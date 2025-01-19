Пенсионеры в Украине могут получить дополнительные 2300 грн: кто имеет право на доплаты

Выплаты пенсионерам будут предоставляться во время действия военного положения. Однако такие доплаты предусмотрены не всем. Кто получит доплаты, какую сумму смогут дополнительно получить пенсионеры, хватит ли денег в бюджете-2025 на пенсии и предусмотрена ли индексация пенсий в этом году?

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Украинские пенсионеры могут получать дополнительные выплаты, превышающие две тысячи гривен. Выплаты стартуют с 1 января 2025 года. Впрочем, они предназначены только для отдельных категорий граждан. Об этом сообщила начальник Управления пенсионного обеспечения в Черкасской области Татьяна Коваль. По ее словам, нетрудоустроенные пенсионеры-чернобыльцы, проживавшие в зонах обязательного и добровольного отселения в течение 1986-1993 годов, смогут получать выплату в размере 2 361 грн. Эти выплаты определили в соответствии с Законом Украины "О Государственном бюджете на 2025 год".

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Доплату будут предоставлять только на период военного положения. Дополнительные деньги не предназначены для граждан, покинувших зоны отселения или изменивших место жительства с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года. По словам начальницы отдела льготных категорий департамента социальной защиты населения области Елены Горшевиковой, согласно закону Украины "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы" за 1991 год существуют три зоны:

"Первая — это зона отчуждения, из которой была произведена эвакуация населения сразу после аварии. Вторая зона — это зона обязательного безусловного отселения, территория, подвергшаяся значительному загрязнению и из нее было отселение в обязательном порядке".

Третья зона – это зона гарантированного добровольного отселения. По словам Елены Горшевиковой в третью зону входят четыре населенных пункта Черкасской области, среди них: поселок Петровская Буда, села Тростянец, Княжа и Чичиркозовка. В настоящее время на этих территориях проживают 653 пенсионера, рассказала начальница управления пенсионного обеспечения главного управления пенсионного фонда Украины в области Татьяна Коваль. Только они с 1 января 2025 года будут получать на пенсию в размере 2 361 гривна. Выплата назначена на период действия военного положения. Всего на территории Черкасской области ныне живут 77 тысяч человек, имеющих статус граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

"Доплата неработающим людям, которые живут в зоне безусловного обязательного отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, устанавливается при условии, что они проживали в этих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года, то есть на момент аварии на Чернобыльской АЭС или в период с 26 апреля 1986 по 1 января 1993"

Примечательно, что люди, покинувшие одну из этих зон в указанный период или сменившие место жительства, пенсионную надбавку не будут получать. Относятся ли они к этой категории, будут проверять органы государственного демографического реестра.

Выплаты пенсионерам/Фото: Рexels

Индексация пенсий-2025

Индексацию пенсий в 2025 году планируется провести с коэффициентом 1,10. Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном на сайте ФПУ. Добавлю, что в бюджете ПФУ на доплаты предусмотрено 44,7 млрд. гривен.

Цитата: "Учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий/ежемесячных страховых выплат в связи с проведением с 01.03.2025 индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10."

Ранее также появлялась информация, что индексация пенсий в 2025 г. будет. По словам эксперта Института демографии и социальных исследований Лидии Ткаченко, пенсии в Украине могут повыситься в марте примерно на 10-12%. Добавлю, что все пенсии в 2025 году будут выплачены. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он заверил, что средства для их выплат в Украине есть. Об этом он сказал 19 ноября, выступая в Верховной Раде.

А вот увеличение соцвыплат возможно после изменений в законодательство. Об этом заявила министерша социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона "Единые новости".

По ее словам, повышение пенсий больше всего коснется украинцев, давно вышедших на пенсию. "Они все получат увеличение. Это будет зависеть от размера оплачиваемого ЕСВ и стажа. Министерша также отметила, что большие пенсии не будут урезать.

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Льготы для пенсионеров

Примечательно, что часть пенсионеров в Украине освободили от оплаты за коммуналку. Право на жилищную льготу имеют пенсионеры, работавшие по определенным профессиям в сельской местности. В частности, воспользоваться льготой в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в пределах установленных норм могут пенсионеры отдельных профессий, которые работали в сельской местности и продолжают проживать там после выхода на пенсию.

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры

В то же время пенсионерам, ранее работавшим по таким профессиям, для получения льготы нужно иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы и на момент выхода на пенсию работать на должностях, дающих право на льготу. Примечательно, что право на льготу зависит от дохода семьи льготника. Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2024 году это было 4 240,0 грн). Льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с месяца обращения, но не более чем до конца календарного года. На членов семьи льготника указанная льгота не распространяется.

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Необходимые документы

Пенсионеру, состоящему на учете в Реестре лиц, имеющих право на льготу, для назначения выплаты нужно предоставить определенный пакет документов.

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Для внесения данных в Реестр льготников человек должен подать соответствующее заявление и подтверждающую справку о праве на льготу, выдаваемую отделом образования, здравоохранения, культуры, райгосадминистрации или администрацией учреждения, где человек работал, сельским или поселковым советом на основании записей в трудовой книжке. .

Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно одним из способов.

лично – через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

почтой – в адрес органа Фонда;

онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал Действие.

Другая финансовая помощь для пенсионеров

Другая финансовая помощь для пенсионеров

Также для пенсионеров предусмотрена финансовая поддержка в размере 1000 грн от государства на подписку печатных медиа. Напомним и о праве не бесплатного проезда для пенсионеров. Граждане могут совершать поездки совершенно бесплатно при предъявлении пенсионного удостоверения: в городском общественном транспорте (кроме метро, такси и маршрутных такси); на загородных маршрутах жд транспорта. Украинцы преклонных лет также могут получить юридическую помощь бесплатно или со скидкой. Речь идет о пенсионерах, размер пенсии которых меньше 4722 грн или менее 6056 грн для лиц с инвалидностью.

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