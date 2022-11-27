Пенсионер перевел на армию собранные за жизнь 400 тысяч гривен, за что его наградил президент

Все сбережения, которые собирал с пенсии и продажи собственного овоща, мужчина отдал для защитников.

400 тысяч гривен отдал для военных 83-летний пенсионер из Буковины. Дедушка экономил средства всю жизнь, экономил, но когда началась большая война, без колебаний решил помочь тем, чем может. За такой поступок президент наградил мужчину отличием «За заслуги», говорится в ТСН.

"Мы не можем понять ваши агрессивные намерения. Зачем проявляете действия Гитлера, повторяете его историю, одумайтесь", — Николай Шевчук зачитал письмо, которое написал президенту России еще 8 лет назад, после аннексии Крыма.

После полномасштабного вторжения России мужчина решил не писать, а действовать. Хотел пойти в войско быть хоть чем-нибудь полезным, но не взяли. Так что помочь решил финансово. Все деньги, которые собирал на протяжении жизни, перечислил на нужды защитников. "Государство просит помогать, кто чем может. Такой патриот как я думаю лучше на армию отдам", — говорит мужчина.

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Еще в начале марта отдал ВСУ 125 тысяч гривен и 10 тысяч долларов – все, что держал в банке на черный день. "Спрашивают меня, чего детям не дал? Дети живут самодостаточно, имеют машины, квартиры, работу. Государство в опасности – вот того и отдал", — утверждает мужчина.

Николай – живет один в небольшой квартире в старой многоэтажке. Чтобы собрать такую сумму, признается, экономил на всем, много лет откладывал пенсию и выращиваемую на даче прибыль от продажи овощей. О том, что мгновенно избавился от всех сбережений, ни минуты не сожалеет. Говорит, ему много не нужно.

Целыми днями сидит у радиоприемника, слушает новости с фронта. Надеется, за его деньги приобрели оружие и защиту нашим бойцам. "Думаю, хоть кому жизнь спасет моя помощь. Жизнь дороже, чем те деньги, деньги — это бумажка", — убеждает мужчина.

Несколько лет Николай почетный гражданин Новоднестровска, а ныне о нем узнал и президент. Владимир Зеленский наградил пенсионера орденом "За заслуги" 3-й степени.

Николай продолжает экономить средства, хочет задонатить на покупку дронов. К тому же отдает волонтерам на нужды войска консервацию, одежду, фрукты и верит – его вклад приближает победу. "А как же мы не победим, если у нас народ такой трудолюбивый и свободный, мы должны победить", — в слезах утверждает мужчина.

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