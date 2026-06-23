Пенсионное удостоверение как дисконтная карта: как получить ещё одну «пенсию» от государства

Пенсионеры имеют право на ряд льгот в Украине / © ТСН

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Не секрет, что у большинства украинских пенсионеров пенсии не всегда обеспечивают даже минимальный уровень жизни. По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в настоящее время средняя пенсия составляет 7236 грн, а минимальная — 2595 грн. Это соответственно в 4,2 раза и почти в 12 раз ниже средней зарплаты в Украине — 30 515 грн, а цены для пенсионеров такие же, как и для всех.

При этом государство пытается, если не увеличить доходы пенсионеров, то хотя бы сократить их расходы с помощью различных социальных программ. Это тоже помощь, не зря же есть пословица: «Сэкономленные деньги — заработанные деньги».

Сайт ТСН.ua выяснил, какие существуют виды социальной помощи, а также льготы и субсидии, и подсчитал, сколько дополнительно может благодаря им сэкономить условный пенсионер с минимальной пенсией.

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Льготы для всех: что гарантировано каждому, у кого есть пенсионное удостоверение

Вот «базовый пакет» бонусов от государства. Для их получения не нужно доказывать своё затруднительное положение или подсчитывать доходы до копейки — достаточно предъявить пенсионное удостоверение.

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Пенсионеры по возрасту имеют право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте: троллейбусах, трамваях, автобусах, в Харькове — в метро (при наличии «карты харьковчанина», в настоящее время из-за войны бесплатный для всех), в Киеве — метро, фуникулер и городская электричка (при наличии «карты киевлянина»). Льгота распространяется на пригородные электрички и автобусы пригородного сообщения (маршрут короче 100 км, с экономическими ограничениями, например, действует в отдельные дни или для определенного количества мест). На частные маршрутки и такси эта льгота не распространяется, хотя отдельные территориальные общины могут заключать собственные договоры с перевозчиками.

Освобождение от земельного налога

Если у пенсионера есть земельный участок, он освобождается от уплаты налога за него. Существуют ограничения: до 0,10 га для строительства дачи или жилого дома в городе, до 0,25 га — в селе и до 2 га — для личного крестьянского хозяйства.

Бесплатная правовая помощь

Каждый пожилой гражданин может бесплатно получить первичную юридическую консультацию: как правильно составить заявление, разобраться с имущественными спорами или обжаловать решение государственных органов. Это финансируется государством.

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Скидка на автогражданку (ОСАГО)

Если пенсионер сам управляет автомобилем, он имеет право оплачивать лишь 50% стоимости полиса обязательного страхования ответственности за причинение вреда другим участникам дорожного движения. Ограничение: рабочий объём двигателя автомобиля должен составлять не более 2500 куб. см.

Программа «Доступные лекарства»

Хотя она действует для всех украинцев, пенсионеры являются её основными пользователями. По электронному рецепту врача можно бесплатно или с символической доплатой получить лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, астмы и других хронических болезней.

Освобождение от уплаты ЕСВ для пенсионеров-ИП

Если пенсионер решил заняться мелким бизнесом и зарегистрировал индивидуального предпринимателя, то по закону он полностью освобождается от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) за себя.

Льготы не для всех: кому из пенсионеров государство выплачивает доплаты и оказывает индивидуальную помощь

Эта помощь начисляется в зависимости от конкретных критериев: возраста, профессионального опыта, а главное — от уровня доходов. Именно эти инструменты имеют решающее значение для выживания людей, получающих минимальную выплату.

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Жилищная субсидия

Назначается тем, у кого расходы на коммунальные услуги превышают установленный обязательный процент платежа (15% от совокупного дохода). Для одинокого пенсионера с минимальной пенсией государство покрывает львиную долю стоимости ЖКУ в пределах социальных норм площади и потребления (об этом ниже).

Возрастные надбавки (автоматический бонус)

Чем старше становится украинец, тем большую доплату к своей базовой пенсии он получает при условии, что общий размер пенсии не превышает 10 340 грн:

От 70 до 74 лет +300 грн;

От 75 до 79 лет +456 грн;

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От 80 лет и старше +570 грн.

Профессиональные коммунальные льготы (100% скидка)

Пенсионеры, которые работали в сельской местности учителями, медиками, фармацевтами, библиотекарями или работниками культуры, имеют право вообще не платить за коммунальные услуги, отопление и сжиженный газ. Однако для этого их среднемесячный доход на одного члена семьи за последние полгода не должен превышать размер дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (предельная сумма регулярно обновляется ПФУ).

Доплата за сверхнормативный стаж

За каждый год официальной работы сверх обязательного минимума (30 лет стажа для женщин и 35 лет для мужчин) к пенсии добавляется доплата — 1% от прожиточного минимума (ПМ) для нетрудоспособных (в настоящее время 25,95 грн).

Социальная помощь по уходу за одинокими пенсионерами

Пенсионеры в возрасте от 80 лет, проживающие в полном одиночестве и, согласно заключению врачебной комиссии, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, имеют право на ежемесячную дополнительную финансовую помощь в размере 40% ПМ для нетрудоспособных (в настоящее время 1038 грн/месяц).

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Крупный финансовый итог: сколько денег государство «дарит» пенсионеру

Рассмотрим наиболее реальный и социально уязвимый пример малообеспеченного одинокого пенсионера в возрасте от 70 до 75 лет, проживающего в Киеве в квартире площадью 40 кв. м, получает минимальную пенсию в размере 2595 грн и не работает. При этом он регулярно пользуется городским транспортом (100 поездок в месяц) и страдает гипертонией и сердечной недостаточностью — традиционными пенсионными недугами.

Пенсионная выплата на самом деле составляет 3406 грн — это гарантированная правительством минимальная выплата для неработающих пенсионеров. В эту сумму входит и надбавка в размере 300 грн за возраст свыше 70 лет. То есть +811 грн дополнительно.

Субсидия на коммунальные услуги. Опуская сложные расчеты, получаем результат: полная сумма к оплате в отопительный сезон — 2122 грн, в неотопительный — 922 грн. Обязательный платеж пенсионера в обоих случаях — 271 грн. Чистая экономия зимой 1851 грн, летом 651 грн.

Бесплатный проезд — 800 грн (100 поездок, по нынешней цене в Киеве 8 грн/поездка). Если цена составит 30 грн/поездка, как сообщают в КГГА, экономия пенсионера станет просто космической — 3000 грн!

Программа «Доступные лекарства»(таблетки от давления/сердца) — 200 грн.

Общий финансовый бонус зимой составит 3662 грн/месяц — фактически ещё одна пенсия, летом — 2462 грн/месяц.

Очевидно, что расчеты носят условный характер, ведь пенсионер может меньше или больше ездить по городу, экономить ещё и на автогражданке, если у него есть автомобиль, на поездках на электричке на дачу и т. п. Но стопроцентно доступны такие виды государственной помощи, как доплата к пенсии и субсидия на коммунальные услуги. Это 2662 грн помощи в отопительный сезон и 1462 грн в неотопительный.

Если же сравнить малообеспеченного пенсионера (доход 3406 грн) и пенсионера со средней пенсионной выплатой (7236 грн), то можно увидеть парадокс государственной помощи. Не вдаваясь в расчеты: его зимний пакет экономии составляет 1898 грн (против 3662 грн у более бедного коллеги), а летний — 1000 грн (исключительно за счет транспорта и бесплатных лекарств, субсидия 0 грн). Государство действует по принципу жесткой социальной справедливости: чем выше твоя реальная пенсия, тем меньше за тебя платит бюджет, оставляя «базовый набор» в виде бесплатного транспорта и медицины.

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Пенсии в Украине: будьте осторожны — мошенники!

Наряду с реальными государственными льготами в Интернете массово появляются фейковые «надбавки», созданные киберпреступниками. Мошенники спекулируют на тяжелом финансовом положении пожилых людей, маскируясь под официальные страницы ПФУ или Министерства социальной политики.

Распространенные примеры мошеннических схем:

«Региональная помощь пенсионерам»

В мессенджерах рассылают сообщения о новой единовременной выплате от 3000 до 5000 грн, размер которой якобы зависит от стажа и региона проживания. Чтобы её получить, человеку предлагают перейти по ссылке и подтвердить свой регион, заполнив анкету.

«Доплата от ООН или Красного Креста»

Фейковые объявления о том, что международные организации якобы раздают денежную помощь всем без исключения пенсионерам. Для оформления опять же требуют заполнить анкету с персональными данными или авторизоваться через сомнительные сайты. 1

В Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины пояснили , что ни одна государственная или международная структура в Украине не начисляет индивидуальные надбавки через чаты в Telegram или Viber. Все законные надбавки (возрастные, за стаж и т. д.) начисляются ПФУ автоматически на основе имеющихся в базе документов. Если для «выплаты» нужно куда-то перейти и ввести личные данные — это 100% мошенники. Ссылки из таких объявлений ведут на поддельные сайты, которые копируют государственные порталы или «Приват24» и «Ощад24». Как только пенсионер вводит туда свой номер телефона, пароль или SMS-код, мошенники получают полный доступ к его онлайн-банкингу и мгновенно снимают все сбережения .

Еще одна цель мошенников — сбор данных для оформления кредитов. Сообщая неизвестным лицам свои ФИО, дату рождения, серию/номер паспорта и идентификационный код, человек добровольно предоставляет полный пакет документов, чтобы мошенники могли оформить на его имя микрокредиты в интернете.

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