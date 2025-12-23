Пенсии в Украине: кто получает 390 тысяч в месяц и почему лимит в 23 тысячи действует не для всех

Пенсия в Украине

В Украине самая большая пенсия составляет 390 тысяч гривен.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

Судейский «джекпот»: почему это не пенсия

По данным Пенсионного фонда, рекордсменом Украины является судья Верховного суда в отставке с выплатой в 390 184 грн. Юридически эта сумма называется не пенсией, а «ежемесячным пожизненным денежным содержанием».

Почему нет лимита ? На пожизненное содержание судей не распространяется законное ограничение в 10 прожиточных минимумов (23 610 грн). Конституционный Суд признал любые ограничения для судей незаконными, поскольку это якобы посягает на их независимость.

Как считают: Судья в отставке получает от 50% до 90% от зарплаты судьи, который работает на аналогичной должности. С ростом зарплат действующих судей автоматически растет и содержание отставников.

Прокуроры и «пенсионный туризм» через суды

На втором месте в рейтинге состоятельных пенсионеров — прокуроры. Самая высокая прокурорская пенсия достигает 219 тысяч гривен. Хотя для них официально действует лимит в 23 610 грн, более 25 тысяч «спецпенсионеров» уже обошли его через суды. Схема проста: пенсионер подает иск против ПФУ, ссылаясь на решение Конституционного Суда, и требует перерасчета без ограничений. Суды массово становятся на сторону бывших коллег, обязывая государство выплачивать сотни тысяч ежемесячно и миллионные долги за прошлые годы.

Кто еще в «топе» максимальных выплат?

Кроме судей и прокуроров, на максимальную пенсию (23 610 грн) официально могут рассчитывать:

Народные депутаты;

Государственные служащие высокого ранга;

Ученые с большим стажем;

Топ-менеджеры крупных госкомпаний.

Почему IT-специалисты и водители-дальнобойщики не станут «богатыми пенсионерами»?

Даже если ваша зарплата составляет 150-200 тысяч гривен, это не гарантирует высокой пенсии.

Единственный путь пробить этот потолок для рядового гражданина — это путь спецпенсионеров: обращение в суд. Однако для этого нужно иметь соответствующий статус и «специальный» закон за плечами.

