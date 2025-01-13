Пенсионер получил повестку, однако отказался от мобилизации: его наказали

Мужчина получил повестку, однако уклонился от мобилизации. Он заявил, что "испугался за свою жизнь". Как его наказал суд?

В Украине к 3 годам лишения свободы приговорен пенсионер, получивший повестку, однако отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Амур-Нижнеднепровского районного суда г. Днепропетровская (название суда недекоммунизировано – ред.).

По данным суда, подсудимым является пенсионер, однако не по возрасту. В сентябре 2023 года он пришел ВЛК, которая признала его годным к мобилизации. Мужчине дали "боевую повестку", однако он уклонился от призыва.

На суде мужчина свою вину в совершении уголовного преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 336 УК Украины, признал полностью и суду пояснил, что с июня 1999 года он работал в ОП "Шахтоуправление Добропольское".

"В связи с семейными обстоятельствами, а именно уходом за внучкой, в июне 2023 года он уволился с работы и вышел на пенсию. В сентябре 2023 года ему позвонили с прежнего места работы и предложили вернуться на шахту, указав, что у него есть бронь на предприятии, он согласился. Перед трудоустройством он пришел в военкомат, получил боевую повестку и в дальнейшем прошел военно-врачебную комиссию, согласно которой он признан годным к военной службе по мобилизации", - говорится в пояснении суда.

Житель Днепропетровщины просил суд его строго не наказывать.

Однако мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Днепре до 6 лет лишения свободы наказали осужденного, который сначала согласился добровольно мобилизоваться в ВСУ, но затем скрылся по дороге в воинскую часть.

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