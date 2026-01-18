Пенсии в Украине по-новому: кто может остаться без выплат и что делать

Кто в Украине может остаться без пенсий в Украине / © ТСН.ua

Реклама

В Украине продолжается пенсионная реформа, в рамках которой ежегодно растет страховой стаж, то есть период, за который работодатель или сам работник платил взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Проще говоря, человек работал легально и получал зарплату официально, а не "в конверте". И на эту зарплату начислялся единый социальный взнос (ЕСВ, 22% от зарплаты), который дает право по достижении пенсионного возраста получать пенсию — пожизненную выплату из «общего котла».

Напомним: с 2026 года для выхода на пенсию в 60 лет как мужчинам, так и женщинам, страховой стаж должен быть не менее 33 лет, на год больше, чем в 2025 году. В 2027 году стаж вырастет еще на год, а в 2028-м дойдет до 35 лет и его рост прекратится.

Группа риска-1: «Поколение Х»

«Поколением Х» демографы называют тех, кто родились в 1965-1980 годах. По оценкам специалистов, если нынешние 45-50-летние еще имеют шанс выйти на пенсию в 60 лет, то среди на 10 лет старше таких будет через одного. На сегодня каждый седьмой украинец, который достигает 60-летия, уже сталкивается с отказом в назначении пенсии из-за нехватки стажа. Для тех, кому 60 исполнится в 2028 году, эта пропорция может вырасти до «каждый второй», в абсолютных цифрах это сотни тысяч человек.

Реклама

Почему именно это поколение под ударом?

Причина первая: «теневые» 90-е. Начало активной трудовой деятельности тогдашних 20-25 летних пришлось на 1990-е годы, когда многие работали неофициально, на рынках или за границей без уплаты взносов. Многие из них и в дальнейшем предпочитали зарабатывать больше, но без оформления (потому что работодатель экономил на ЕСВ), чем меньше, зато с записью в трудовой книжке и уплатой ЕСВ.

Причина вторая: реформа 2004 г. До 2004 года стаж считался по записям в трудовой книжке (трудовой стаж), а после — только по уплате взносов (страховой стаж). Многие потеряли по 10-15 лет из-за недобросовестных работодателей.

Причина третья: влияние войны. Начиная с 2014-го и особенно с 2022 года, многие люди потеряли работу, оказались в оккупации или за границей, что прервало накопление стажа. Кто-то выживает на социальные пособия, кто-то работает неофициально, особенно если возраст предпенсионный, а востребованной специальности за плечами нет.

Что делать «иксам»?

Что делать, когда по факту трудились всю жизнь, а стажа не хватает? К сожалению, трудно посоветовать таким людям что-то толковое.

Реклама

Если вы достигли 60 лет, но вам не хватает стажа для выхода на пенсию, есть несколько вариантов:

Продолжить работать официально до достижения необходимого стажа или до 63 или 65 лет. Чтобы оформить пенсию в 63 года, сейчас нужно иметь не менее 23 лет страхового стажа, в 65 лет — не менее 15 лет стажа. В 2027 и 2028 годах для 63-летних минимальный стаж должен быть соответственно 24 и 25 лет, для 65-летних останется 15 лет.

Докупить стаж. Добровольно уплатить взносы за предыдущие периоды. Расчеты показывают: это выгодно, если для выхода на пенсию в 63 года не хватает от нескольких месяцев до года стажа. Цена стажа привязана к минимальной зарплате и ЕСВ. В 2026 году текущая покупка стажа стоит 1902 грн за месяц, потому что выросла минимальная зарплата. Месяц стажа за предыдущее время стоит вдвое больше. Если, допустим, не хватает одного года стажа, то расчеты показывают: сейчас купить год стажа за 45648 грн (1902×2×12) и выйти на пенсию в 63 года выгоднее, чем не купить и ждать пенсии еще два года.

Ждать социальной помощи. Если в 65 лет стажа меньше 15 лет, пенсия не назначается, но можно претендовать на государственную базовую социальную помощь, которая зависит от совокупного дохода семьи. С 2026 года такая помощь составляет 4500 грн, но, например, для 65-летнего со стажем менее 10 лет она будет только 2385 грн.

Группа риска-2: Трудовые и другие мигранты

Не секрет, что немало украинцев и до войны работали за границей. Жители прежде всего западных и южных регионов трудились в Европе, жители востока — в России. Их несколько пренебрежительно называли работниками, а официально — трудовыми мигрантами. Картина трудоустройства была пестрая. В РФ — преимущественно официально и на высококвалифицированных должностях: буровики, водители-дальнобойщики, строители по евроремонтам и т.д. На западе, прежде всего в Польше, это была сезонная работа, часто без оформления: сбор «трускавки» (клубники) или низко квалифицированная работа горничных.

Динамика трудовой миграции коренным образом изменилась с 2022 года. «Циклическая» миграция (приехали на 3 месяца — уехали) стала стационарной. По официальным данным социальных служб европейских стран, на начало 2026 года в Евросоюзе официально трудоустроены и платят взносы в местные пенсионные фонды 1,8–2 млн украинцев из общего количества мигрантов в 4,5 млн человек, то есть 45%. Учитывая, что эксперты по миграции оценивают количество трудоспособных взрослых украинцев в 3 млн человек, еще 0,5–0,7 млн работают неофициально, остальные, около 2 млн человек, включая детей и пенсионеров, живут на социальную помощь.

Эти 2 миллиона официально устроенных не платят ЕСВ в украинский бюджет, но, благодаря международным соглашениям, годы официальной работы не пропадут. Те же, кто работают за границей за зарплату "в конверте", ничем не отличаются от таких же нелегалов в Украине, и страховой стаж им не начисляется. То же самое можно сказать и относительно трудоспособных получателей социальной помощи в странах ЕС.

Реклама

Пенсия на «два кармана»

Украина имеет следующие типы международных соглашений по пенсионному обеспечению. От того, в какой стране вы работаете, зависит, кто именно и как будет платить вам деньги.

Пропорциональный принцип (Пенсия "на два кармана").

Это наиболее современный и выгодный вариант. По достижении пенсионного возраста пенсионер получит две отдельные выплаты. Украина платит за стаж, полученный здесь, а другое государство — за стаж, полученный у нее. Список стран, которые поддерживают данный принцип: Польша, Чехия, Словакия, Болгария, Литва, Латвия, Эстония, Испания, Португалия.

Допустим, 60-летний гражданин Украины отработал 25 лет в Украине и 10 лет в Польше. Он подает документы в ПФУ. Тот обменивается данными с польским «коллегой» ZUS. В результате украинская пенсия за 25 лет начисляется в гривнах на украинскую карточку, а польская пенсия в злотых или евро — на другой счет или через специальные переводы.

Территориальный принцип (Пенсия по месту жительства).

Расходы на пенсию берет на себя то государство, в котором вы постоянно проживаете на момент выхода на пенсию. Стаж обеих стран просто суммируется. Список стран: Венгрия, Румыния, Азербайджан, Грузия, Молдова, Монголия.

Реклама

Если вы проживаете в Румынии, она начислит пенсию по своим законам, учтя все годы работы в Украине как свой собственный стаж. Если пенсионер вернется жить в Украину — платить будет Украина, учитывая румынский стаж.

Украина учитывает официальный стаж, приобретенный в любой стране мира (кроме рф и Беларуси), для того, чтобы определить, имеет ли право соискатель пенсии право получать ее с 60 лет. Но, например, с такими странами, как США, Канада, Германия, Италия Украина не имеет полноценных пенсионных соглашений. Стаж работы там поможет лишь получить право выйти на пенсию в Украине в 60 лет, чтобы не ждать до 65, но финансово эти годы украинскую пенсию не увеличат. То есть стаж засчитают как «время работы», а не как «высокий заработок».

Чтобы иностранные годы работы не «исчезли», нужны документы из страны пребывания: трудовой договор или контракт, справка об уплате социальных взносов (аналог нашего ЕСВ), выписка из иностранного реестра социального страхования. Если получить документы сложно, это можно сделать через ПФУ. Его работники отправят официальный запрос в иностранное учреждение через Министерство иностранных дел.

Добровольные взносы («Пенсия в „Дії“)

Если вы работаете за границей, но хотите, чтобы ваша будущая украинская пенсия была выше, вы можете самостоятельно платить добровольные взносы в Украине через приложение «Дія» или вебпортал ПФУ. Минимальный платеж на 2026 год — 1 902 грн в месяц. Каждый такой платеж добавляет полный месяц страхового стажа и увеличивает базу для расчета будущих выплат.