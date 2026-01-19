ТСН в социальных сетях

Пенсия "на два кармана": как украинцам будут платить пенсию за работу в Украине и за рубежом

Что такое пенсия на два кармана, в каких странах она работает и как оформить выплаты.

Пенсия в Украине

Украинцы, часть жизни работавшие за границей, могут получать пенсию сразу из двух стран. Но только при условии, что между Украиной и государством трудоустройство действует специальное международное соглашение.

О том, что такое пенсия «на два кармана», в каких странах она работает и как оформить выплаты, рассказывает ТСН.ua.

Речь идет о так называемом пропорциональном принципе пенсионного обеспечения, когда каждое государство платит пенсию только за те годы, которые человек официально отработал на его территории. Украина в таком случае начисляет пенсию за украинский стаж, а другая страна за свой.

Такой механизм действует, в частности, с Польшей, Чехией, Словакией, странами Балтии, Испанией и Португалией. Для оформления пенсии следует обратиться в Пенсионный фонд Украины, который самостоятельно обменивается информацией с иностранной стороной.

В результате пенсионер получает две отдельные выплаты — на разные счета и в разной валюте.

Подробнее об этом читайте в материале ТСН.ua.

