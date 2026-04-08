Пенсии в Украине выросли: могут ли пожилые люди позволить себе больше

Пенсии в Украине

Реклама

Мартовская индексация пенсий повысила выплаты украинцам в среднем на 10%. Впрочем, достаточно ли этого, чтобы перекрыть реальную инфляцию? Эксперты отмечают: для пожилых людей статистика общей инфляции не работает, ведь их бюджет держится на двух «китах» — продуктах и лекарствах, которые всегда дорожают.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Продукты дорожают быстрее выплат

По данным Госстатистики, продуктовая корзина в 2025 году выросла на 10,2%. Начало 2026-го добавило еще более 3% подорожания. То есть реальный рост цен на еду уже достиг около 13,5%, тогда как пенсии проиндексировали лишь на 10%.

Реклама

Олег Пендзин, заслуженный экономист Украины: «Подавляющее большинство пожилых людей не часто обновляет гардероб или гаджеты. А вот расходы на продукты и лекарства преобладают в бюджете. Реально пенсионные выплаты выросли меньше, чем увеличились цены на основные продукты».

Хлеб, молоко и мясо: что «съела» инфляция?

Эксперт сравнил, что можно было купить на среднюю пенсию год назад и сейчас. Результаты оказались неутешительными: несмотря на то, что средняя выплата выросла с 6488 грн до 7137 грн, ее покупательная способность упала.

Сравнение средней пенсии (в единицах товара):

Батон (хлеб): было 263 шт. — стало 253 шт. (минус 10 буханок );

Курятина (тушки по 1,5 кг): было 47 шт. — стало 45 шт. (минус 2 курицы );

Молоко: было 139 л — стало 130 л(минус 9 литров).

Такая ситуация возникла из-за того, что базовые продукты за год подорожали на 14-17%, что значительно превышает процент индексации.

Реклама

Цены на лекарства и какие продукты существенно не подорожали

Цены на медикаменты благодаря госрегулированию и программе «Доступные лекарства» в среднем выросли на 7%. Однако это касается только базовых препаратов. Импортные лекарства, анальгетики и антибиотики, по словам Пендзина, могли подорожать на 20-30%.

Единственное, что несколько спасает ситуацию — это сезонные продукты и «борщевой набор».

Олег Пендзин: «Цены на овощи и яйца остались примерно такими, как в прошлом году. Например, яиц на среднюю проиндексированную пенсию можно приобрести аж на сто штук больше, чем в прошлом году, если покупать их поштучно в дискаунтерах».

Хотя формально пенсии выросли, реальный уровень жизни пенсионеров продолжает снижаться. Индексация лишь частично компенсировала скачок цен, оставляя пожилых людей в ситуации суровой экономии на самом необходимом.