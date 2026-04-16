Шепетовский горрайонный суд вынес приговор жителю Славуты, который стал агентом российской ФСБ.

Пенсионер не только передавал данные о перемещении техники ВСУ, но и лично устанавливал маячки на стратегических мостах и предлагал оккупантам помощь в «зачистке» украинских патриотов.

Об этом говорится в приговоре суда.

Контакт через Telegram и первые задания

Сотрудничество 60-летнего мужчины с куратором из ФСБ (сотрудником управления по Крыму) началось в апреле 2023 года. Мужчина, имея пророссийские взгляды и ностальгию по СССР, добровольно согласился собирать разведданные за деньги.

Первыми целями стали оборонные предприятия Шепетовки и железнодорожные объекты. За каждое выполненное задание — фотофиксацию объектов или «скриншоты» гугл-карт с координатами — предатель получал на карточку «ПриватБанка» около 3-5 тысяч гривен.

Пенсионер навел «Шахеды» на военные склады

Предатель оказался особенно инициативным. Он сам предложил врагу атаковать большие военные склады в селе Цвитоха, подробно описав их расположение и систему охраны.

Вскоре после передачи этой информации, в мае 2023 года, россияне совершили атаку дронами «Shahed» на территорию этой воинской части. Хотя ПВО сбила вражеские беспилотники, их обломки вызвали пожар и повредили здания. После атаки агент выехал на место, чтобы зафиксировать последствия прилетов для отчета куратору.

GPS-трекер под мостом: задержание с поличным

Последним заданием предателя было установление GPS-маячка под стратегическим железнодорожным мостом на трассе Шепетовка — Новоград-Волынский. Это устройство должно было помочь врагу максимально точно навести ракеты, чтобы полностью заблокировать Шепетовский железнодорожный узел.

30 августа 2023 года мужчина прибыл к мосту, замаскировал трекер в полиэтиленовый пакет и оставил его возле опоры. Именно в этот момент его задержали сотрудники СБУ.

Пенсионер в суде заявил, что «развлекался» и зарабатывал деньги для внуков

В суде пенсионер своей вины не признал. Он выдвинул фантастическую версию: мол, думал, что «играет» с украинскими спецслужбами, а деньги зарабатывал «для внуков». Установку трекера он назвал развлечением, уверяя, что якобы намеренно взломал сим-карту в устройстве.

Однако экспертиза опровергла эти слова — трекер был полностью рабочим. Более того, в телефоне предателя нашли переписку, где он обещал ФСБ помогать выявлять «патриотически настроенных граждан» в случае оккупации области.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Приговор суда

Суд признал пенсионера виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины ).

Назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы .

Также суд постановил конфисковать все имущество, принадлежащее осужденному (в частности автомобиль ВАЗ, на котором он ездил на задание).

Взыскать в пользу государства почти 32 тысячи гривен за проведение экспертиз.

Суд подчеркнул, что действия предателя в условиях войны могли привести к катастрофическим последствиям для всей транспортной системы Украины.