 2026 года отдельным категориям получателей пенсий и страховых выплат необходимо подать в Пенсионный фонд уведомление о неполучении выплат от Российской Федерации.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, это касается:

граждан, проживающих на временно оккупированных территориях и получающих пенсию или страховую выплату

получателей выплат, выехавших с временно оккупированных территорий — как на подконтрольную Украине территорию, так и за границу

«Раньше подать такое уведомление нужно было до 31 декабря 2025 года. В то же время из-за объективных обстоятельств часть людей не смогла сделать это вовремя. Поэтому в феврале 2026 года правительство продлило срок подачи уведомления до 1 апреля 2026 года», — пояснили в министерстве.

Там предупредили, что в случае неподачи такого уведомления выплата пенсии или страховой выплаты в апреле будет приостановлена.

Подать сообщение можно несколькими способами:

Дистанционно — в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда. В разделе «Дистанционное информирование» нужно поставить отметку у строки: «Не получаю пенсию в другом государстве, в том числе от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации»

Во время видеоконференцсвязи ответить специалисту ПФУ на соответствующий вопрос во время идентификации. Ответ фиксируется в решении по результату видеоидентификации

Лично в сервисном центре Пенсионного фонда — путем подачи заявления о назначении, перерасчете, возобновлении или продлении выплаты пенсии или страховых выплат с соответствующей отметкой

По почте — лица, временно находящиеся за границей, могут послать заявление на возобновление выплат с соответствующей отметкой в адрес территориального органа ПФУ вместе с удостоверением о пребывании человека в живых.

В Министерстве социальной политики призвали не откладывать представление сообщения и сделать это до 1 апреля 2026 года, чтобы и дальше непрерывно получать надлежащие выплаты.

Для военных и ветеранов могут упростить получение пенсий

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15023, предлагающий упростить процедуру подтверждения того, что военные и ветераны не получают пенсию от российских органов.

Для этого нужно подавать заявление в Пенсионный фонд. Если закон будет принят, проверку будут проводить автоматически через государственные реестры.

Речь идет о:

мобилизованных военнослужащих

контрактников во время военного положения

военных, уволенных со службы

ветеранов, проживавших на временно оккупированных территориях

Украинцы могут получать пенсию в одной из стран ЕС

Украинские пенсионеры, проживающие в Финляндии, могут претендовать на государственные выплаты этой страны, так называемую народную или гарантийную пенсию.

Максимальный размер такой помощи составляет примерно 991 евро в месяц.

Основные условия для этого:

возраст от 65 лет

не менее трех лет легального проживания в стране

При этом решение о назначении пенсии принимается индивидуально с учетом жизненных обстоятельств человека.

Сколько нужно стажа, чтобы выйти на пенсию в 2026 году

В 2026 году в Украине действуют следующие требования к страховому стажу:

33 года стажа — чтобы выйти на пенсию в 60 лет

23 года стажа — в 63 года

15 лет стажа — в 65 лет

Требования к стажу ежегодно постепенно растут — до 2028 года включительно.

От чего зависит размер пенсии: пример расчета

Размер пенсии зависит не только от количества лет работы, но и уровня официальной зарплаты в течение трудовой жизни.

Для ориентировочного расчета используют следующую формулу:

Пенсия = индивидуальный коэффициент зарплаты × коэффициент стажа × средняя зарплата по Украине

Например:

при стаже 40 лет и средней зарплате 9 000 грн пенсия может составлять около 3 600 грн

при зарплате 15 000 грн — примерно 6 000 грн

За каждый год стажа сверх базового уровня предусмотрена доплата — до 1% минимальной пенсии в год.

Если не хватает стажа: кто может получить пособие вместо пенсии

Украинцы, у которых нет достаточного страхового стажа для назначения пенсии, могут получать государственную социальную помощь. Такую поддержку государство оказывает ежемесячно.

Подать заявление на назначение помощи можно дистанционно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Право на выплаты имеют:

люди, достигшие 65 лет , но не имеющие необходимого стажа для пенсии

лица с инвалидностью

дети, потерявшие кормильца, если у него не было достаточного страхового стажа

Важным условием для большинства категорий является уровень дохода.

«Государственная социальная помощь назначается при условии, что лицо малообеспеченное: его среднемесячный совокупный доход за предыдущие шесть календарных месяцев не превышает прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность», — объясняют в Пенсионном фонде.

По состоянию на 1 января 2026 года этот показатель составляет 2595 гривен.

Однако это требование о доходе не распространяется на: