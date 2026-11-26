После 70, 75 и 80 годов украинцы могут получать дополнительные деньги к пенсии / © ТСН

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Украинские пенсионеры, которым в ноябре или декабре 2026 года исполняется 70, 75 или 80 лет, имеют право на ежемесячные возрастные доплаты к пенсии. Их размер зависит от возраста и может составлять от 300 до 570 грн. В то же время, не всем пенсионерам дадут 570 грн. Для начисления компенсации установлен предельный размер пенсионной выплаты.

Об этом ТСН.ua рассказала адвокат Мария Конрадий.

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По ее словам, возрастные надбавки назначаются автоматически — обращаться в Пенсионный фонд Украины с заявлением для этого не нужно. Выплату начинают начислять с даты достижения соответствующего возраста.

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Порядок предусмотрен пунктом 8 постановления Кабинета Министров №168. Размер ежемесячной компенсационной выплаты зависит от возраста пенсионера:

после достижения 70 лет, но до 75 лет — до 300 грн;

после достижения 75 лет, но до 80 лет — до 456 грн;

после достижения 80 лет — до 570 грн.

По словам адвоката, право на такую доплату не зависит от вида назначенной пенсии, продолжительности страхового стажа или того, продолжает ли человек работать.

Какую пенсию нужно получать для начисления возрастной доплаты

Важным условием получения компенсации является общий размер пенсионной выплаты. По объяснению Марии Конрадий после начисления возрастной надбавки пенсия с учетом всех доплат, повышений и индексаций не должна превышать 10 340,35 грн.

Этот показатель связан со средней заработной платой (доходом) в Украине, с которой уплачивались страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за 2020 год.

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«Ежемесячная компенсационная выплата не предоставляется лицам, у которых ежемесячный размер пенсионных выплат достигает установленного предельного показателя», — объясняет адвокат-партнер Lawyer HUB Мария Конрадий.

Если пенсия человека приближается к этому пределу, прибавку могут начислить не в полном объеме. Например, если пенсионер по достижении 80 лет получает 10 200 грн, вместо предусмотренных 570 грн ему доплатят 140 грн. В результате общая сумма составит 10340 грн.

А в случае если размер пенсии уже равен 10 340,35 грн или превышает эту сумму, права на возрастную компенсационную выплату нет.

Как меняется прибавка после 75 и 80 лет

Еще один нюанс касается последовательного достижения возрастных порогов. Пенсионер не получает все доплаты одновременно: после перехода к следующей возрастной категории предварительный размер компенсации заменяется новым.

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«Лицу, которому исполнилось 75 лет, устанавливается выплата до 456 грн вместо 300 грн, а по достижении 80 лет — до 570 грн вместо 456 грн», — отмечает Мария Конрадий.

После 75-летия максимальная надбавка увеличивается на 156 грн, а после 80-летия — еще на 114 грн.

Что делать, если Пенсионный фонд не начислил доплату

Возрастные компенсационные выплаты должны назначаться автоматически без дополнительного обращения пенсионера. Однако, если после дня рождения надбавка не появилась в пенсионной выплате, следует проверить правильность начислений.

Адвокат советует сначала просмотреть информацию о пенсии через вебпортал электронных услуг ПФУ.

Если доплату не начислили, пенсионер может обратиться в территориальный орган ПФУ с заявлением о выяснении причин отсутствия выплаты и проведения соответствующего перерасчета.

Напомним, ранее речь уже шла о том, если пенсионер не успел получить выплату перед смертью, претендовать на эти выплаты могут родственники, проживавшие под одной крышей с умершей на дату его смерти.

Также на получение пенсии умершего есть право у нетрудоспособных близких, которых он содержал.

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