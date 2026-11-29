Проверьте идентификацию до 31 декабря для пенсии

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До 31 декабря этого года физическую идентификацию должны пройти пенсионеры и получатели страховых выплат, временно проживающие за границей или находящиеся на временно оккупированных территориях. Без нее выплату в 2027 могут приостановить. В то же время пенсионерам стоит проверить, правильно ли насчитали возрастную компенсацию, а готовящимся выходить на пенсию — достаточно ли страхового стажа.

На это обратил внимание ТСН.ua адвокат и арбитражный управляющий Сергей Литвиненко.

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Кому нужно пройти идентификацию до 31 декабря

Обязательная ежегодная физическая идентификация касается двух категорий получателей пенсий и страховых выплат. Речь идет о тех, кто временно проживает за границей, и о тех, кто находится на временно оккупированных территориях.

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Идентификация касается не всех пенсионеров. Ежегодно ее проходят те, кто временно живет за границей, и люди с временно оккупированных территорий. Если вы в Украине на подконтрольной территории и пенсию получаете, как обычно, ничего делать не надо», — объясняет Сергей Литвиненко.

Он также отмечает пенсионеры, выехавшие с временно оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию. Если человек фактически проживает на подконтрольной территории, сообщил об этом Пенсионный фонд и перевел пенсионное дело, ежегодная идентификация ему не нужна. Если соответствующие данные не внесены в электронное пенсионное дело, обязанность пройти процедуру сохраняется.

Как пройти процедуру

Пройти идентификацию можно несколькими способами:

онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием «Действие. Подписи»;

с помощью видеоконференцсвязи с представителем ПФУ;

лично в сервисном центре Пенсионного фонда или уполномоченном банке для тех, кто находится на подконтрольной территории;

через украинское дипломатическое учреждение за границей.

Дату последней идентификации можно проверить в личном электронном кабинете портала Пенсионного фонда.

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Юрист советует не откладывать процедуру на последние дни декабря, особенно если человек планирует проходить его дистанционно.

«Не тяните до конца декабря, на видеосвязь все запишутся в одни и те же дни», — предостерегает адвокат.

Если человек не пройдет обязательную идентификацию в срок, выплата может быть приостановлена с 1 января 2027 года. В то же время это не означает окончательную утрату права на пенсию: после прохождения необходимой процедуры выплату можно возобновить.

Какие возрастные доплаты должны начислить пенсионерам

Еще один вопрос, который следует проверить в конце года, это возрастные компенсационные выплаты. По словам эксперта, их не нужно оформлять отдельным заявлением. При наличии оснований Пенсионный фонд начисляет их автоматически.

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По данным, которые сейчас публикуют, это до 300 грн после 70 лет, до 456 после 75 и до 570 после 80. Есть условия: общая пенсия не должна превышать 10 тыс. грн. Не увидели ее в выплате, не ждите, а спросите в фонде, почему не насчитали», — советует Литвиненко.

Важно, что эти выплаты не зависят от страхового стажа. В то же время, предусмотрено ограничение по размеру пенсии. Уточним, если общая пенсионная выплата равна или превышает 10340,35 грн, возрастную компенсацию не назначают. Если пенсия меньше этого порога, прибавка может быть частичной.

Сколько страхового стажа нужно для выхода на пенсию

Тем, кто планирует оформлять пенсию в ближайшее время, следует предварительно проверить количество приобретенного страхового стажа. Именно от него зависит, в каком возрасте человек сможет получать пенсию по возрасту.

Требования к стажу зависят от года достижения пенсионного возраста. Поэтому тем, кому исполняется 60 или 63 года на рубеже 2026 и 2027 годов, важно проверить, какие правила будут применяться к их ситуации.

«Стаж считают на дату, когда вам исполнилось нужных лет, а не когда вы пришли с заявлением», — отмечает Сергей Литвиненко.

Если страхового стажа недостаточно, законодательство предусматривает возможность добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Благодаря этому можно платить взносы и приобретать страховой стаж. Стоимость такой уплаты зависит от минимальной заработной платы и периода, за который уплачиваются взносы, поэтому конкретную сумму следует уточнять по актуальным расчетам Пенсионного фонда.

Что нужно сделать до конца декабря

Чтобы избежать проблем с пенсионными выплатами и заранее подготовиться к уходу на пенсию, следует выполнить несколько практических шагов.

Прежде всего, нужно зайти в электронный кабинет Пенсионного фонда и проверить страховой стаж и дату последней идентификации.

«Если в записях дыры, собирайте справки и трудовую книжку сейчас, а не в год выхода на пенсию», — советует юрист.

Тем, кому вскоре исполнится 60 или 63 года, следует отдельно подсчитать страховой стаж с учетом требований, действующих на дату достижения соответствующего возраста.

Также пенсионерам, уже достигшим 70, 75 или 80 лет, следует проверить, насчитали ли им возрастную компенсацию. Как это сделать, ТСН.ua писал раньше.

Напомним, украинцам дадут до 30 тыс. грн через «Действие». Деньги позволят потратить на генераторы и другое оборудование для резервного питания.

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