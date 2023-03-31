Пенсионеры смогли остановить колонну россиян в Буче и дали время ВСУ встретить врага: история оставшихся в тени героев

Один из мужчин получил три ранения и последствия лечит до сих пор.

Они первыми встретили колонну российской техники, которая ворвалась в конце февраля 22 года в Бучу. Обычные жители города и лишь кое-кто с боевым опытом, стали к оружию и устроили засаду на двигавшую по городу российскую технику. Хотя силы в том бою были не равны, но засада добровольцев позволила выиграть время для Вооруженных сил, которые впоследствии добили остатки россиян и не пропустили их в Киев, говорится в ТСН.

Оккупанты планировали парад в Киеве, но натолкнулись на сопротивление обычных украинцев. Их жгли "коктейлями Молотова" в пригороде украинской столицы и обстреливали прямо из частных домов. Взбешенные россияне уничтожали дома мирных людей, мародерили и устроили массовое убийство мирных людей.

Кадры и фотографии с улицы Вокзальной в Буч облетели весь мир, потому что именно здесь украинцы уничтожили одну из крупнейших колонн российской техники, которая шла на Киев.

В марте 2022 года, когда посреди жилого квартала Бучи шла колонна техники россиян, огонь ВСУ корректировали местные добровольцы. Здесь улица узкая. Они остановились и начали разворачиваться, чтобы сдать назад, но им не удалось, и их здесь и накрыли”, — рассказывают местные.

Колонна рашистов на бронетехнике ворвалась в Бучу утром 27 февраля, они двигались со стороны Гостомеля – именно там, на аэродроме Антонов высаживался русский десант.

Оккупанты без боязни, что по ним будут стрелять, планировали проскочить Бучу и ворваться в столицу. Первыми их встретили пенсионеры, да еще полтора десятка добровольцев. Устроили засаду прямо среди частных усадеб и высоток. “Мы рассредоточились вдоль улицы. Когда шла колонна, дошла до перекрестка и первую машину подвели из гранатомета”, — рассказывает Павел Мазин.

Еще одну бронемашину россиян добровольцы забросали обычными "коктейлями Молотова" из соседней недостройки. Владимир готовил в сторону россиян, сидевших на бронемашинах. Ошалевшие от неожиданного сопротивления оккупанты начали бить в разные стороны, обстреливая все, что было на их пути. Они засекли Владимира и бросились вдогонку и начали стрелять по ногам. Бучанцу удалось скрыться. Последствия того ранения лечат до сих пор. “Три пули поймал. Пролежал минут 15. Потом ребята оттащили меня за дом», – рассказывает мужчина.

Из того боя живыми вышли не все. Ветеран АТО Владимир Ковальский, боец на протезах тогда успел выпустить в сторону окупантов лишь несколько пуль и погиб от вражеского огня. “У него были огнестрельные ранения. Его расстреляли и в грудь и в голову. Несколько пуль. С колонны. С той стороны избивали. А он без ног и уйти не смог”, — говорят бучанцы.

Эта засада добровольцев задержала движение российской техники Бучей и позволила выиграть время для Вооруженных сил, уже направлявшихся навстречу врагу и добивших большинство машин уже на выезде из города. “После нас они уже не шли по парадному маршу. Они спешили и шли по боевой охране. Они не проскочили город, как планировали”, — убеждают добровольцы.

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Россияне, которым удалось выжить после расстрела колонны, расползлись по городу, говорит Андрей, руководитель бучанского ДФТГ. Прятались в домах мирных и убивали их хозяев. Там дальше за школой дом есть, они там в огород заехали, убили хозяина. Одна машина выскочила, заехала на Тарасовскую и там стала, она не понимала, куда им ехать дальше”, – говорит Андрей.

А еще искали корректировщиков огня и тех, кто стрелял по их колонне. Хватали на улицах прохожих, врывались в дома и забирали в плен людей. Изводили мужчин и женщин. За 33 дня оккупации Бучи россияне убили почти пол тысячи украинцев. Теперь ассоциация с этим живописным городом на окраине Киева навсегда запечатлелась в нашей памяти как геноцид украинского народа. “У нас сразу скотч на лице, руки замотаны. Все – к стенке”, — рассказывает доброволец Леонид Черкасский.

Только после освобождения Бучи понял, что чудом остался жив. Обычный руководитель ОСМД во время оккупации был волонтером в гуманитарном штабе горсовета. "Они залетали и блокировали все это место. Они кричали, все мы их нашли. Что это тероборона, и здесь есть оружие, и здесь они занимаются корректировкой”, — вспоминает мужчина.

Но вместо оружия в этих ангарах было только лекарство и хлеб для жителей Бучи. “Швырнул, бил, автомат до головы. Говорит, пристрелю. Уж так было… да стреляй”, — вспоминает Леонид.

Его держали в подвале сутки, а затем отпустили. Леонид сам удивляется своему везению. Вместе с побратимами через год после освобождения Бучи они до сих пор остаются вместе и собираются на передовую. Хотя пока ни один из этих добровольцев не имеет государственных наград, ни за организацию обороны Бучи, ни за подведение техники, никто из этих мужчин не пожалел, что зимой 2022 года стали в защиту родного города.

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