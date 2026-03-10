Пенсии в Украине по-новому: как могут измениться начисления в 2027 году

В Украине могут по-новому начислять пенсии по-новому

Пенсионная реформа готовит нововведения: переход от «общего котла» к персональным накоплениям. Впервые в истории современной Украины взносы работников могут стать их частной собственностью, которую даже можно будет передать по наследству. Однако эксперты предостерегают: за 30 лет инфляция в Украине обесценила гривну в 37 раз, и этот опыт может повториться.

Об этом говорится в материале ТСН.ua

План Правительства: 40% от зарплаты в итоге

Цель реформы — обеспечить каждому пенсионеру выплату в размере не менее 40% от его средней зарплаты. Эта сумма должна состоять из двух равных частей:

20% — от традиционной солидарной системы (бальная система);

20% — от накопительной системы (средства на индивидуальном счете).

На старте правительство предлагает вкладывать эти средства в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) под высокий процент. Это должно стать государственным гарантом того, что деньги не просто будут лежать, а будут работать на экономику и защищаться от обесценивания.

Жестокая математика инфляции: опыт 1996-2026 годов

Экономист Олег Пендзин напоминает, что законодательная база для таких счетов существует еще с 2004 года, но ее внедрение постоянно откладывали из-за нестабильности цен. Статистика, которую привел эксперт, впечатляет.

Олег Пендзин, экономист: «По данным Госстата, с момента введения гривны в 1996 году инфляция составила 3727%. То есть цены выросли более чем в 37 раз. Сегодня за 100 гривен можно купить лишь 2,7% того, что было доступно 30 лет назад. Это и есть главный «подводный камень» накоплений».

Два сценария для нынешних 30-летних

Эксперт очертил два варианта развития событий для тех, кто сейчас начинает откладывать на старость:

Пессимистический: периодические кризисы и средняя инфляция 12-15% в год. При таких условиях через 30 лет цены снова вырастут в 30-40 раз, что сделает накопления бессмысленными — никакие инвестиционные инструменты не успеют за таким ростом. Оптимистичный: быстрое окончание войны, иностранные инвестиции и рост ВВП при инфляции не выше 8%. В этом случае цены за 30 лет вырастут лишь в десять раз. Балльная система при таком сценарии будет работать идеально, ведь зарплаты будут успевать за ценами.

«Сейчас трудно предсказать, появится ли в таких условиях экономическая возможность для введения обязательной накопительной системы», — резюмирует Олег Пендзин. Однако сама возможность передать пенсию по наследству уже является мощным стимулом для вывода зарплат из «тени».

