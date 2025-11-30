- Дата публикации
Пенсии в Украине вырастут: кто получит новые надбавки уже в декабре
Повышение выплат коснется 65-летних неработающих граждан и "долгожителей" в возрасте от 70 лет. Также перерасчет могут получить работающие пенсионеры, которые не дождались индексации весной.
В декабре текущего года части украинских пенсионеров будет осуществлен перерасчет пенсий.
Как пояснили в Пенсионном фонде (ПФ), повышение будет касаться лиц, которым в декабре исполнится 65, 70, 75 и 80 и более лет, а также отдельной категории работающих пенсионеров.
Об этом говорится в материале ТСН.ua.
Минимальная пенсия для 65-летних
Неработающие пенсионеры, которым исполнится 65 лет, будут иметь право на перерасчет, если они имеют достаточный страховой стаж:
Мужчины: 35-летний страховой стаж.
Женщины: 30-летний страховой стаж.
Для этой категории граждан размер пенсии должен составлять не менее 40% от минимальной зарплаты. Сейчас эта сумма равна 3200 гривен. Если пенсия гражданина уже выше этого показателя, надбавка, очевидно, не будет назначаться.
надбавки за возраст: от 300 до 570 гривен
Пенсионерам-"долгожителям», которым в декабре исполнится 70 лет и более, будут назначены автоматические надбавки, независимо от текущего размера их пенсии:
|
Возраст
|
Размер надбавки
|
70-74 года
|
+ 300 грн
|
75-79 лет
|
+ 450 грн
|
80 лет и старше
|
+ 570 грн
Надбавка будет добавлена автоматически со дня, следующего после дня рождения. Обращаться никуда не нужно.
Перерасчет для работающих пенсионеров
В декабре также могут повысить свои пенсии официально работающие пенсионеры, которым не проиндексировали выплаты в апреле текущего года, поскольку не было достаточных оснований.
Согласно разъяснению Минсоцполитики, индексация пенсии тем, кто работает, проводится не ранее чем через два года после предыдущего перерасчета (как правило, с 1 апреля).
Важно: Если пенсионер оформил пенсию, например, в ноябре 2023 года, и продолжил работать, он может не ждать апреля 2026 года.
«Уже в декабре 2025-го обратиться с заявлением в подразделение Минсоцполитики по месту жительства о досрочном перерасчете пенсии, потому что два года уже прошло», — пояснили в Пенсионном фонде.
Пенсию обязаны пересчитать и увеличить за счет большего на два года страхового стажа, даже если нынешняя зарплата пенсионера ниже той, с которой начислялась пенсия.