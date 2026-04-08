Пенсии в Украине выросли: могут ли пожилые люди позволить себе больше
Экономист Олег Пендзин подсчитал, сколько хлеба и молока "съела" инфляция и почему пенсионеры стали беднее.
Мартовская индексация пенсий повысила выплаты украинцам в среднем на 10%. Впрочем, достаточно ли этого, чтобы перекрыть реальную инфляцию? Эксперты отмечают: для пожилых людей статистика общей инфляции не работает, ведь их бюджет держится на двух «китах» — продуктах и лекарствах, которые всегда дорожают.
Об этом в комментарии ТСН.ua сказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Продукты дорожают быстрее выплат
По данным Госстатистики, продуктовая корзина в 2025 году выросла на 10,2%. Начало 2026-го добавило еще более 3% подорожания. То есть реальный рост цен на еду уже достиг около 13,5%, тогда как пенсии проиндексировали лишь на 10%.
Олег Пендзин, заслуженный экономист Украины: «Подавляющее большинство пожилых людей не часто обновляет гардероб или гаджеты. А вот расходы на продукты и лекарства преобладают в бюджете. Реально пенсионные выплаты выросли меньше, чем увеличились цены на основные продукты».
Хлеб, молоко и мясо: что «съела» инфляция?
Эксперт сравнил, что можно было купить на среднюю пенсию год назад и сейчас. Результаты оказались неутешительными: несмотря на то, что средняя выплата выросла с 6488 грн до 7137 грн, ее покупательная способность упала.
Сравнение средней пенсии (в единицах товара):
Батон (хлеб): было 263 шт. — стало 253 шт.(минус 10 буханок);
Курятина (тушки по 1,5 кг): было 47 шт. — стало 45 шт.(минус 2 курицы);
Молоко: было 139 л — стало 130 л(минус 9 литров).
Такая ситуация возникла из-за того, что базовые продукты за год подорожали на 14-17%, что значительно превышает процент индексации.
Цены на лекарства и какие продукты существенно не подорожали
Цены на медикаменты благодаря госрегулированию и программе «Доступные лекарства» в среднем выросли на 7%. Однако это касается только базовых препаратов. Импортные лекарства, анальгетики и антибиотики, по словам Пендзина, могли подорожать на 20-30%.
Единственное, что несколько спасает ситуацию — это сезонные продукты и «борщевой набор».
Олег Пендзин: «Цены на овощи и яйца остались примерно такими, как в прошлом году. Например, яиц на среднюю проиндексированную пенсию можно приобрести аж на сто штук больше, чем в прошлом году, если покупать их поштучно в дискаунтерах».
Хотя формально пенсии выросли, реальный уровень жизни пенсионеров продолжает снижаться. Индексация лишь частично компенсировала скачок цен, оставляя пожилых людей в ситуации суровой экономии на самом необходимом.